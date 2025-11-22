Feszültségek árnyékolják be a G20-csúcsot – Trump távolmaradása csak a kezdet

A dél-afrikai G20-találkozó várhatóan csupán egy elnöki közleménnyel ér majd véget, mivel az amerikai delegáció előre jelezte, hogy más típusú dokumentumot nem ismerne el.

John Kirton, a Torontói Egyetem G20-elemzőcsoportjának vezetője szerint azonban az elnöki közlemény a vezetői nyilatkozat helyett komoly visszalépést jelentene. Úgy fogalmazott, hogy az is súlyosan rontaná a szervezet helyzetét, ha olyan szöveg születne, amelyet Trump vagy más amerikai illetékes távollétében írnak alá.

Kirton azt is megemlítette, hogy az új argentin külügyminiszter – aki nemrég tárgyalt Washingtonban – vélhetően minden, az USA érdekeivel szembemenő javaslatot bojkottálni fog. Ezzel Javier Milei elnök döntésére utalt, aki múlt héten bejelentette, hogy nem megy el a találkozóra, és Pablo Quirnót küldi maga helyett.

A szervezők arról is értesültek, hogy Hszi Csin-ping, Claudia Sheinbaum Pardo és Vlagyimir Putyin se lesznek jelen a csúcson. Kirton a G20 Kutatócsoport honlapján megjelent cikkében úgy fogalmazott, hogy

a johannesburgi esemény várhatóan gyengén teljesít majd, és akár 2008 óta az első valódi kudarc lehet. Az amerikai és kínai vezetők, valamint Oroszország, Mexikó és Argentína távolmaradása miatt szerinte kevés észak–dél megállapodás születhet.

A vendéglátó Dél-Afrika mindezek ellenére próbálja érvényesíteni a saját céljait. Elméletben Dél-Afrika és a déli országok többsége akár az Egyesült Államokat megkerülve is kiadhatna egy vezetői nyilatkozatot, mivel támogatják a dél-afrikai elnökség fejlesztési céljait. Több G20-tag azonban nem akar nyílt konfliktust Washingtonnal, és ragaszkodik ahhoz, hogy a döntéseket teljes egyetértéssel hozzák meg.