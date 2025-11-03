idezojelek
Vélemény

Erőtől duzzad Orbán békehálózata

A magyar kormányfőt a napokban fogadta XIV. Leó pápa.

Sümeghi Lóránt avatarja
Sümeghi Lóránt
Cikk kép: undefined
Vatikánhálózatépítésbékeoffenzíva 2025. 11. 03. 5:42
Fotó: Mario Tomassetti

Amikor tavaly nyáron a magyar miniszterelnök az erdélyi Tusnádfürdőn rendezett diáktábor zárónapján nagy magabiztosággal arról beszélt, hogy „az idő a békepolitika oldalán áll”, illetve hogy a felelős politikusok körében lassan elmozdulást lehet majd tapasztalni a béke iránti elkötelezettség felé, sokan úgy vélték, ezek a meglátások túlzott optimizmusról és vágyvezéreltségről árulkodnak.

Az elmúlt hetek nemzetközi történései arra mutatnak rá, hogy a magyar miniszterelnök által következetesen képviselt békepárti álláspont mögött valóban egy rendkívül erős szövetségesi hálózat épült ki.

 E megállapítást aligha példázza jobban az a nemrégiben napvilágot látott két bejelentés is, amellyel egyértelművé vált a világ számára, hogy a békét szorgalmazó Egyesült Államoknak immár a legszorosabb európai szövetségese nem Párizs, Berlin vagy Róma, hanem Budapest. S ha már a magyar érdekek legmagasabb szintű képviseletéről van szó, Orbán Viktor semmit sem bíz a véletlenre. Ezért a héten a magyar kormányfő az amerikai elnök kezdeményezésére hivatalos látogatásnak tesz eleget a Fehér Házban, melyen a béke kérdése mellett példátlanul széleskörű egyeztetések zajlanak majd energetikai, gazdasági és pénzügyi kérdésekben is.

E kiterjedt diplomáciai nagyüzem részeként a magyar kormányfőt épp a napokban fogadta XIV. Leó pápa, ahol azt követően Pietro Parolin bíborossal, a római Szentszék államtitkárával, valamint Paul Richard Gallagher érsekkel, a pápai államtitkárság államokkal való kapcsolatok részlegének vezetőjével is találkozott.

A magyar álláspont megkerülhetetlenségét nem pusztán Magyarország szuperhatalmakkal való, kölcsönös tiszteleten alapuló kapcsolatrendszere támasztja alá. Ugyanis ha szétnézünk Európában, azt látjuk, hogy Orbán békével kapcsolatos filozófiája összeforrott a valódi népképviselet fogalmával.

Hiszen idézzük csak fel, a nyár közepén éppen abban Lengyelországban döntöttek úgy a választópolgárok, hogy egy békepárti és jobboldali elnököt szeretnének Karol Nawrocki személyé­ben országuk élére, amelyet évek óta egy olyan, Brüsszel által dróton rángatott baloldali koalíciós kormány vezet, amely még a politikai bosszúállástól és a lengyel demokrácia lábbal tiprásáról sem riad vissza. Emlékezetes, az akkori elnökválasztáson induló Nawrocki a háborúval kapcsolatban már akkor jelezte, hogy végzetes hiba lenne Ukrajna euroatlanti integrációja, ezért határozottan nem támogatja. A magabiztos kiállásnak pedig meg is lett az eredménye, a lengyel jobboldal sorsdöntő győzelmet aratott a baloldal jelöltje, Rafal Trzaskowski ellen.

VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

De néhány héttel ezelőtt Csehországban szintén a magyar fémjelzésű békepárti recept vezette nagyarányú győzelemre Andrej Babis cseh politikust is. Bár régóta vezette pártjával, az ANO-val a közvélemény-kutatásokat, még a velük rokonszenvező elemzők sem hittek abban, hogy a háború végét szorgalmazó politikus végül két számjegyű, azaz tizenegy százalékpontos különbséggel veri meg a legnagyobb kihívóját, a SPOLU pártszövetséget. Ha pedig bárkiben kétségek merülnének fel Babis elhivatottsága kapcsán, annak érdemes felidézni az Ukrajnával kapcsolatos első és legfontosabb mondatait, miszerint „egy koronát sem adunk a költségvetésből fegyverekre Ukrajnának”.

Mindezek tükrében felmerülhet a kérdés, hogy azokban az országokban, ahol a békepárti erők még nem kerültek kormányra, milyen erőviszonyokat láthatunk. Amennyiben Ausztria, Németország, illetve Franciaország példájából indulunk ki, egyértelműen kijelenthető, hogy a közvélemény-kutatások nem hazudnak: valamennyi országban toronymagasan vezetnek a békét szorgalmazó pártok, miközben a kormányt alakító szervezetek a politikai túlélésért küzdenek.

Ausztriában hiába alakított kormányt idén márciusban a legnépszerűbb párt kihagyásával Stocker kancellár, a nyíltan háborúellenes FPÖ azóta több mint tizenhat százalékponttal vezeti az osztrák pártversenyt, ami egy előre hozott választás esetén végzetes csapást jelentene a hagyományos pártelitre nézve. Németországban a radikálisan békepárti AfD továbbra is az első helyen áll a felmérésekben, ezáltal állandó önkorrekcióra és a kontraproduktívnak bizonyuló „tűzfalstratégia” ész nélküli alkalmazására kényszerítve a kormányzó ­CDU/CSU-t. Végezetül Franciaországban szintén az látható, hogy a békepárti Le Pen fémjelezte Nemzeti Tömörülés mintegy tíz százalékponttal vezeti a felméréseket, szintén óriási nyomást helyezve a Macron által szinte hetente megválasztott, majd később összeomló francia kormányokra.

Az Egyesült Államok és Oroszország között nem véletlen merült fel egy potenciális békecsúcs kapcsán egyedül Budapest neve, amikor egy biztonságos, komolyan vehető és békepárti helyszín kijelölése volt a cél.

 Az Orbán Viktor által alázattal képviselt, és a világon eleinte egyedülállónak minősülő békepárti álláspont nemcsak a politikusok józanabbik kö­rében vált egyre népszerűbbé, hanem idővel leszivárgott az ­európai választók szintjére is, akik az akaratukat ki is kényszerítették ott, ahol arra lehetőségük nyílt. Ez pedig nemcsak nekünk, magyaroknak, hanem az egész világnak megkönnyebbülést jelent majd.

A szerző a Századvég Közéleti Tudásközpont Alapítvány vezető elemzője

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Véleményváró

Tovább az összes cikkhez chevron-right
Szőcs László avatarja
Szőcs László
idezojelekVarsó

Vagy a börtön, vagy Budapest

Sitkei Levente avatarja
Sitkei Levente
idezojelekEurópa

Az erő illúziója Európában

Deák Dániel avatarja
Deák Dániel
idezojelekBékemenet

A Békemenet új lendületet adott

Pilhál Tamás avatarja
Pilhál Tamás
idezojelekSchmidt Mária

Schmidt Mária rituális agyonverése

A szerző további cikkei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Nógrádi György
idezojelekközel-kelet

Nógrádi György: Nincs win-win megoldás

Nógrádi György avatarja

AZ ELMÚLT HÉT ESEMÉNYEI – A Közel-Keleten több mint hét évtized óta a sokadik tűzszünet vette kezdetét.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu