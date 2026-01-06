Rendkívüli

Dél-Afrika már nem akar nyári olimpiát rendezni

Dél-Afrikában egészen biztosan nem lesz 2036-ban nyári olimpia. Az afrikai kontinens egyik vezető államában a kormányzat nem járult hozzá ahhoz, hogy az ország olimpiai bizottsága beadja a pályázatát. Dél-Afrika sportszerető közvéleménye most abban reménykedik, hogy talán a 2040-es játékokra pályázhatnak majd.

Magyar Nemzet
2026. 01. 06. 17:37
Dél-Afrika kormányzata nem adott pénzt a 2036-os nyári olimpiai pályázatra Fotó: IHSAAN HAFFEJEE Forrás: ANADOLU
A Dél-Afrikai Olimpiai Bizottság elnöke, Barry Hendricks bejelentette, hogy az ország nem folytatja azt a munkát, amit annak érdekében kezdett el, hogy Dél-Afrikában nyári olimpiát rendezzenek. Az ország korábban a 2036-os rendezést vette célba. Az afrikai kontinensen még soha nem rendeztek nyári olimpiát. 

Dél-Afrika
Dél-Afrika nem rendez nyári olimpiát, a NOB elnöke, Kirsty Coventry ennek aligha örül. Fotó: AFP

Dél-Afrika visszalépése nem is meglepetés?

A hivatalos közleményben az áll, hogy az ország az anyagi erőforrásait az olimpiánál kisebb volumenű események megrendezésére óhajtja fordítani. De később az is kiderült, hogy a kormányzat mondott nemet, s nem adott pénzt arra, hogy a pályázatot folytassák. Így pedig nem volt értelme a további munkának.

Az afrikai kontinens korábban soha nem rendezett nyári olimpiát, viszont 2024 óta egy afrikai ország volt sportolója a Nemzetközi Olimpiai Bizottság elnöke. Kirsty Coventry Zimbabwe színeiben úszóként nyert olimpiát. Coventry a megválasztása után úgy nyilatkozott, hogy eljött az ideje egy afrikai olimpiai rendezésnek. Azt nem tudni, hogy mennyire bízott a dél-afrikai pályázat sikerében.

Barry Hendricks szerint az országnak most arra kell törekednie, hogy az olimpiánál kisebb, de fontos sporteseményeket rendezzen meg. Ilyen lehet egy röplabda-világbajnokság, amelyet szintén régóta szeretnének Dél-Afrikába vinni. Az olimpiai bizottság elnöke szerint azonban nem adják fel azokat a terveket, hogy 2040-re esetleg újra pályázzanak.

Dél-Afrika volt az első olyan afrikai ország, amely 2010-ben labdarúgó-világbajnokságot rendezhetett. Az eseményt ugyan szakmailag sikeresen bonyolították le, de az óriási rendezvényt gazdaságilag nem sikerült pozitív mérleggel zárni. A dél-afrikai labdarúgó-vb miatt létrejött adósságokat a mai napig is nyögi az ország. Arról nem is beszélve, hogy a vb-re épített stadionok többsége kihasználatlanul áll. Sok létesítmény pedig rettenetes állapotba került az elmúlt 16 évben. 

Ami a sikertelen 2036-os pályázati anyagot illeti, az is kiderült, hogy Dél-Afrika el sem jutott a pályázat megírásáig. Azaz már a kezdet kezdetén visszaléptek.

 

