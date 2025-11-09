Rendkívüli

Lemondott a BBC vezérigazgatója egy Trump-beszéd manipulálása miatt

Európai UnióminiszterelnökOrbán BalázsEgyesült Államok

Orbán Balázs: Történelmi távlatból nézve is egy komoly eredmény + videó

A miniszterelnök politikai igazgatója szerint történelmi jelentőségű, hogy az Egyesült Államok, a világ legerősebb hatalma, stratégiai szinten is együttműködik Magyarországgal. Orbán Balázs a közösségi oldalán közzétett videóban hangsúlyozta: az amerikai megállapodások kézzelfogható előnyöket hoznak az energiaárakban és a magyar családok mindennapi kiadásaiban.

Magyar Nemzet
2025. 11. 09. 18:43
Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója Fotó: MTI/Kocsis Zoltán
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

„Szerintem az, hogy az Amerikai Egyesült Államok, amely mégiscsak a világ legerősebb hatalma, egyértelművé tette, hogy érdekelt Magyarország sikerében és hajlandó befektetni abba, és hajlandó stratégiai szinten is együttműködni Magyarországgal annak érdekében, hogy az ország sikeres legyen, történelmi távlatból nézve is egy komoly eredmény” – mondta Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója a közösségi oldalán közzétett videóban.

Orbán Viktor miniszterelnök beszédet mond az Egyesült Államok elnökével, Donald Trumppal tartott kétoldalú munkaebéden a Fehér Ház kabinettermében, Washingtonban
Orbán Viktor miniszterelnök beszédet mond az Egyesült Államok elnökével, Donald Trumppal tartott kétoldalú munkaebéden a Fehér Ház kabinettermében, Washingtonban Fotó: ROBERTO SCHMIDT/GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Ha az energia területén nem tudtuk volna ezeket a döntéseket meghozni az amerikaiakkal közösen, akkor az azonnal jelentkezett volna benzinárban, kamatokban, rezsiköltségekben. Ha körülnézünk a többi európai országban, ahol a kormányok mind háborúra készülnek, ennek érdekében vagy emiatt ideológiai kérdést csinálnak az energiából

 – tette hozzá.

„Mindenhol azt látjuk, hogy a középosztály elszegényedik, egyre magasabbak a rezsiköltségek. Tehát ez most egy olyan helyzet volt, hogy azonnal kézzelfogható, negatív hatásokat sikerült kivédeni, és hogy Magyarország olyan különleges pozícióban lesz az Európai Unión belül, amit nagyon sokan irigyelnek” – zárta.

Borítókép: (Fotó: MTI/Kocsis Zoltán)

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekTóta W

Tóta W. és Recsk

Bayer Zsolt avatarja

Philip mindent leírt, amit erről a féregről egyáltalán le lehet írni.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu