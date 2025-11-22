Globális DélJohannesburgcsúcsAfrikaG20

Történelmi fordulópont: Afrika először rendezi meg a G20-at + videó

A 2025-ös G20-csúcsot erre a hétvégére szervezték Johannesburgba – a találkozó először kap helyet Afrikában. Ez a dátum nemcsak protokolláris érdekesség, hanem mérföldkő: a globális hatalmi egyensúly átrendeződését, a „globális Dél” felemelkedését és Afrika geopolitikai súlyának látványos növekedését jelzi.

2025. 11. 22.
Johannesburg, Dél-Afrika, 2025. november 22-én Fotó: ERCIN ERTURK Forrás: ANADOLU
Történelmi jelentőségű, hogy a G20-at 2025. november 22–23-án először rendezik Afrikában, Dél-Afrikában. A kontinens eddig jellemzően a világgazdaság perifériáján jelent meg, most azonban házigazdaként lép fel, és világossá teszi: nem csupán követni kívánja a globális folyamatokat, hanem alakítani is.

A G20-vezetők csúcstalálkozója hivatalos üdvözlő ceremóniával veszi kezdetét a „Szolidaritás, egyenlőség, fenntarthatóság” mottó jegyében Johannesburgban, Dél-Afrikában, 2025. november 22-én
A G20-vezetők csúcstalálkozója hivatalos üdvözlő ceremóniával veszi kezdetét a „Szolidaritás, egyenlőség, fenntarthatóság” mottó jegyében Johannesburgban, Dél-Afrikában, 2025. november 22-én (Fotó: AFP)

A dél-afrikai elnökség év elején egyértelművé tette, hogy új korszakot nyitnának, és az afrikai fejlődési prioritásokat a globális döntéshozatal középpontjába kívánják helyezni. Ez a döntés nem véletlen: Afrika a következő évtizedek egyik legdinamikusabban növekvő régiója lehet, óriási nyersanyagvagyonnal és stratégiai jelentőségű fiatal népességgel.

A „globális Dél” előretörése

A johannesburgi csúcs november 22–23-án kézzelfoghatóvá teszi, hogy a világpolitika egyre inkább multipolárissá válik. A hagyományosan nyugatközpontú struktúrák mellett egyre nagyobb befolyással rendelkezik a „globális Dél” – Afrikától Dél-Ázsiáig.

Az Afrikai Unió tavaly óta teljes jogú tagja a G20-nak, most pedig Afrika nem csupán résztvevő, hanem házigazda. Ez világos üzenet: a globális döntéshozatal többé nem képzelhető el afrikai érdekek figyelmen kívül hagyásával.

Új prioritások: energia, adósság, fejlesztés

A dél-afrikai elnökség az idei, november 22–23-i csúcstalálkozóra olyan napirendet állított össze, amely három kulcstémára összpontosít:

  • energiaátmenet és a zöld technológiákhoz való hozzáférés,
  • adósságkönnyítés a fejlődő országok számára,
  • infrastruktúra-fejlesztés és iparosodás Afrikában.

A helyi diplomácia szerint a G20 akkor maradhat releváns, ha nem csupán a fejlett országok kérdéseit tűzi napirendre, hanem a fejlődő világét is.

Kína és a Nyugat versenye Afrikáért

A november végi csúcs egyben a nagyhatalmi verseny színtere is. Kína az elmúlt évtizedben Afrika legjelentősebb infrastrukturális befektetőjévé vált, míg az Egyesült Államok és az Európai Unió most próbálja megerősíteni vagy visszaszerezni pozícióit.

A találkozó pontos időpontja – november 22–23. – önmagában diplomáciai üzenet: Afrika immár nem mellékszereplő, hanem geopolitikai csomópont, amelyért a legnagyobb globális hatalmak versengenek.

Mit jelent mindez a világnak?

A johannesburgi G20-csúcs három lényegi folyamatot világít meg:

1. Afrika nélkül nincs globális megoldás.

A klímavédelem, migráció, nyersanyag-politika vagy fejlesztéspolitika terén a kontinens kulcsfontosságúvá vált.

2. A hatalmi szerkezet átrendeződik.
A világpolitika súlypontja fokozatosan a Nyugatról a déli és keleti régiók felé tolódik.

3. A jövő növekedése Afrika felől érkezhet.
A kontinens fiatal népessége, gazdasági potenciálja és digitális fejlődése új világgazdasági centrumot hozhat létre.

Borítókép: Johannesburg, Dél-Afrika, 2025. november 22-én (Fotó: AFP)

