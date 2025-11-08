Rapid: Magyarország felkerült a világpolitikai térképre – Fekete Rajmund a washingtoni csúcsról

Magyarország felkerült a világpolitikai térképre (Fotó: KreativKucko)

A beszélgetésben szó esett a béketörekvésekről is: mind Orbán, mind Trump abban érdekelt, hogy minél hamarabb véget érjen az orosz–ukrán háború, és a békefolyamat akár Budapesten is folytatódhat. A szakértő elmondta:

Az, hogy Budapestet jelölte meg az amerikai elnök egy jövőbeli békecsúcs helyszíneként, önmagában is elismerés Magyarország következetes békepárti politikájának.

A podcastban szó esett a Paks II-beruházásról is, amelyet az Egyesült Államok is támogat.

A korábbi szankciókat eltörölték, és a Westinghouse is bekapcsolódik Magyarország nukleáris iparába. Ez új fejezetet nyit az amerikai–magyar gazdasági együttműködésben

– tette hozzá Fekete Rajmund.