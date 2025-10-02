BudapestLázár JánosTarr Zoltánvidék

Lázár János: A Tisza Párt bezáratná a vidéki kórházakat + videó

Tarr Zoltán elárulta, a Tisza Párt iskolákat és kórházakat zárna be vidéken. Az építési és közlekedési miniszter szerint ugyanakkor szóba sem kerülhet, hogy a vidéki kórházakhoz bárki hozzányúlhasson, ellenkezőleg, Budapesttel szemben most a vidéket kell támogatni.

Magyar Nemzet
Forrás: Facebook2025. 10. 02. 19:43
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

– Tarr Zoltán azt mondja, hogy be kell zárni Magyarországon kórházakat, be kell zárni iskolákat, kisiskolákat és vidéki kórházakat. Én annak vagyok a híve, hogy minden vidéki kórházat életben kell tartani. Még akkor is, hogyha ez nehézségekbe ütközik, mert kevés az ápoló vagy kevés az orvos. Szóba sem kerülhet az, hogy a vidéki betegágyakhoz vagy a vidéki kórházakhoz bárki is hozzányúlhasson – közölte a Facebookra feltöltött videójában az építési és közlekedési miniszter.

Lázár János a Vásárosnaményban tartott Lázárinfón elmondta, ez tarthatatlan és vállalhatatlan. Hozzátette: 

– Ebben az országban a legnagyobb kisebbség a nyolcmillió ember, aki vidéken él. Óriási különbség van. Budapest ma az Európai Unió átlagos fejlettségének 167 százaléka, az ország Budapesten kívüli része pedig 70 százaléka. A feladat teljesen világos. Nekünk a pénzt, erőforrást, lehetőséget, támogatást, összetartást, kovászt, azt vidékre kell biztosítani és valóban a vidéknek kell következnie.

Korábban megírtuk, hogy Lázár János a Vásárosnaményban tartott Lázárinfón arról beszélt, hogy ha egy kiskorú gyerek sérelmére követnek el bűncselekményeket, ha egy idős, magatehetetlen párt kirabolnak, ott a halálbüntetésnek joga, helye és igazsága van. 

Kiemelte:

– Ma Magyarország az Európai Unió tagjaként ezt sajnos nem engedheti meg magának, ezért az ezt követő két legsúlyosabb büntetés jöhet szóba a pedofiloknál. Az egyik a tényleges életfogytiglan, de könnyen lehet, hogy a kémiai kasztrálás jobb megoldás.

Lázár János elmondta, Kocsis Mátéval, a Fidesz frakcióvezetőjével már egyeztetett a pedofilok kémiai kasztrálását bevezető törvényjavaslat benyújtásáról.

Borítókép: Lázár János építési és közlekedési miniszter (Fotó: MTI/Bús Csaba)


További játékainkhoz kattintson ide!

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekEurópai Parlament

Az Európai Bíróság is tehet nekünk egy szívességet!

Bayer Zsolt avatarja

Egyszerűen elképesztő, amit ezek megengednek maguknak.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.