Orbán Balázs helyre tette a hazánkat becsmérlő Zelenszkijt

A magyar kormányfő nem Ukrajna ügynökeként, hanem a magyar nemzeti érdek mentén tárgyalt Washingtonban.

2025. 11. 09. 15:50
Volodimir Zelenszkij elnök szerint Ukrajnának még két-három évig szüksége lesz Európa pénzügyi támogatására Fotó: SERGEI SUPINSKY Forrás: AFP
„Senki sem kényszeríthet minket arra, hogy a magyar érdekek ellen cselekedjünk” – írta Orbán Balázs a közösségi oldalán . A miniszterelnök politikai igazgatója jelezte, hogy Orbán Viktor nem Ukrajna ügynökeként, hanem a magyar nemzeti érdek mentén tárgyalt Washingtonban. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök ezt kérte számon Magyarországon: azt állítja, hogy aki nem az ukrán érdeket képviseli, az szükségszerűen az oroszoknak kedvez. 

Orbán Viktor a magyar érdeket képviselte a Donald Trummpal való találkozója során (Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos)

Orbán Balázs megjegyezte, hogy az ukrán elnök szerint a magyar tárgyalódelegáció „Oroszország élő üzenetszolgálata volt az Egyesült Államokban”, és hazánk „Moszkva retorikáját szolgálja”, amikor nemet mond az ukrán EU-csatlakozásra.

Ukrajna elnöke láthatóan még mindig nem érti, hogy Magyarország (az Egyesült Államokkal szövetségben) a béke pártján áll. Ez azt jelenti, hogy nem egyik vagy másik harcoló fél érdekeit szolgáljuk, hanem a biztonságot és a gazdasági stabilitást tartjuk szem előtt – akkor is, ha ezzel gyakran egyedül maradunk Európában

– húzta alá Orbán Balázs.

Mint jelezte, humanitárius és nemzeti érdekek alapján most is együttműködünk Ukrajnával, például energetikai téren, de senki – még Zelenszkij elnök sem – várhatja el, hogy Magyarország a magyar helyett ukrán érdeket szolgáljon.

Ugyanez vonatkozik Ukrajna EU-csatlakozására is: a magyar emberek az erről szóló véleménynyilvánító szavazáson világosan döntöttek, és nemet mondtak Ukrajna gyorsított csatlakozására. Így Ukrajna elnökétől ugyanazt kérjük, amit Trump elnök is kért Brüsszeltől: tartsa tiszteletben a magyarok döntését, és adja meg a Magyarországnak járó tiszteletet

– tette hozzá a miniszterelnök politikai igazgatója.

Borítókép: Volodimir Zelenszkij (Fotó: AFP)


