Az eddigi vizsgálati eredményeink alapján az idegenkezűség, bűncselekmény gyanúja nem merült fel, így most már közigazgatási eljárás keretében fogjuk a további körülményeket vizsgálni – fogalmazott a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság szóvivője. Beluzsárné Belicza Andrea hozzáfűzte a Szeretlek, Magyarországnak, hogy a helyszíni szemle jelenleg is folyamatban van.
Elárulta a rendőrség, hogy gyanakszanak-e idegenkezűségre Kaszás Nikolett halálának az ügyében
Még tart a helyszínelés, de ezt már tudni lehet.
Részletezte, a haláleset további körülményeit szakértők bevonásával fogják vizsgálni a kollégái, ugyanis azt még nem lehet tudni, hogy mi okozhatta Kaszás Nikolett halálát, és ez a helyszíni szemléből sem fog kiderülni.
A szakértői vélemény egyes részeit talán már a szemle is tisztázni fogja, de még több nap lesz, mire a pontos okokat és körülményeket meg tudják állapítani
– fejtegette.
Arról, hogy mikor mondhat többet a rendőrség, azt mondta, remélhetőleg néhány napon belül már lesznek eredmények, és mindenki értesül majd időben az eredményekről.
Amennyiben olyan eredményt hoznak ezek a vizsgálatok, amit nyilvánosságra hozhatunk, akkor természetesen meg fogjuk tenni, de az is megtörténhet, hogy olyan eredményekre jutunk, amiről nem adhatunk további tájékoztatást
– összegzett a szóvivő a portálnak. Kaszás Nikolett szeptember 7-én indult el túrázni a Pilisbe, azonban később nem találta a családja, és a munkahelyén sem jelent meg. A huszonhét éves lányt a rendőrség eltűntként kereste és gyanús körülmények után kutattak. Végül a szeptember 28-i, vasárnapi civilekkel közös erőfeszítésük vezetett eredményre, amikor nagyjából ötszáz ember kereste egyszerre a lányt. A keresést a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság koordinálta, a lány holttestét a délelőtti órákban találták meg.
Orbán Viktor: Jó, ha az embernek jó szomszédja van
A magyar miniszterelnök szerint a híd története azt tanítja nekünk, hogy ha a magyarok és a szlovákok összefognak, együtt erősebbek, mint külön.
Kísérteties, ami ezzel a nógrádi fenyővel történik a videón, de az oka nagyon egyszerű
És gyorsan ki is derül.
„Nem hátrálunk" – új digitális polgári kör alakult
Fidelitas Országos Választmánya szombaton ülésezett, ahol a szervezet fiataljai politikai nyilatkozatban rögzítették: továbbra is kiállnak a keresztény-konzervatív értékek, a patrióta közösség és a nemzeti kormány mellett.
Orbán Viktor: Minden aljas ellenzéki álhírterjesztő a magyar jogrendszer hűvös leheletét érezheti a tarkóján + videó
Lehet okuk agggódni azoknak, akik az álhírt terjesztették.
