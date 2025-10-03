„Az európai háborús stratégia egy délibáb, össze fog omlani”

Rendkívüli

Orbán Viktor: Nem akarunk meghalni Ukrajnáért + videó

Orbán Viktor a Kossuth rádiónak adott interjúban részletesen beszélt az európai háborús stratégiáról. A miniszterelnök szerint az elképzelés egy tévedésen alapul.

2025. 10. 03.
2025. 10. 03. 9:42
Orbán Viktor miniszterelnök (Fotó: Facebook)
– Az európai háborús stratégia tévedésen alapul, egy délibáb, össze fog omlani, súlyos következményei lesznek – jelentette ki Orbán Viktor a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában. 

Az Európai Unió vezetése Ukrajnáért világháborút kockáztat
A magyar miniszterelnök szerint az európai háborús stratégia egy délibáb (Fotó: AFP)

A miniszterelnök kifejtette, a stratégia azt mondja, az oroszok hamarabb fogynak ki a pénzből, mint az európaiak, nem lesz elég pénzük, hogy fegyvereket gyártsanak. 

Európa pedig képes lesz az ukránoknak nagy mennyiségben pénzt, fegyvert adni, az oroszok gazdaságilag megroppannak, akár felkelések is lesznek, fel kell adniuk háborús céljaikat, és akkor az ukránok képesek lesznek visszafoglalni a területeket

– mondta.

A kormányfő elmondta, két kérdést nem tisztázott Európa, hogy meddig fog ez tartani és mennyibe kerül. 

Most naponta több száz ember meghal a háborúban és sok száz milliót elégetünk

– fogalmazott.

Hozzátette, a magyar javaslat azon alapszik, hogy tűzszünetre, békére kell törekedni és folyamatos diplomáciai tárgyalásokra van szükség a felek között.

Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök (Fotó: Facebook)

 

