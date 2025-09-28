Tragikus fordulatot vett Kaszás Nikolett eltűnési ügye, vasárnap délelőtt ugyanis egy legalább háromszáz fős keresőcsapat rábukkant a Pilisben a huszonhét éves lány holttestére – számolt be korábban a fejleményekről a Magyar Nemzet.
Ebből tudták azonnal, hogy Kaszás Nikolett holttestét sikerült megtalálni
Három hétig keresték eltűntként a huszonhét éves lányt.
A BorsOnline most azt írja, hogy a keresést néhány óra kutatás után le is állították, nem telt ugyanis sok időbe, amíg holttestre bukkantak nem messze a túraútvonaltól egy bokros területen. A helyszínen volt az eltűntkereső Nagy László is, aki a keresés részleteiről beszélt a portálnak. Elárulta, hogy Kaszás Nikolettre egy dombos, bokros területen, a túraútvonaltól nem messze kutyás kutatómentők találtak rá. Kifejtette, hogy az átkutatandó területet szektorokra bontották, ő az E szektorban dolgozott.
Rádión jött az információ, hogy találtak valakit a B szektorban. Ekkor azonnal leállították a kutatást és a helyszínre mentek a rendőrök
– fogalmazott. A Bors információi szerint az azonosítással nem akadt különösebb gond. A holttesten olyan ruha volt, amilyet Kaszás Nikolett viselt az eltűnése napján. Az alábbi cikkben található fotón is ezt a ruhát viselte Kaszás Nikolett.
Arról egyelőre nem lehet többet tudni, hogy mi történhetett a lánnyal, a rendőrség ugyanis azt közölte, hogy a nyomozás miatt egyelőre nem részletezik az ügyet.
