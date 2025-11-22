Feszültségek árnyékolják be a G20-csúcsot – Trump távolmaradása csak a kezdet

A G20-országok november 22–23-án Johannesburgban rendezik meg következő, immár huszadik vezetői találkozójukat. A csúcs történetében először fordul elő, hogy az esemény afrikai helyszínen zajlik. Dél-Afrika 2024. december 1-jétől 2025 november végéig látja el a G20 elnöki feladatait, majd december 1-jén az Egyesült Államok veszi át tőle ezt a szerepet.
A G20 a világ 19 jelentős gazdaságát, valamint az egész Európai Uniót és az egész Afrikai Uniót tömörítő szervezet, amely 1999 óta létezik. A szervezet főleg a globális gazdasággal kapcsolatos fő kérdésekkel foglalkozik. A G20 gazdasága felöleli a világ GDP-jének kb. 85 százalékát és a világkereskedelem több mint 75 százalékát (ez tartalmazza az EU belső kereskedelemét is) és a G20-tagországaiban él a Föld népességének kétharmada.
Ahogy a Magyar Nemzeten is írtunk róla, Donald Trump közölte, hogy az Egyesült Államok idén kihagyja a G20-csúcsot. Az amerikai elnök korábbi bejelentése szerint azért maradnak távol, mert a rendezvénynek otthont adó Dél-Afrikában súlyos támadások érik a fehér kisebbséget. Egy G20-hoz kötődő diplomata a Daily Mavericknek azt nyilatkozta, hogy a jelenlegi helyzet alapján a találkozó várhatóan csupán egy elnöki közleménnyel ér majd véget – írja az Origo.
