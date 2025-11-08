Zelenszkij frusztrált Orbán Viktor washingtoni látogatása miatt

Az ukrán elnök láthatóan frusztrált lett Orbán Viktor washingtoni látogatása miatt. Voldimir Zelenszkij szerint a magyar miniszterelnök különleges bánásmódot szeretne, ezért fordult a Fehér Házhoz, ám Ukrajna nem támogatja a felmentések osztogatását. Zelenszkij azonban egyúttal már fenyegetett is: véleménye szerint meg fogják találni a módját, hogy száműzzék az orosz olajat és földgázt Európából – írja a Ukrinform.

Volodimir Zelenszkij rendkívül frusztrált

Fotó: LUDOVIC MARIN / AFP

Zelenszkij pénteken egy sajtótájékoztató keretében beszélt róla, hogy megítélése szerint Orbán Viktornak nincs eszköze Ukrajna EU-csatlakozási folyamatának feltartóztatására és az orszég mindenképp az EU tagja lesz.

Az ukrán elnök ugyanakkor azt is hangsúlyozta, hogy Orbán Viktor azon dolgozik, hogy Donald Trump Magyarországon találkozzon Vlagyimir Putyinnal, ennek kapcsán pedig kijelentette, hogy elfogadja Budapestet tárgyalási helyszínnek.