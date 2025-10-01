Kaszás Nikolett utolsó szavait idézte fel a túrázó, aki utoljára találkozott vele

A Veol bukkant rá Redditen a túrázó beszámolójára, aki azt állítja, az utolsók között látta élve Kaszás Nikolettet, és néhány szót váltott is vele. A túrázó azt írta, meggyőződése, hogy Kaszás Nikolett nem követett el öngyilkosságot, ugyanis még beszéltek is egymással. A túrázó arról kérdezte Kaszás Nikolettet, hogy miért egyedül indult túrázni, amelyre a nő azt válaszolta:

Jó, ha időnként meg tud magával beszélni dolgokat az ember.