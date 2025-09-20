Szűkül a kör: új nyomok a túrázni indult Kaszás Nikolett eltűnésének ügyében

Az eltűnés körülményei továbbra is rejtélyesek a 27 éves Kaszás Nikolett esetében. Mint korában megírtuk, a lány szeptember 7-én, vasárnap egyedül indult túrázni, amiről mindenki tudott, ám csak másnap délelőtt derült ki a családja és a barátja számára, hogy nem tért vissza. Nikolett gyakran járt egyedül a természetben, így önmagában ez nem volt szokatlan, ám az a bizonyos nap valamiért más volt a megszokottnál. Ha fény derül az okokra, az talán választ adhat arra is, miért tűnt el a fiatal nő. Az elmúlt közel két hét legnagyobb kérdése mindez.

Forrás: police.hu

Senki sem tudja, mi történt

Az eltűnt Kaszás Nikolett budapesti albérletéből indult túrázni. A rendőrség adatai szerint az utolsó hely, ahol a telefonja jelet adott, a túra helyszíne volt. A család által megadott útvonalat több túrázó is megerősítette, ekkor kezdtek sorjázni a kérdések: a fiatal lánynak három lehetséges helye lett volna az éjszakázásra – a szüleinél, a barátjánál vagy az albérletében. A gyanú, hogy valami nincs rendben, erősödött, amikor másnap kiderült, hogy egyik helyen sem jelent meg – hívja fel a figyelmet a vaol.hu legújabb cikke.

Rejtélyes üzenet: számítógépről küldte Kaszás Nikolett

A portál úgy tudja, hogy az eltűnt