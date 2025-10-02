Nem példa nélküli, hogy október elején 11-14 fok körüli a nappali hőmérséklet – hangsúlyozta dr. Rázsi András meteorológus a Boon érdeklődésére. Elárulta azonban, hogy miért tűnik drasztikusnak a lehűlés.
Elárulta a meteorológus, hogy van-e esély havazásra idehaza
Meglepetés!
Szerinte ez azért van, mert a szeptember első fele olyan volt, mintha véget sem ért volna a nyár. Felidézte, hogy augusztus 20-án jött egy kis megtorpanás, majd a vénaasszonyok nyara következett, gyönyörű nyári idővel.
A hajnali minimumok hűvösek voltak ugyan – ez már jelezte, hogy szeptember havába léptünk –, de a nappali maximumok olyanok voltak, mint augusztusban
– fejtegette a szakértő.
Beszélt arról is, hogy milyen időre számíthatunk a jövő héten, igaz, erről a Magyar Nemzet már beszámolt ebben a cikkben. A meteorológus szerint a jövőhét időjárása nagyjából ugyanolyan lesz, mint az e heti, de azért majd néha kisüt a nap, de mivel sarkvidéki eredetű légtömeg határozza meg most alapvetően a Kárpát-medence időjárását, nem érdemes sok jóra számítani. Egyéb részletekről a Boon cikkében olvashat. Kérdezték arról is, hogy számíthatunk-e havazásra, amelyre azzal válaszolt:
Havazásra egyelőre nincs esély, mert csapadék csak a hétvégéhez közeledve várható. A hajnali minimumok is csak öt fok körül vannak és a hóhoz nulla fok kell. Vegyes állapotú csapadék a hegyekben fordulhat elő, de havazásra nem kell számítani.
