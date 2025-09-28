Megtalálták a túrázás közben eltűnt Kaszás Nikolett holttestét

Egy kutyás csapat megtalálta a szeptember 7-én eltűnt Kaszás Nikolett holttestét – adta hírül közösségi oldalán a Pest vármegyei rendőrség. Mint írták, a délelőtti órákban megtalálták a keresett lányt, aki már nem élt. Mint arról a Magyar Nemzet is beszámolt, a fiatal lány budapesti albérletéből indult túrázni a Pilisbe, de onnan már nem tért haza.

Az utolsó kép, amelyen látni lehet Kaszás Nikolettet (Forrás: police.hu)

A rendőrség adatai szerint az utolsó hely, ahol a telefonja jelet adott, a túra helyszíne volt. A család által megadott útvonalat több túrázó is megerősítette, ekkor kezdtek sorjázni a kérdések: a fiatal lánynak három lehetséges helye lett volna az éjszakázásra – a szüleinél, a barátjánál vagy az albérletében. A Vaol szerint a gyanú, hogy valami nincs rendben, erősödött, amikor másnap kiderült, hogy egyik helyen sem jelent meg, A portál úgy tudja, hogy az eltűnt

Kaszás Nikolett barátja Prágában késő éjjel kapott tőle egy üzenetet – de az nem a lány telefonjáról, hanem számítógépről érkezett.

Valószínűleg valaki azt akarta láttatni, hogy a lánnyal minden rendben van. Másnap azonban nem jelentkezett a munkahelyén, így a rendőrség azonnal keresni kezdte. Felmérték a családi és baráti kapcsolatait, begyűjtötték az összes elektronikus eszközét, a párját kihallgatták, és a kutató-mentők minden fűszálat átvizsgáltak a Pilisben, ahol a túrázók és a telefonjelek alapján mozgott aznap.

A Bors információi szerint a rendőrség Kaszás Nikolett exbarátját is kihallgatták. A rendőrség most azt közölte a lány megtalált holttestével kapcsolatban, hogy a szemle folyamatban van, azonban bővebb információt nem áll módukban adni jelenleg az ügy körülményeiről.