Orbán Balázs: Történelmi távlatból nézve is egy komoly eredmény + videó

„Mindenhol azt látjuk, hogy a középosztály elszegényedik, egyre magasabbak a rezsiköltségek. Tehát ez most egy olyan helyzet volt, hogy azonnal kézzelfogható, negatív hatásokat sikerült kivédeni, és hogy Magyarország olyan különleges pozícióban lesz az Európai Unión belül, amit nagyon sokan irigyelnek” – zárta.