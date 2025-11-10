Donald TrumpDél-AfrikaG20-csúcstalálkozó

Trump bejelentette a bojkottot

Az Egyesült Államok elnöke bejelentette, hogy nem vesz részt az idei G20-csúcstalálkozón. A döntést Donald Trump az Dél-Afrikában tapasztalható, fehér kisebbségek elleni erőszakos cselekményekkel indokolta.

Magyar Nemzet
2025. 11. 10. 3:00
Fotó: ANDREW HARNIK Forrás: GETTY IMAGES NORTH AMERICA
Az Egyesült Államok elnöke szégyennek nevezte, hogy Dél-Afrika ad idén otthont a G20–csúcstalálkozónak. Donald Trump egyúttal jelezte, hogy az Egyesült Államok az afrikai országban fennálló emberi jogi problémák miatt idén bojkottálja a találkozót – írja az Origo.

Donald Trump bojkottot jelentett be
Donald Trump bojkottot jelentett be 
Fotó: MANDEL NGAN / AFP

Az afrikánereket (holland telepesek, valamint francia és német bevándorlók leszármazottait) megölik és lemészárolják, földjeiket és gazdaságaikat pedig illegálisan elkobozzák

 – írta friss bejegyzésében az amerikai elnök. Donald Trump egyúttal leszögezte, hogy „egyetlen amerikai kormánytisztviselő sem fog részt venni (a találkozón), amíg ezek az emberi jogi visszaélések folytatódnak”.

Donald Trump és kormánya már korábban is jelezte aggályait, miután több szervezet is arról számolt be, hogy Dél-Afrikában a „fehér kisebbség” egyre több atrocitásnak van kitéve. A dél-afrikai kormány ugyanakkor határozottan elutasítja ezeket a vádakat, „az afrikánerek kizárólag fehér csoportként való jellemzését” pedig „történelmietlennek” tartja. 

Az amerikai kormány azonban korábban már menekültstátuszt adott az afrikánereknek, kijelentve, hogy „népirtás” zajlik Dél-Afrikában. A múlt héten a Fehér Ház bejelentette, hogy rekord alacsony szintre korlátozza a menekültek befogadását, és elsőbbséget biztosít a fehér dél-afrikaiaknak. 

Januári hivatalba lépése óta Trump már többször is jelezte aggályait, többek között májusban is, amikor az Ovális Irodában szembeszállt dél-afrikai kollégájával, Cyril Ramaphosával

Borítókép: Donald Trump amerikai elnök (Fotó: AFP)

 

