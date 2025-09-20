Rendkívüli

Kocsis Máté: Mi nem pisztollyal kérjük, hogy tapsoljatok

Kaszás Nikolettrendőrségfordulatkamerafelvétel

Szűkül a kör: új nyomok a túrázni indult Kaszás Nikolett eltűnésének ügyében

Már két hete annak, hogy eltűnt Kaszás Nikolett. Ahogy korábban a Magyar Nemzet is beszámolt róla, a 27 éves lány szeptember 7-én egyedül indult túrázni, de nem tért haza – a család és barátok máig keresik. Egy friss fejlemény közelebb viheti a nyomozást a megoldáshoz.

Magyar Nemzet
Forrás: vaol.hu2025. 09. 20. 15:39
Az eltűnés körülményei továbbra is rejtélyesek a 27 éves Kaszás Nikolett esetében. Mint korában megírtuk, a lány szeptember 7-én, vasárnap egyedül indult túrázni, amiről mindenki tudott, ám csak másnap délelőtt derült ki a családja és a barátja számára, hogy nem tért vissza. Nikolett gyakran járt egyedül a természetben, így önmagában ez nem volt szokatlan, ám az a bizonyos nap valamiért más volt a megszokottnál. Ha fény derül az okokra, az talán választ adhat arra is, miért tűnt el a fiatal nő. Az elmúlt közel két hét legnagyobb kérdése mindez.

Forrás: police.hu

Senki sem tudja, mi történt

Az eltűnt Kaszás Nikolett budapesti albérletéből indult túrázni. A rendőrség adatai szerint az utolsó hely, ahol a telefonja jelet adott, a túra helyszíne volt. A család által megadott útvonalat több túrázó is megerősítette, ekkor kezdtek sorjázni a kérdések: a fiatal lánynak három lehetséges helye lett volna az éjszakázásra – a szüleinél, a barátjánál vagy az albérletében. A gyanú, hogy valami nincs rendben, erősödött, amikor másnap kiderült, hogy egyik helyen sem jelent meg – hívja fel a figyelmet a vaol.hu legújabb cikke.

Rejtélyes üzenet: számítógépről küldte Kaszás Nikolett

A portál úgy tudja, hogy az eltűnt 

Kaszás Nikolett barátja Prágában késő éjjel kapott tőle egy üzenetet – de az nem a lány telefonjáról, hanem számítógépről érkezett. 

Valószínűleg valaki azt akarta láttatni, hogy a lánnyal minden rendben van. Másnap azonban nem jelentkezett a munkahelyén, így a rendőrség azonnal keresni kezdte. Felmérték a családi és baráti kapcsolatait, begyűjtötték az összes elektronikus eszközét, a párját kihallgatták, és a kutató-mentők minden fűszálat átvizsgáltak a Pilisben, ahol a túrázók és a telefonjelek alapján mozgott aznap.

Rendőrségi fordulat Kaszás Nikolett ügyében

A rendőrség kiterjesztette a nyomozást: a Bors információi szerint Kaszás Nikolett exbarátját is kihallgatták. A lány két éve járt vele, azóta már nem. Érdekes fordulat, hogy először a budapesti, majd a Monori Rendőrkapitányság rendelt el körözést – ez arra utal, hogy Nikolett a túra után szülővárosába indult, ahol most nagyobb erővel kutatják a nyomát. A héten a nógrádi kapitányság is kiadott közleményt, jelezve, hogy a nyomozás iránya szűkülhet.

police.hu

A rendőrség közzétette Kaszás Nikolett utolsó kamerafelvételét: hátizsákkal, fekete pólóban és fehér cipőben látható. Ha nem önként tűnt el – amit családja és ismerősei kizárnak – nagy bajban lehet.

Sokan keresik: profi kutatók, családtagok, rendőrök és civilek. Remélhetőleg hamar kiderül, mi történt vele, és élve előkerül.

Minden nap számít! Nagyon fontos, ha bármit tud, vagy hallott Kaszás Nikolettről, azonnal hívja a rendőrséget! 

Borítókép: Az utolsó felvétel Kaszás Nikolettről (Forrás: Police)


