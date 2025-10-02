Tűz ütött ki a kórházban, a betegellátás zavartalanul működött tovább

A makói, hódmezővásárhelyi és szegedi hivatásos tűzoltók három vízsugárral oltották el a lángokat – írta a Délmagyar.
Jelenleg az utómunkálatok vannak folyamatban.
A tűz a betegellátást nem érintette.
Borítókép: Tűz keletkezett a makói kórházban (Fotó: Délmagyar/Kiss Annamarie)
