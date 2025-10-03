Sokszor boncolgatta már főszerkesztőnk és vendége, mi lehet annak az oka, hogy ennyire a háború felé tolják a vezetők az uniót. Mráz Ágoston Sámuel úgy fogalmazott a miniszterelnökre hivatkozva, ezen a koppenhágai csúcson fejtették ki először, hogy mi ennek az oka, ami egy egyszerű, de téves elképzelés, hogy Ukrajna győzni tud ebben a háborúban. Véleménye szerint ha elfogadnánk ezt a tézist, akkor küldenénk pénzt, paripát, fegyvert és emberéletet, de a magyar álláspont ezzel teljesen ellentétes. Oroszország erőforrásai és elszántsága nagyobb ebben a háborúban.

Kiemelte azt is, hogy az oroszok hajlamosak mindent kockára tenni, míg Európa a távolból figyel, pénzküldésben, az ukrán életeket veszélyeztető elképzelésben gondolkodik. Hozzátette, a mai interjúból is kiderült, hogy Orbán Viktor egy alternatív tervet dolgozott ki ebben az ügyben is, számos dologban a brüsszeli patriótákkal együtt megfogalmazták, hogy segíteni szabad, amennyire ezt Európa gazdasági helyzete lehetővé teszi, de nem szabad belesodródni a háborúba. Európa váljon önálló szereplővé, tárgyaljon Oroszországgal, és ne hagyja ezt az Amerikai Egyesült Államokra.