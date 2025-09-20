Szili Katalinprogramautonómiagyermek

Szili Katalin: A nemzet jövője a gyermekeinkben van

Gyermekek nélkül nem lehet sikeres a nemzetpolitika, hiszen „egy nemzet jövője a gyermekeiben rejlik”, emelte ki a miniszterelnöki főtanácsadó a gyermekek világnapjának alkalmából.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2025. 09. 20. 13:33
Szili Katalin miniszterelnöki főtanácsadó, az Országgyűlés volt elnöke a Vasárnapi Iskola Alapítvány évi találkozóján elmondta: 2012 óta hirdetnek tematikus éveket, a Magyar Állandó Értekezlet döntése értelmében a 2025-ös év a jövő nemzedékek éve.

I

Hozzátette:

idén is óriási vívmány volt, hogy a magyar állam Szülőföldön magyarul programja részeként biztosította a bruttó százezer forintos oktatási-nevelési támogatást a határon túli, magyar nyelvű oktatásban részt vevő diákoknak és fiataloknak az óvodától a felsőoktatásig. Összesen 227 ezer diák részesül ilyen támogatásban, emellett a Rákóczi Szövetség beiskolázási támogatásokat ad

 – közölte.

Szili Katalin beszélt arról is, hogy a szórványközösségeinket kell leginkább erősíteni, nekik kell sokkal több erőforrást, támogatást biztosítani, hogy őrizzék a „magyarság bástyáit”. Hiszen a szórványközösségeink jelentik még a nemzetünk bástyáit, amelyek a megőrzése mindannyiunk közös érdeke – hangoztatta. Ha a közösségi jogok nem biztosítottak a szórványban élőknek, sokkal veszélyeztetettebbek és kitettek az asszimilációnak – mutatott rá.

Elmondta, hogy a Határtalanul program részeként hatszázezer magyarországi diák utazhatott. 

A 2025/2026-os tanévre vonatkozó felhívás nyomán csaknem kétezer kirándulásra érkezett pályázat, amelyek mindegyikét támogatják. A kirándulások során lehetőség van ellátogatni a történelmi Magyarország területére – ismertette.

Szólt arról, hogy a Kőrösi Csoma- és Petőfi-programban már több mint 1100 ösztöndíjas vett részt, a 2025/2026-os programszakaszban 127 ösztöndíjas van. Hozzátette: a Kőrösi Csoma Sándor-program során 94 ösztöndíjas érkezett húsz országba, a Petőfi Sándor-programban 33 ösztöndíjas 5 országba. Megemlítette, hogy folytatódik a sportakadémiák működése, fejlesztése az utánpótlásnevelés érdekében a futball, a jégkorong, a birkózás és az ökölvívás területén, továbbá 2023 óta működtetik a Kárpát-medencei Lovasprogramot.

Szili Katalin beszédében kitért a 2025-ös pályázatokra is. 

Az Erősödő Kárpát-medence program részeként 1,5 milliárd forintból 1869 pályázat támogatása valósult meg. Az Erősödő diaszpóra program során 476 millió forinttal 197 pályázatot támogattak, a Jövő nemzedéke programban 488 millió forinttal támogatnak 712 pályázatot

– számolt be.

A gazdasági támogatásokról a főtanácsadó elmondta: a Kárpát-medencei Vállalkozói Közösségnek már háromezer tagja van. A Külhoni mentorprogramot minden külhoni régióban megvalósították. Erdélyben zajlik a program negyedik évada, a Vajdaságban az ötödik, Felvidéken a harmadik évad kezdődik ősszel. 

A szülőföldön maradás egyik eszköze, hogy valaki saját szülőföldjén tudjon boldogulni, gyarapodni

– emelte ki.

Szili Katalin közölte: 

az Európai Bizottság, sajnos, egyértelműen azon az állásponton van, hogy a nemzeti kisebbségek ügyeibe nem szól bele, mert ez állítása szerint nem európai uniós hatáskör. Holott az Európai Unióba történő belépéskor az országoknak a nemzeti, kisebbségi jogok biztosításáról számot kell adni

 – mutatott rá.

Elmondta, hogy készült egy ötpontos javaslat, amivel a több mint harmincéves kisebbségvédelmi keretegyezményt módosítani kellene. Jelezte, hogy több mint ötvenmillió ember él saját szülőföldjén nemzeti kisebbségként. Előbb-utóbb a bevándorlóközösségek is jelentkeznek majd saját jogaikért, mint ahogy már párhuzamos társadalmak alakulnak ki – fűzte hozzá, és kijelentette: 

Európa hosszú távú stabiliása és békéje nem oldható meg, ha ezekkel a kérdésekkel nem foglalkozik.

Szili Katalin kitért arra is, hogy ha önigazgatásról, autonómiáról beszélünk, annak a többségi társadalom és a kisebbség közötti megállapodásnak kell lennie. Erre azonban nem nagyon mutat hajlandóságot egyetlen többségi társadalom sem, tehát kitartónak kell lenni. Példaként említette, hogy ki kell állni a kárpátaljaiakért, akik egy háború árnyékában élnek. Egy háború nem ad felmentést a nemzeti kisebbségi jogok biztosítása alól – hangsúlyozta Szili Katalin.

Borítókép: Szili Katalin miniszterelnöki főtanácsadó (Fotó: MTI/Kátai Edit)

 


A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

