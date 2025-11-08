Magyar Nemzet Rapid ExtraOrbánTrumptalálkozó

Rapid: Magyarország felkerült a világpolitikai térképre – Fekete Rajmund a washingtoni csúcsról

Magyar Nemzet
2025. 11. 08. 9:25

A Magyar Nemzet Rapid Extra című műsorában Tóth Tamás Antal beszélgetett Fekete Rajmunddal, a Kommunizmuskutató Intézet igazgatójával és Amerika-szakértővel a washingtoni Orbán–Trump-találkozó jelentőségéről. A szakértő szerint a magyar kormány történelmi diplomáciai sikert ért el: megvédte a rezsicsökkentést, elérte az energiaellátás biztonságát, és Magyarország újra felkerült a világpolitikai térképre.

VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A Magyar Nemzet Rapid című podcastben Tóth Tamás Antal kérdezte Fekete Rajmundot a magyar–amerikai csúcs eredményeiről.
A szakértő szerint a találkozó történelmi jelentőségű diplomáciai siker, amelynek legfontosabb eredménye, hogy Magyarország szankciómentességet kapott az amerikai energiapolitikában, így a rezsicsökkentés eredményeit sikerült megvédeni.

Magyarország a washingtoni csúcstalálkozó után még inkább felkerült a világpolitikai térképre. Ez Orbán Viktor személyes érdeme, hiszen a magyar miniszterelnök politikájára és állásfoglalásaira a világ minden pontján odafigyelnek

 – mondta Fekete Rajmund.

A szakértő kiemelte: Orbán Viktor és Donald Trump értékalapon is közel állnak egymáshoz, mivel mindketten a nemzeti érdekeket, a család védelmét és a szuverenitást helyezik politikájuk középpontjába.

Mindkét vezető számára a saját hazája az első. Amerikában az America First, Magyarországon pedig 2010 óta a magyar emberek érdeke az első

 – fogalmazott Fekete Rajmund.

Magyarország felkerült a világpolitikai térképre (Fotó: KreativKucko)
Magyarország felkerült a világpolitikai térképre (Fotó: KreativKucko)

A beszélgetésben szó esett a béketörekvésekről is: mind Orbán, mind Trump abban érdekelt, hogy minél hamarabb véget érjen az orosz–ukrán háború, és a békefolyamat akár Budapesten is folytatódhat. A szakértő elmondta:

Az, hogy Budapestet jelölte meg az amerikai elnök egy jövőbeli békecsúcs helyszíneként, önmagában is elismerés Magyarország következetes békepárti politikájának.

A podcastban szó esett a Paks II-beruházásról is, amelyet az Egyesült Államok is támogat.

A korábbi szankciókat eltörölték, és a Westinghouse is bekapcsolódik Magyarország nukleáris iparába. Ez új fejezetet nyit az amerikai–magyar gazdasági együttműködésben

 – tette hozzá Fekete Rajmund.

A nap folyamán további Rapid Extra adások is lesznek a washingtoni találkozó részleteiről, és várhatóan Szánthó Miklós, az Alapjogokért Központ főigazgatója is beszámol majd a helyszínről.

add-square Orbán-Trump találkozó

Orbán Viktor: Megcsináltuk! + videó

Orbán-Trump találkozó 20 cikk chevron-right

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Szájer József
idezojelekEurópai Unió

Az Európai Unió vessen végre véget a kóros hungarofóbiának!

Szájer József avatarja

Ezeregyszáz éves, erős nemzettel a hátunk mögött nyugodtak és megfontoltak vagyunk.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu