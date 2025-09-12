Eltűnt egy 27 éves nő a Dunakanyarban, öt napja keresik

A rendőrség körözést adott ki a fiatal nő eltűnése miatt. A hivatalos adatok szerint Kaszás Nikolett 160 cm magas, vékony testalkatú, sötétbarna hajú és barna szemű. Az eltűnéskori ruházatáról nincs információ.

A kutató-mentők közlése szerint biztosan tudni lehet, hogy a nő a Spartacus-tanösvényen járt, és Pilisszentlászló közelében találkozott is vele egy másik túrázó. Azt is jelezték, hogy a túra utáni éjszaka még történt kommunikáció Nikolett profilja és a párja között a közösségi médiában.

Sokan önként keresik

A Pest Vármegyei Kutató-Mentő Szolgálat közleményben köszönte meg azoknak, akik a napokban a Spartacus-tanösvényen indultak el, hogy segítsenek a keresésben.

„Több emberrel találkoztunk, akik Niki keresése miatt indultak túrázni” – írták, hozzátéve, hogy a környék, bár jó időben könnyen járható, esős időben csúszós, és csak gyakorlott túrázóknak ajánlott. Figyelmeztettek arra is, hogy a kijelölt útvonalról letérni veszélyes.

Folytatódik a nyomozás

A kutató-mentők drónfelvételeket is közzétettek a meredek szakaszok átvizsgálásáról. Mint írták, a rendőrség koordinációjával „ezernyi szálon zajlik a nyomozás és az adatgyűjtés, mindenki azon dolgozik, hogy mielőbb előkerüljön Niki, és kiderüljön, mi történt”.