„Az európai háborús stratégia egy délibáb, össze fog omlani”

– Az európai háborús stratégia tévedésen alapul, egy délibáb, össze fog omlani, súlyos következményei lesznek – jelentette ki Orbán Viktor a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában.

A magyar miniszterelnök szerint az európai háborús stratégia egy délibáb (Fotó: AFP)

A miniszterelnök kifejtette, a stratégia azt mondja, az oroszok hamarabb fogynak ki a pénzből, mint az európaiak, nem lesz elég pénzük, hogy fegyvereket gyártsanak.

Európa pedig képes lesz az ukránoknak nagy mennyiségben pénzt, fegyvert adni, az oroszok gazdaságilag megroppannak, akár felkelések is lesznek, fel kell adniuk háborús céljaikat, és akkor az ukránok képesek lesznek visszafoglalni a területeket

– mondta.

A kormányfő elmondta, két kérdést nem tisztázott Európa, hogy meddig fog ez tartani és mennyibe kerül.

Most naponta több száz ember meghal a háborúban és sok száz milliót elégetünk

– fogalmazott.

Hozzátette, a magyar javaslat azon alapszik, hogy tűzszünetre, békére kell törekedni és folyamatos diplomáciai tárgyalásokra van szükség a felek között.

Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök (Fotó: Facebook)