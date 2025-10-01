  • Magyar Nemzet
  • Belföld
  • Kaszás Nikolett utolsó szavait idézte fel a túrázó, aki utoljára találkozott vele
rendőrséghalálKaszás NikolettSpartacus-ösvényenkétségöngyilkosság

Kaszás Nikolett utolsó szavait idézte fel a túrázó, aki utoljára találkozott vele

Szerinte a nő nem akart öngyilkos lenni.

Magyar Nemzet
Forrás: Veol2025. 10. 01. 13:17
Kaszás Nikolett holttestét kereste szeptember 28-án a Pilisben a rendőrség Forrás: Pest vármegyei rendőrség
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Vannak, akik kétségbe vonják azt, hogy Kaszás Nikolett, a 27 éves nő, aki szeptember 7-én tűnt el a Pilisben öngyilkosságra szánta el magát, és ezt látszanak alátámasztani annak a túrázónak a szavai is, aki a legutolsók között találkozhatott vele. 

A Veol bukkant rá Redditen a túrázó beszámolójára, aki azt állítja, az utolsók között látta élve Kaszás Nikolettet, és néhány szót váltott is vele. A túrázó azt írta, meggyőződése, hogy Kaszás Nikolett nem követett el öngyilkosságot, ugyanis még beszéltek is egymással. A túrázó arról kérdezte Kaszás Nikolettet, hogy miért egyedül indult túrázni, amelyre a nő azt válaszolta: 

Jó, ha időnként meg tud magával beszélni dolgokat az ember.

A túrázó leszögezi, hogy a fiatal nő a Spartacus-ösvényen szeretett volna kirándulni, és teljesen biztos benne, hogy nem a halálát kereste azon az ösvényen. Azonban a rendőrség nem talált gyanúsnak tűnő nyomokat. 

A Veol cikkében még többet olvashat azokról, akik azt gondolják, hogy Kaszás Nikolett nem lehetett öngyilkos. 

Ha ön is úgy érzi, segítségre lenne szüksége, hívja a krízishelyzetben lévőket segítő, ingyenesen hívható 116-123, vagy 06 80 820 111 telefonszámot!

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekPuzsér

Milyen ismerős…

Bayer Zsolt avatarja

Igaz, Puzsér?

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu