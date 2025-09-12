Rendkívüli

Két gyermekkel is fajtalankodhatott az újbudai pedofil, vádat emeltek ellene

Két gyermekkel is fajtalankodhatott az újbudai pedofil, vádat emeltek ellene

Vádat emelt az ügyészség az újbudai pedofilügyben. A szexuális erőszakkal vádolt pedagógiai asszisztens két rábízott óvodással is fajtalankodott. A férfi akár huszonöt évet is kaphat.

2025. 09. 12. 10:20
Külföldön bujkál a pedofil nő Fotó: cottonbro studio/pexels
A Fővárosi Főügyészség vádat emelt és fegyházbüntetést indítványoz egy 28 éves óvodai alkalmazottal szemben, aki a vád szerint két kiskorú sérelmére is szexuális bűncselekményt követett el – olvasható az ügyészség lapunknak küldött közleményében.

A vád lényege szerint a férfi óvodapedagógiai asszisztensként dolgozott egy budapesti óvodában. Feladatai közé tartozott a három és hét év közötti gyermekek foglalkoztatása, beszélgetés velük, közös játék, az étkeztetés, a napi életvitelül segítése, szükség esetén a gyermekek délutáni felügyelete.

A vádlott a feladatainak ellátása során – a felügyeleti jogkörével visszaélve – több fiúgyermekkel szorosabb kapcsolatot alakított ki, alkalmanként a munkaköre által nem indokoltan is megérintette őket. A férfi a 2022–2023-as években két gyermeket is szexuálisan molesztált ruhán keresztül – írta az ügyészség, hozzátéve, hogy a férfit kétrendbeli, tizenkettedik életévét be nem töltött, az elkövető felügyelete alatt álló személy sérelmére elkövetett szexuális erőszak bűntettével vádolta meg.

A főügyészség súlyos fegyházbüntetés kiszabására tett indítványt, azzal, hogy a bíróság állapítsa meg, a vádlott nem bocsátható feltételes szabadságra, valamint tiltsa el a férfit véglegesen minden, kiskorúakat érintő foglalkozástól.

Tavaly robbant ki a botrány

Ez az az ügy, amiről lapunk többször írt már: nyomozás bejelentés alapján még 2024. február 23-án indult. A gyanúsítottat a rendőrök őrizetbe vették, a bíróság letartóztatásba helyezte, majd 2024. december 3-án bűnügyi felügyeletbe került. 

A botrány szálai egyébként egészen a baloldali vezetésű önkormányzatig érhetnek.  

Zajlik ugyanis a pedofilügytől egy elkülönített eljárás, amiben az is tisztázódhat, hogy a botrányban van-e bármilyen érintettsége a DK-s vezetésű önkormányzatnak.

