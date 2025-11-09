Orbán Balázs: Történelmi távlatból nézve is egy komoly eredmény + videó

„Szerintem az, hogy az Amerikai Egyesült Államok, amely mégiscsak a világ legerősebb hatalma, egyértelművé tette, hogy érdekelt Magyarország sikerében és hajlandó befektetni abba, és hajlandó stratégiai szinten is együttműködni Magyarországgal annak érdekében, hogy az ország sikeres legyen, történelmi távlatból nézve is egy komoly eredmény” – mondta Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója a közösségi oldalán közzétett videóban.
Ha az energia területén nem tudtuk volna ezeket a döntéseket meghozni az amerikaiakkal közösen, akkor az azonnal jelentkezett volna benzinárban, kamatokban, rezsiköltségekben. Ha körülnézünk a többi európai országban, ahol a kormányok mind háborúra készülnek, ennek érdekében vagy emiatt ideológiai kérdést csinálnak az energiából
– tette hozzá.