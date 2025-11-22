JohannesburgDél-AfrikaG20-csúcstalálkozóTrump

Feszültségek árnyékolják be a G20-csúcsot – Trump távolmaradása csak a kezdet

A G20 idei csúcstalálkozóját ezen a hétvégén rendezik meg, és most először Afrikában tartják az eseményt. A szervezet elnöki posztját jelenleg Dél-Afrika tölti be és december 1-jén adja át a stafétát az Amerikai Egyesült Államoknak. A johannesburgi G20-csúcson azonban az amerikai elnök nem lesz ott, és többen követik az ő példáját.

András János
2025. 11. 22. 6:02
A johannesburgi G20-csúcson se Trump, se Putyin nem lesz ott Fotó: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS Forrás: AFP
A G20-országok november 22–23-án Johannesburgban rendezik meg következő, immár huszadik vezetői találkozójukat. A csúcs történetében először fordul elő, hogy az esemény afrikai helyszínen zajlik. Dél-Afrika 2024. december 1-jétől 2025 november végéig látja el a G20 elnöki feladatait, majd december 1-jén az Egyesült Államok veszi át tőle ezt a szerepet.

A G20 országok vezetői Johannesburgban találkoznak a hétvégén, de sokan nem lesznek ott
A G20-országok vezetői Johannesburgban találkoznak a hétvégén, de sokan nem lesznek ott. Fotó: AFP/Emmanuel Croset

A G20 a világ 19 jelentős gazdaságát, valamint az egész Európai Uniót és az egész Afrikai Uniót tömörítő szervezet, amely 1999 óta létezik. A szervezet főleg a globális gazdasággal kapcsolatos fő kérdésekkel foglalkozik. A G20 gazdasága felöleli a világ GDP-jének kb. 85 százalékát és a világkereskedelem több mint 75 százalékát (ez tartalmazza az EU belső kereskedelemét is) és a G20-tagországaiban él a Föld népességének kétharmada.

Ahogy a Magyar Nemzeten is írtunk róla, Donald Trump közölte, hogy az Egyesült Államok idén kihagyja a G20-csúcsot. Az amerikai elnök korábbi bejelentése szerint azért maradnak távol, mert a rendezvénynek otthont adó Dél-Afrikában súlyos támadások érik a fehér kisebbséget. Egy G20-hoz kötődő diplomata a Daily Mavericknek azt nyilatkozta, hogy a jelenlegi helyzet alapján a találkozó várhatóan csupán egy elnöki közleménnyel ér majd véget – írja az Origo.

Dél-Afrika kijelölt feladatai

Ronald Lamola, a nemzetközi kapcsolatokért és együttműködésért felelős dél-afrikai miniszter „történelmi felelősségként” beszélt az elnökségről és kiemelte, hogy javítaniuk kell a hátrányos helyzetű közösségek életminőségét. Ezzel összhangban bemutatta az ország négy fő célkitűzését.

Katasztrófákkal szembeni ellenállás növelése

Ez elsősorban olyan pénzügyi eszközök fejlesztésére irányul, amelyek lehetővé teszik a sérülékeny országok számára a természeti katasztrófák utáni újjáépítést.

Az adósságspirál problémája

Az alacsony jövedelmű államokat visszafogó, túlzott mértékű adósságállomány kezelése.

Energiaátállás finanszírozása

A nemzetközi pénzforrások átirányítása annak érdekében, hogy a szegényebb országok át tudjanak térni a tiszta energiára – társadalmi és gazdasági előnyök biztosításával.

Afrikai kritikus ásványok bányászata

A cél az iparosodás, a magasabb hozzáadott értékű feldolgozás és a zöld gyártás erősítése a kontinensen, a puszta nyersanyagbányászat helyett.

A dél-afrikai G20-találkozó várhatóan csupán egy elnöki közleménnyel ér majd véget, mivel az amerikai delegáció előre jelezte, hogy más típusú dokumentumot nem ismerne el.

John Kirton, a Torontói Egyetem G20-elemzőcsoportjának vezetője szerint azonban az elnöki közlemény a vezetői nyilatkozat helyett komoly visszalépést jelentene. Úgy fogalmazott, hogy az is súlyosan rontaná a szervezet helyzetét, ha olyan szöveg születne, amelyet Trump vagy más amerikai illetékes távollétében írnak alá.

Kirton azt is megemlítette, hogy az új argentin külügyminiszter – aki nemrég tárgyalt Washingtonban – vélhetően minden, az USA érdekeivel szembemenő javaslatot bojkottálni fog. Ezzel Javier Milei elnök döntésére utalt, aki múlt héten bejelentette, hogy nem megy el a találkozóra, és Pablo Quirnót küldi maga helyett. 

A szervezők arról is értesültek, hogy Hszi Csin-ping, Claudia Sheinbaum Pardo és Vlagyimir Putyin se lesznek jelen a csúcson. Kirton a G20 Kutatócsoport honlapján megjelent cikkében úgy fogalmazott, hogy 

a johannesburgi esemény várhatóan gyengén teljesít majd, és akár 2008 óta az első valódi kudarc lehet. Az amerikai és kínai vezetők, valamint Oroszország, Mexikó és Argentína távolmaradása miatt szerinte kevés észak–dél megállapodás születhet.

A vendéglátó Dél-Afrika mindezek ellenére próbálja érvényesíteni a saját céljait. Elméletben Dél-Afrika és a déli országok többsége akár az Egyesült Államokat megkerülve is kiadhatna egy vezetői nyilatkozatot, mivel támogatják a dél-afrikai elnökség fejlesztési céljait. Több G20-tag azonban nem akar nyílt konfliktust Washingtonnal, és ragaszkodik ahhoz, hogy a döntéseket teljes egyetértéssel hozzák meg.

Borítókép: A johannesburgi G20-csúcson se Trump, se Putyin nem lesz ott (Fotó: AFP)

