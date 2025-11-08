ZelenszkijOrbán ViktorMagyarország

Zelenszkij frusztrált Orbán Viktor washingtoni látogatása miatt

Az ukrán elnök ismét nyilvános kirohanást intézett Orbán Viktor ellen. Volodimir Zelenszkij szerint a magyar miniszterelnök különleges bánásmódért utazott Washigtonban, egyúttal azonban a budapesti békecsúcsot is kritizálta és fenyegetőzött is.

Magyar Nemzet
2025. 11. 08. 0:06
Fotó: YVES HERMAN Forrás: POOL
Az ukrán elnök láthatóan frusztrált lett Orbán Viktor washingtoni látogatása miatt. Voldimir Zelenszkij szerint a magyar miniszterelnök különleges bánásmódot szeretne, ezért fordult a Fehér Házhoz, ám Ukrajna nem támogatja a felmentések osztogatását. Zelenszkij azonban egyúttal már fenyegetett is: véleménye szerint meg fogják találni a módját, hogy száműzzék az orosz olajat és földgázt Európából – írja a Ukrinform.

Volodimir Zelenszkij rendkívül frusztrált
Fotó: LUDOVIC MARIN / AFP

Zelenszkij pénteken egy sajtótájékoztató keretében beszélt róla, hogy megítélése szerint Orbán Viktornak nincs eszköze Ukrajna EU-csatlakozási folyamatának feltartóztatására és az orszég mindenképp az EU tagja lesz. 

Az ukrán elnök ugyanakkor azt is hangsúlyozta, hogy Orbán Viktor azon dolgozik, hogy Donald Trump Magyarországon találkozzon Vlagyimir Putyinnal, ennek kapcsán pedig kijelentette, hogy elfogadja Budapestet tárgyalási helyszínnek.

Ha bármilyen találkozó – bárhol is legyen – tűzszünethez és a háború befejezéséhez vezet, Ukrajna támogatni fogja. De ha az ilyen egyeztetések kizárólag Orbán választási tűzijátékát szolgálják, és nincs kézzelfogható eredményük, azt nem tudjuk támogatni 

– fogalmazott az ukrán elnök. 

Zelenszkij emellett ismét fenyegetett is, miután az orosz energiahordozók kapcsán úgy fogalmazott: „Nem engedhetjük, hogy az oroszok az energián nyerészkedjenek. Meg fogjuk találni a módját, hogy az orosz olaj eltűnjön Európából”. 

Borítókép: Volodimir Zelenszkij ukrán elnök és Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke  (Fotó: AFP)

 

