Tisztelet és egyetértés jellemzi Magyarország és az Egyesült Államok kapcsolatát

a képek és a hangulat is arról tanúskodtak, hogy Magyarország ma már jóval nagyobb nemzetközi súllyal bír, mint amit mérete vagy gazdasági ereje indokolna, és Trump megerősítette azt a baráti, bizalmi viszonyt, amely a két vezetőt összeköti. A politikai elemző szerint ez részben annak is köszönhető, hogy Orbán Viktor tíz éve következetesen kiállt Trump mellett, másrészt pedig annak, hogy mindketten pragmatikus, nemzetiérdek-alapú politikát képviselnek.