Megtalálták a túrázás közben eltűnt Kaszás Nikolett holttestét

rendőrségKaszás Nikolettholttestfordulat

Ebből tudták azonnal, hogy Kaszás Nikolett holttestét sikerült megtalálni

Három hétig keresték eltűntként a huszonhét éves lányt.

Magyar Nemzet
Forrás: BorsOline2025. 09. 28. 14:43
A Börzsönyből nézve a Pilis hegyvonulatai látszanak Fotó: Jászai Csaba Forrás: MTVA
Tragikus fordulatot vett Kaszás Nikolett eltűnési ügye, vasárnap délelőtt ugyanis egy legalább háromszáz fős keresőcsapat rábukkant a Pilisben a huszonhét éves lány holttestére – számolt be korábban a fejleményekről a Magyar Nemzet. 

A BorsOnline most azt írja, hogy a keresést néhány óra kutatás után le is állították, nem telt ugyanis sok időbe, amíg holttestre bukkantak nem messze a túraútvonaltól egy bokros területen. A helyszínen volt az eltűntkereső Nagy László is, aki a keresés részleteiről beszélt a portálnak. Elárulta, hogy Kaszás Nikolettre egy dombos, bokros területen, a túraútvonaltól nem messze kutyás kutatómentők találtak rá. Kifejtette, hogy az átkutatandó területet szektorokra bontották, ő az E szektorban dolgozott. 

Rádión jött az információ, hogy találtak valakit a B szektorban. Ekkor azonnal leállították a kutatást és a helyszínre mentek a rendőrök

– fogalmazott. A Bors információi szerint az azonosítással nem akadt különösebb gond. A holttesten olyan ruha volt, amilyet Kaszás Nikolett viselt az eltűnése napján. Az alábbi cikkben található fotón is ezt a ruhát viselte Kaszás Nikolett. 

Arról egyelőre nem lehet többet tudni, hogy mi történhetett a lánnyal, a rendőrség ugyanis azt közölte, hogy a nyomozás miatt egyelőre nem részletezik az ügyet. 


