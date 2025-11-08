Rapid: Magyarország felkerült a világpolitikai térképre – Fekete Rajmund a washingtoni csúcsról

A Magyar Nemzet Rapid című podcastben Tóth Tamás Antal kérdezte Fekete Rajmundot a magyar–amerikai csúcs eredményeiről.
A szakértő szerint a találkozó történelmi jelentőségű diplomáciai siker, amelynek legfontosabb eredménye, hogy Magyarország szankciómentességet kapott az amerikai energiapolitikában, így a rezsicsökkentés eredményeit sikerült megvédeni.
Magyarország a washingtoni csúcstalálkozó után még inkább felkerült a világpolitikai térképre. Ez Orbán Viktor személyes érdeme, hiszen a magyar miniszterelnök politikájára és állásfoglalásaira a világ minden pontján odafigyelnek
– mondta Fekete Rajmund.