Lázár János: A Tisza Párt bezáratná a vidéki kórházakat + videó

– Tarr Zoltán azt mondja, hogy be kell zárni Magyarországon kórházakat, be kell zárni iskolákat, kisiskolákat és vidéki kórházakat. Én annak vagyok a híve, hogy minden vidéki kórházat életben kell tartani. Még akkor is, hogyha ez nehézségekbe ütközik, mert kevés az ápoló vagy kevés az orvos. Szóba sem kerülhet az, hogy a vidéki betegágyakhoz vagy a vidéki kórházakhoz bárki is hozzányúlhasson – közölte a Facebookra feltöltött videójában az építési és közlekedési miniszter.

Lázár János a Vásárosnaményban tartott Lázárinfón elmondta, ez tarthatatlan és vállalhatatlan. Hozzátette:

– Ebben az országban a legnagyobb kisebbség a nyolcmillió ember, aki vidéken él. Óriási különbség van. Budapest ma az Európai Unió átlagos fejlettségének 167 százaléka, az ország Budapesten kívüli része pedig 70 százaléka. A feladat teljesen világos. Nekünk a pénzt, erőforrást, lehetőséget, támogatást, összetartást, kovászt, azt vidékre kell biztosítani és valóban a vidéknek kell következnie.

Korábban megírtuk, hogy Lázár János a Vásárosnaményban tartott Lázárinfón arról beszélt, hogy ha egy kiskorú gyerek sérelmére követnek el bűncselekményeket, ha egy idős, magatehetetlen párt kirabolnak, ott a halálbüntetésnek joga, helye és igazsága van.

Kiemelte:

– Ma Magyarország az Európai Unió tagjaként ezt sajnos nem engedheti meg magának, ezért az ezt követő két legsúlyosabb büntetés jöhet szóba a pedofiloknál. Az egyik a tényleges életfogytiglan, de könnyen lehet, hogy a kémiai kasztrálás jobb megoldás.

Lázár János elmondta, Kocsis Mátéval, a Fidesz frakcióvezetőjével már egyeztetett a pedofilok kémiai kasztrálását bevezető törvényjavaslat benyújtásáról.