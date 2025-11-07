A fideszesek imádják Trumpot, a tiszások inkább Zelenszkijt és Von der Leyent kedvelik + videó

Nemzetközi politikusok magyarországi népszerűségét vizsgálta a Nézőpont Intézet: Donald Trump amerikai elnök, Volodimir Zelenszkij ukrán elnök, Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke és XIV. Leó pápa kedveltségének mutatóit vették górcső alá. Mint a felmérésből kiderült,

mindenkit kenterbe vert a pápa, akinél Orbán Viktor miniszterelnök két héttel ezelőtt járt.

Ez a magyar kormányfő békepolitikájának egy fontos állomása volt, ami idegesítette a Tiszával szimpatizáló embereket, hiszen a szentatya fogadta a miniszterelnököt – idézte fel Mráz Ágoston Sámuel, az intézet vezetője egy videóban.

A pápa a magyarok körében igen népszerű (Forrás: Nézőpont Intézet)

Hozzátette, a második legnépszerűbb politikus kicsit megosztó, de mégiscsak a megkérdezettek 44 százaléka mondta, hogy szimpatizál Donald Trumppal és jól látható, hogy a Fidesz-tábor egyértelműen az amerikai elnök támogatója. Ezért is van az a várakozás, hogy hogyan lehet kamatoztatni a politikai barátságot, ezt fogja mindenki mérlegelni.

Van azonban két olyan személyiség, Zelenszkij és Von der Leyen, akik a Tisza Párt szövetségesei, ezt nyugodt szívvel ki lehet jelenteni, hiszen mindketten kampányolnak Magyar Péteréknek. Eközben az látható, hogy a Tisza támogatói is csak felerészt bíznak a két politikusban.

Az uniós bizottsági elnök és az ukrán elnök népszerűsége messze elmarad Trumpétól és a pápáétól, de a Tisza-szavazók sem biztosak abban, hogy jó-e nekik ez a két ember, ez a szövetség – fogalmazott Mráz Ágoston Sámuel.