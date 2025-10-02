Több mint két évtized után bezárt Szentes egyik közkedvelt vendéglátóhelye a Petőfi utcában. A Galéria kávéház és étterem egy családi vállalkozás tulajdona volt – adta hírül a Délmagyar.
Nem azért zárják be két évtized után a térség egyik legnépszerűbb éttermét, mert nincs vendég
Valami más hiányzik, de az nagyon.
Az üzletvezető Gődér Zsolt a portálnak arról beszélt, hogy nem azért zárnak be, mert nincs vendég vagy mert nincs pénz az üzemeltetésre, ők egy teljesen más problémával szembesülnek már évek óta.
Elsősorban a munkaerőhiány miatt döntöttünk a bezárás mellett. Szakácsot, felszolgálót szinte már lehetetlen volt találni, főként szakképzettet, de konyhai kisegítő sem akart lenni nagyon senki
– fejtegette. Azt is elárulta, hogy a koronavírus-járvány idején változott meg nagyon a helyzet. Ekkor sokan kerestek más szektorban munkahelyet, hiszen elsőként az éttermek zártak be, és sokan lehettek akkor, akik nem vágytak vissza a vendéglátásba. Felidézte, volt, hogy még azon is izgulni kellett, hogy bizonyos alkalmazottak másnap bejönnek-e dolgozni.
Az utolsó fél, egy évben már nem úgy ment a munka, amilyen színvonalon mi szerettük volna. Egy idő után úgy láttuk, nincs értelme a küzdelemnek
– részletezte az üzletvezető. Gődér Zsolt részletesebben a Délmagyar cikkében fejtette ki, hogy pontosan mi vezetett idáig.
