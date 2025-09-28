Elárulta a rendőrség, hogy gyanakszanak-e idegenkezűségre Kaszás Nikolett halálának az ügyében

Arról, hogy mikor mondhat többet a rendőrség, azt mondta, remélhetőleg néhány napon belül már lesznek eredmények, és mindenki értesül majd időben az eredményekről.

Amennyiben olyan eredményt hoznak ezek a vizsgálatok, amit nyilvánosságra hozhatunk, akkor természetesen meg fogjuk tenni, de az is megtörténhet, hogy olyan eredményekre jutunk, amiről nem adhatunk további tájékoztatást

– összegzett a szóvivő a portálnak. Kaszás Nikolett szeptember 7-én indult el túrázni a Pilisbe, azonban később nem találta a családja, és a munkahelyén sem jelent meg. A huszonhét éves lányt a rendőrség eltűntként kereste és gyanús körülmények után kutattak. Végül a szeptember 28-i, vasárnapi civilekkel közös erőfeszítésük vezetett eredményre, amikor nagyjából ötszáz ember kereste egyszerre a lányt. A keresést a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság koordinálta, a lány holttestét a délelőtti órákban találták meg.