Rendkívüli

Magyar Péter embere elszólta magát, a gazdákat is súlyosan érintené a Tisza megszorító csomagja + videó

Orbán ViktorpatriótaUkrajnaEurópacsúcs

Rapid extra: Orbán Viktor nézőpontja – Más sorsát, mint egy rossz gúnyát, nem vehetjük magunkra + videó

Munkatársunktól
2025. 10. 03. 10:37

Kétségbeesett javaslatok hangzottak el a koppenhágai csúcson, hogy miként lehetne támogatni Ukrajna háborúját, ezek az elképzelések olyanok, mint a délibáb, egy illúzió – mondta Orbán Viktor szokásos pénteki rádióinterjújában. Mint fogalmazott, stratégiai megállapodást kell kötni az ukránokkal, de nem vehetjük fel őket az EU-ba, ugyanis nem akarunk meghalni értük, nem léphet be hazánk a háborúba, hogy fiataljaink koporsóban jöjjenek vissza a frontról. Emellett beszélt még arról, hogy miért is jó a három gyermeket nevelő édesanyák szja-mentessége: mert egy zsugorodó ország nem lehet sikeres, és ez nem váltható ki a migrációval. Szó esett a már meghirdetett aláírásgyűjtésről, az új nemzeti konzultációról, ami a közteherviseléssel kapcsolatos, valamint arról is, hogy miért jobb a viszonyunk Szlovákiával most, mint 16 évvel ezelőtt. A miniszterelnök gondolatait elemezte podcastműsorunkban Néző László, a Magyar Nemzet főszerkesztője és Mráz Ágoston Sámuel, a Nézőpont Intézet igazgatója.

VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Sokszor boncolgatta már főszerkesztőnk és vendége, mi lehet annak az oka, hogy ennyire a háború felé tolják a vezetők az uniót. Mráz Ágoston Sámuel úgy fogalmazott a miniszterelnökre hivatkozva, ezen a koppenhágai csúcson fejtették ki először, hogy mi ennek az oka, ami egy egyszerű, de téves elképzelés, hogy Ukrajna győzni tud ebben a háborúban. Véleménye szerint ha elfogadnánk ezt a tézist, akkor küldenénk pénzt, paripát, fegyvert és emberéletet, de a magyar álláspont ezzel teljesen ellentétes. Oroszország erőforrásai és elszántsága nagyobb ebben a háborúban. 

Kiemelte azt is, hogy az oroszok hajlamosak mindent kockára tenni, míg Európa a távolból figyel, pénzküldésben, az ukrán életeket veszélyeztető elképzelésben gondolkodik. Hozzátette, a mai interjúból is kiderült, hogy Orbán Viktor egy alternatív tervet dolgozott ki ebben az ügyben is, számos dologban a brüsszeli patriótákkal együtt megfogalmazták, hogy segíteni szabad, amennyire ezt Európa gazdasági helyzete lehetővé teszi, de nem szabad belesodródni a háborúba. Európa váljon önálló szereplővé, tárgyaljon Oroszországgal, és ne hagyja ezt az Amerikai Egyesült Államokra. 

Véleménye szerint kompromisszumot kell kötni, nem kell nagy barátság hozzá, de meg lehet oldani. Lehet-e racionális döntést hozni, miközben az is benne van a pakliban, hogy akár atomot is be lehet vetni, részletesen kiderül adásunkból.

               
       
       
       

            További játékainkhoz kattintson ide!        

   

add-square Orbán Viktor a Kossuth Rádióban

Orbán Viktor: A Tisza Párt sunnyog

Orbán Viktor a Kossuth Rádióban 20 cikk chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Horváth József
idezojelektitkosszolgálat

Horváth József: James Bond nem halt meg, résen kell lennünk

Horváth József avatarja

Az amerikai titkosszolgálatok helyét átvették azok a nyugati szolgálatok, amelyeknek kormányai Orbán Viktor bukását akarják.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu