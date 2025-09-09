Rendkívüli

Megvolt a történelmi kézfogás Szoboszlai Dominik és Cristiano Ronaldo között

EUharceurópai bizottságSzékely Nemzeti TanácsSzili Katalin

Szili Katalin beleszállt az Európai Bizottságba, további harcra szólít fel

A polgári kezdeményezés intézménye csak szépségflastrom az EU testén a miniszterelnöki főtanácsadó szerint.

Magyar Nemzet
2025. 09. 09. 18:04
Szili Katalin miniszterelnöki főtanácsadó (Fotó: MTI/Illyés Tibor)
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Ennyit az európai polgárok fokozottabb bevonásáról! A polgári kezdeményezés intézménye csak szépségflastrom az unió testén. A bizottság nem veszi komolyan sem a feladatait, sem saját közösségeit. Az Európai Bizottság nem élt a lehetőséggel, hogy jót tegyen az Európában nemzeti kisebbségben élő közösségeknek – írta Szili Katalin, majd kifejtette:

A Székely Nemzeti Tanács (SZNT) márciusban benyújtotta a több mint 1,2 millió aláírással támogatott „Kohéziós politika a régiók egyenlőségéért és a regionális kultúrák fenntarthatóságáért” című polgári kezdeményezést az Európai Bizottságnak. Csak emlékeztetnék, hogy az aláírásgyűjtés iránti kezdeményezést az Európai Bizottság először  elutasította majd a bíróság hagyta jóvá az aláírásgyűjtés indítását. Az aláírásgyűjtés sikeresen zárult. Több, mint 1,2 millió érvényes aláírás összegyűjtésére került sor, hét országból.

Hozzátette: „A kezdeményező SZNT két meghallgatását követően szeptember 3-án hozta meg döntését a bizottság. Bár elismeri a felvetett kérdés fontosságát, de elutasítja a kezdeményezést, mert szerinte az EU nem rendelkezik hatáskörrel, hogy jogi lépéseket tegyen, sem a nemzeti régiók meghatározására, azonosítására. A többi között nem tartja elegendőnek a bizonyítékokat, hogy a nemzeti régiók, ahogy ők fogalmaznak, szisztematikusan hátrányos helyzetben vannak. Tehát van rá bizonyíték, de ez számukra nem elegendő. Ha komolyan vette volna végre a szülőföldjükön, de nemzeti kisebbségben élő közösségeink sorsát az EU, akkor most elismerhette volna a nemzeti régiókat, mint különleges és támogatandó területeket, speciális helyzetüket, mint az identitás megőrzésének erős bástyáit, ezzel hosszú távon megőrizve az oly sokat hivatkozott európai sokszínűséget.

A kezdeményező SZNT-nek tovább kell folytatni a harcot az igazáért, s az európai nemzeti kisebbségben élőkért!”

– olvasható a miniszterelnöki főtanácsadó közleményében.

Borítókép: Szili Katalin miniszterelnöki főtanácsadó (Fotó: MTI/Illyés Tibor)

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Csépányi Balázs
idezojelekMagyar Péter

Elvonási tünet? Alkoholista focistával bővült Magyar Péter szégyenpadja

Csépányi Balázs avatarja

Váczi Zoli is megérkezett. Mi jöhet még?

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu