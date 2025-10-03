– A Tisza alelnöke megint elszabadult. Amíg mi Koppenhágában álltunk ellen a háborús ellenszélben, addig a Tisza-adó után újabb szög kandikált ki Magyar Péter brüsszeli tornazsákjából – idézte fel Orbán Viktor miniszterelnök a közösségi oldalán.

Magyar Péter és Tarr Zoltán (Fotó: MTI/Purger Tamás)

Emlékeztetett:

Tarr Zoltán legújabb értekezésében a kórházak, kórházi férőhelyek és az iskolák „újragondolását” helyezi kilátásba.

– Lassan a brüsszeli országjelentések összes ajánlása megjelenik a lépten-nyomon szivárgó Tisza programjában. Jól ismerjük ezt a fajtát a történelemkönyvekből. Ők azok, akik mindig valaki mástól várják, hogy utat mutasson az országnak. Mi azért nem tévesztjük el a célt – hangsúlyozta a kormányfő.

Orbán Viktor közölte:

a Tisza Párt Brüsszelnek, a kormány a magyar embereknek akar megfelelni.

„És meg is fogunk. Megcsináljuk, ami nem sikerült az elődeinknek. Kívül tartjuk Magyarországot a háborún, és megvédjük a magyar családok biztonságát. Mert nekünk Magyarország az első” – szögezte le a miniszterelnök.