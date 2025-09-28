  • Magyar Nemzet
  • Belföld
  • Elárulta a rendőrség, hogy gyanakszanak-e idegenkezűségre Kaszás Nikolett halálának az ügyében
halálrendőrségPilisKaszás Nikolett

Elárulta a rendőrség, hogy gyanakszanak-e idegenkezűségre Kaszás Nikolett halálának az ügyében

Még tart a helyszínelés, de ezt már tudni lehet.

Magyar Nemzet
Forrás: Szeretlek Magyarország2025. 09. 28. 15:08
rendőrség,szalag illusztráció Police
illusztráció Forrás: Police
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Az eddigi vizsgálati eredményeink alapján az idegenkezűség, bűncselekmény gyanúja nem merült fel, így most már közigazgatási eljárás keretében fogjuk a további körülményeket vizsgálni – fogalmazott a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság szóvivője. Beluzsárné Belicza Andrea hozzáfűzte a Szeretlek, Magyarországnak, hogy a helyszíni szemle jelenleg is folyamatban van. 

Részletezte, a haláleset további körülményeit szakértők bevonásával fogják vizsgálni a kollégái, ugyanis azt még nem lehet tudni, hogy mi okozhatta Kaszás Nikolett halálát, és ez a helyszíni szemléből sem fog kiderülni.

A szakértői vélemény egyes részeit talán már a szemle is tisztázni fogja, de még több nap lesz, mire a pontos okokat és körülményeket meg tudják állapítani

– fejtegette. 

Arról, hogy mikor mondhat többet a rendőrség, azt mondta, remélhetőleg néhány napon belül már lesznek eredmények, és mindenki értesül majd időben az eredményekről.

Amennyiben olyan eredményt hoznak ezek a vizsgálatok, amit nyilvánosságra hozhatunk, akkor természetesen meg fogjuk tenni, de az is megtörténhet, hogy olyan eredményekre jutunk, amiről nem adhatunk további tájékoztatást

– összegzett a szóvivő a portálnak. Kaszás Nikolett szeptember 7-én indult el túrázni a Pilisbe, azonban később nem találta a családja, és a munkahelyén sem jelent meg. A huszonhét éves lányt a rendőrség eltűntként kereste és gyanús körülmények után kutattak. Végül a szeptember 28-i, vasárnapi civilekkel közös erőfeszítésük vezetett eredményre, amikor nagyjából ötszáz ember kereste egyszerre a lányt. A keresést a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság koordinálta, a lány holttestét a délelőtti órákban találták meg. 


További játékainkhoz kattintson ide!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekFrancesca

Csak azok fogják olvasni, akiknek szól

Bayer Zsolt avatarja

Lapunk publicistájának legújabb blogbejegyzése.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu