Történelmi fordulópont: Afrika először rendezi meg a G20-at + videó

Történelmi jelentőségű, hogy a G20-at 2025. november 22–23-án először rendezik Afrikában, Dél-Afrikában. A kontinens eddig jellemzően a világgazdaság perifériáján jelent meg, most azonban házigazdaként lép fel, és világossá teszi: nem csupán követni kívánja a globális folyamatokat, hanem alakítani is.

A G20-vezetők csúcstalálkozója hivatalos üdvözlő ceremóniával veszi kezdetét a „Szolidaritás, egyenlőség, fenntarthatóság” mottó jegyében Johannesburgban, Dél-Afrikában, 2025. november 22-én (Fotó: AFP)

A dél-afrikai elnökség év elején egyértelművé tette, hogy új korszakot nyitnának, és az afrikai fejlődési prioritásokat a globális döntéshozatal középpontjába kívánják helyezni. Ez a döntés nem véletlen: Afrika a következő évtizedek egyik legdinamikusabban növekvő régiója lehet, óriási nyersanyagvagyonnal és stratégiai jelentőségű fiatal népességgel.

A „globális Dél” előretörése

A johannesburgi csúcs november 22–23-án kézzelfoghatóvá teszi, hogy a világpolitika egyre inkább multipolárissá válik. A hagyományosan nyugatközpontú struktúrák mellett egyre nagyobb befolyással rendelkezik a „globális Dél” – Afrikától Dél-Ázsiáig.

Az Afrikai Unió tavaly óta teljes jogú tagja a G20-nak, most pedig Afrika nem csupán résztvevő, hanem házigazda. Ez világos üzenet: a globális döntéshozatal többé nem képzelhető el afrikai érdekek figyelmen kívül hagyásával.

Új prioritások: energia, adósság, fejlesztés

A dél-afrikai elnökség az idei, november 22–23-i csúcstalálkozóra olyan napirendet állított össze, amely három kulcstémára összpontosít:

energiaátmenet és a zöld technológiákhoz való hozzáférés,

adósságkönnyítés a fejlődő országok számára,

infrastruktúra-fejlesztés és iparosodás Afrikában.

A helyi diplomácia szerint a G20 akkor maradhat releváns, ha nem csupán a fejlett országok kérdéseit tűzi napirendre, hanem a fejlődő világét is.

Kína és a Nyugat versenye Afrikáért

A november végi csúcs egyben a nagyhatalmi verseny színtere is. Kína az elmúlt évtizedben Afrika legjelentősebb infrastrukturális befektetőjévé vált, míg az Egyesült Államok és az Európai Unió most próbálja megerősíteni vagy visszaszerezni pozícióit.

A találkozó pontos időpontja – november 22–23. – önmagában diplomáciai üzenet: Afrika immár nem mellékszereplő, hanem geopolitikai csomópont, amelyért a legnagyobb globális hatalmak versengenek.