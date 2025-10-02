makóvízsugárDélmagyar

Tűz ütött ki a kórházban, a betegellátás zavartalanul működött tovább

A lángokat három vízsugárral oltották el a makói, hódmezővásárhelyi és szegedi hivatásos tűzoltók.

Magyar Nemzet
2025. 10. 02. 16:08
Tűz keletkezett a makói kórházban Fotó: Kiss Annamarie Forrás: Délmagyar
A makói, hódmezővásárhelyi és szegedi hivatásos tűzoltók három vízsugárral oltották el a lángokat – írta a Délmagyar.

 Jelenleg az utómunkálatok vannak folyamatban.

A tűz a betegellátást nem érintette.

Borítókép: Tűz keletkezett a makói kórházban (Fotó: Délmagyar/Kiss Annamarie)


Csongrád - delmagyar.hu
