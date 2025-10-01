Vannak, akik kétségbe vonják azt, hogy Kaszás Nikolett, a 27 éves nő, aki szeptember 7-én tűnt el a Pilisben öngyilkosságra szánta el magát, és ezt látszanak alátámasztani annak a túrázónak a szavai is, aki a legutolsók között találkozhatott vele.
Kaszás Nikolett utolsó szavait idézte fel a túrázó, aki utoljára találkozott vele
Szerinte a nő nem akart öngyilkos lenni.
A Veol bukkant rá Redditen a túrázó beszámolójára, aki azt állítja, az utolsók között látta élve Kaszás Nikolettet, és néhány szót váltott is vele. A túrázó azt írta, meggyőződése, hogy Kaszás Nikolett nem követett el öngyilkosságot, ugyanis még beszéltek is egymással. A túrázó arról kérdezte Kaszás Nikolettet, hogy miért egyedül indult túrázni, amelyre a nő azt válaszolta:
Jó, ha időnként meg tud magával beszélni dolgokat az ember.
A túrázó leszögezi, hogy a fiatal nő a Spartacus-ösvényen szeretett volna kirándulni, és teljesen biztos benne, hogy nem a halálát kereste azon az ösvényen. Azonban a rendőrség nem talált gyanúsnak tűnő nyomokat.
A Veol cikkében még többet olvashat azokról, akik azt gondolják, hogy Kaszás Nikolett nem lehetett öngyilkos.
Ha ön is úgy érzi, segítségre lenne szüksége, hívja a krízishelyzetben lévőket segítő, ingyenesen hívható 116-123, vagy 06 80 820 111 telefonszámot!
Kúria: jogszerű a polgári engedetlenség miatt kirúgott kölcseys tanárok elbocsátása
A tanároknak perköltséget is kell fizetniük, és felülvizsgálatnak nincs helye.
Teljes homály a Tiszánál: helyszín nélküli egészségügyi konferenciát szerveznek
„Hogyan vegyük komolyan a Tiszát, ha még egy konferenciát sem tudnak megszervezni?" – tette fel a kérdést az egészségügyi államtitkár.
Zsigó Róbert: Magyar Péter a színfalak mögött sértegeti az időseket, gúnyolódik rajtuk
Biztonságban van a rezsicsökkentés a nemzeti kormány alatt.
Haveri alapon hárommilliót szavaztak meg egy Soros-szervezetnek Pikóék
A szervezet indult a civil pályázaton is, ott is nyertek egymillió forintot.
