Trump bejelentette a bojkottot

Az Egyesült Államok elnöke szégyennek nevezte, hogy Dél-Afrika ad idén otthont a G20–csúcstalálkozónak. Donald Trump egyúttal jelezte, hogy az Egyesült Államok az afrikai országban fennálló emberi jogi problémák miatt idén bojkottálja a találkozót – írja az Origo.

Donald Trump bojkottot jelentett be

Fotó: MANDEL NGAN / AFP

Az afrikánereket (holland telepesek, valamint francia és német bevándorlók leszármazottait) megölik és lemészárolják, földjeiket és gazdaságaikat pedig illegálisan elkobozzák

– írta friss bejegyzésében az amerikai elnök. Donald Trump egyúttal leszögezte, hogy „egyetlen amerikai kormánytisztviselő sem fog részt venni (a találkozón), amíg ezek az emberi jogi visszaélések folytatódnak”.

Donald Trump és kormánya már korábban is jelezte aggályait, miután több szervezet is arról számolt be, hogy Dél-Afrikában a „fehér kisebbség” egyre több atrocitásnak van kitéve. A dél-afrikai kormány ugyanakkor határozottan elutasítja ezeket a vádakat, „az afrikánerek kizárólag fehér csoportként való jellemzését” pedig „történelmietlennek” tartja.