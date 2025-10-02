Egy kórházi dolgozó életét vesztette a makói kórház raktárában történt tűzesetben – értesült a Délmagyar.
Egy ember meghalt a makói kórháztűzben, vizsgálat indul az ügyben
Megszólalt a főigazgató.
A Makói Egészségügyi Ellátóközpont honlapján a főigazgató azt közölte, az ügyben vizsgálat indult, aminek lezárásáig további nyilatkozattételre nincs lehetőségük. A kórház részvétét fejezi ki az elhunyt hozzátartozóinak.
Korábban a Magyar Nemzet is beszámolt arról, hogy csütörtök délután tűz ütött ki a makói kórház kazánháza melletti raktárban, amelyet több tűzoltóegység oltott el. Az ügy részleteit a Délmagyar cikkében olvashatja.
