Orbán ViktorpápaDonald TrumppalXIV LeóNézőpont Intézet

A fideszesek imádják Trumpot, a tiszások inkább Zelenszkijt és Von der Leyent kedvelik + videó

Orbán Viktor miniszterelnök szemlátomást jó helyen keresi a barátokat, hiszen a békepárti vezetők népszerűbbek.

Munkatársunktól
Forrás: Nézőpont Intézet2025. 11. 07. 21:53
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Nemzetközi politikusok magyarországi népszerűségét vizsgálta a Nézőpont Intézet: Donald Trump amerikai elnök, Volodimir Zelenszkij ukrán elnök, Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke és XIV. Leó pápa kedveltségének mutatóit vették górcső alá. Mint a felmérésből kiderült, 

mindenkit kenterbe vert a pápa, akinél Orbán Viktor miniszterelnök két héttel ezelőtt járt. 

Ez a magyar kormányfő békepolitikájának egy fontos állomása volt, ami idegesítette a Tiszával szimpatizáló embereket, hiszen a szentatya fogadta a miniszterelnököt – idézte fel Mráz Ágoston Sámuel, az intézet vezetője egy videóban.

A pápa a magyarok körében igen népszerű (Forrás: Nézőpont Intézet)

Hozzátette, a második legnépszerűbb politikus kicsit megosztó, de mégiscsak a megkérdezettek 44 százaléka mondta, hogy szimpatizál Donald Trumppal és jól látható, hogy a Fidesz-tábor egyértelműen az amerikai elnök támogatója. Ezért is van az a várakozás, hogy hogyan lehet kamatoztatni a politikai barátságot, ezt fogja mindenki mérlegelni. 

Van azonban két olyan személyiség, Zelenszkij és Von der Leyen, akik a Tisza Párt szövetségesei, ezt nyugodt szívvel ki lehet jelenteni, hiszen mindketten kampányolnak Magyar Péteréknek. Eközben az látható, hogy a Tisza támogatói is csak felerészt bíznak a két politikusban.

Az uniós bizottsági elnök és az ukrán elnök népszerűsége messze elmarad Trumpétól és a pápáétól, de a Tisza-szavazók sem biztosak abban, hogy jó-e nekik ez a két ember, ez a szövetség – fogalmazott Mráz Ágoston Sámuel. 

Borítókép: XIV. Leó pápa (b) és Orbán Viktor ( Fotó: Mario Tomassetti)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekMagyar Péter

Ehhez nincs mit hozzáfűzni

Bayer Zsolt avatarja

Publicistánk legfrissebb blogbejegyzése.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu