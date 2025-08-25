„Ha túlélted, hallgass!”

„A magyar népnek joga van megtudni, hogy mennyi, hol és milyen törvénysértés történt 1945 után. Minden »fehér foltot« el kell tüntetni az újkori magyar történelem térképéről. […] Recsk nem szerepel a háború utáni krónikákban, csak azok emlékezetében él, akik véres verítékükkel szenvedték át a törvénytelenség éveit” – írta Erdey Sándor A recski tábor rabjai című visszaemlékezésében.

A XX. századi magyar történelem telis-tele van traumákkal. Az első világháború, a Tanácsköztársaság, a trianoni békediktátum és végrehajtása, a második világháború, a német megszállás, a holokauszt és Szálasi rémuralma, és végül a szovjet megszállás, ami egyet jelentett a civil lakosság, különösen a német nemzetiségűek tömeges málenkij robotra hurcolásával a Gulag és a Gupvi kényszermunkatáboraiba. A megszállás egyenes következménye volt a kommunista hatalomátvétel, amelyet hosszú évtizedekig tartó diktatúra követett.

Csak címszavakban,

miként traumatizálta a társadalmat a kommunista diktatúra: internálótáborok, államosítások, állás- és szabadságvesztések, a német nemzetiségű lakosság kitelepítése Németországba, törvénytelen kivégzések, koncepciós politikai büntetőperek, vasfüggöny, szögesdrót, családok tömeges kényszerlakhelyre hurcolása, a hortobágyi kényszermunkatáborok, a parasztságot sújtó kényszerkollektivizálás, az 1956-os forradalmat követő kíméletlen megtorlások.

Valójában az egész magyar társadalom megfélemlítése, hiszen soha nem volt biztos, hogy ki, melyik társadalmi csoport a hatalom következő kiszemelt áldozata.

Ebben a rendszerben nem csak az erőszakszervezetek által letartóztatott, elfogott személy az „áldozat”, hiszen a fizikai és pszichikai erőszak kihatott az egész családjára. Házkutatások, a hozzátartozók folyamatos vegzálása, megaláztatások, verések, családtagok sorsával való fenyegetőzések, zsarolások… mind-mind a hatalom és erőszakszervezetének eszközei voltak. Gábori György, akit először a Gestapo tartóztatott le és hurcolt Dachauba, majd 1948-ban az Államvédelmi Hatóság vett őrizetbe, hogy 1950-től ítélet nélkül a recski kényszermunkatábor rabja legyen, írta le: azt tudta, hogy a Gestapo miért tartóztatta le, de azt, hogy a magyar politikai rendőrségre miért került, és miért húzott le közel három esztendőt a kényszermunkatáborban, azt valójában nem tudta.