Egy ember meghalt a makói kórháztűzben, vizsgálat indul az ügyben

Megszólalt a főigazgató.

Magyar Nemzet
Forrás: Délmagyar2025. 10. 02. 18:46
oltják a tüzet a makói kórház raktáránál Fotó: Délmagyar/Olvasói Forrás: Délmagyar
Egy kórházi dolgozó életét vesztette a makói kórház raktárában történt tűzesetben – értesült a Délmagyar.

A Makói Egészségügyi Ellátóközpont honlapján a főigazgató azt közölte, az ügyben vizsgálat indult, aminek lezárásáig további nyilatkozattételre nincs lehetőségük. A kórház részvétét fejezi ki az elhunyt hozzátartozóinak.

Korábban a Magyar Nemzet is beszámolt arról, hogy csütörtök délután tűz ütött ki a makói kórház kazánháza melletti raktárban, amelyet több tűzoltóegység oltott el. Az ügy részleteit a Délmagyar cikkében olvashatja. 

 

