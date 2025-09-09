Szili Katalin beleszállt az Európai Bizottságba, további harcra szólít fel

Ennyit az európai polgárok fokozottabb bevonásáról! A polgári kezdeményezés intézménye csak szépségflastrom az unió testén. A bizottság nem veszi komolyan sem a feladatait, sem saját közösségeit. Az Európai Bizottság nem élt a lehetőséggel, hogy jót tegyen az Európában nemzeti kisebbségben élő közösségeknek – írta Szili Katalin, majd kifejtette:

A Székely Nemzeti Tanács (SZNT) márciusban benyújtotta a több mint 1,2 millió aláírással támogatott „Kohéziós politika a régiók egyenlőségéért és a regionális kultúrák fenntarthatóságáért” című polgári kezdeményezést az Európai Bizottságnak. Csak emlékeztetnék, hogy az aláírásgyűjtés iránti kezdeményezést az Európai Bizottság először elutasította majd a bíróság hagyta jóvá az aláírásgyűjtés indítását. Az aláírásgyűjtés sikeresen zárult. Több, mint 1,2 millió érvényes aláírás összegyűjtésére került sor, hét országból.

Hozzátette: „A kezdeményező SZNT két meghallgatását követően szeptember 3-án hozta meg döntését a bizottság. Bár elismeri a felvetett kérdés fontosságát, de elutasítja a kezdeményezést, mert szerinte az EU nem rendelkezik hatáskörrel, hogy jogi lépéseket tegyen, sem a nemzeti régiók meghatározására, azonosítására. A többi között nem tartja elegendőnek a bizonyítékokat, hogy a nemzeti régiók, ahogy ők fogalmaznak, szisztematikusan hátrányos helyzetben vannak. Tehát van rá bizonyíték, de ez számukra nem elegendő. Ha komolyan vette volna végre a szülőföldjükön, de nemzeti kisebbségben élő közösségeink sorsát az EU, akkor most elismerhette volna a nemzeti régiókat, mint különleges és támogatandó területeket, speciális helyzetüket, mint az identitás megőrzésének erős bástyáit, ezzel hosszú távon megőrizve az oly sokat hivatkozott európai sokszínűséget.

A kezdeményező SZNT-nek tovább kell folytatni a harcot az igazáért, s az európai nemzeti kisebbségben élőkért!”

– olvasható a miniszterelnöki főtanácsadó közleményében.