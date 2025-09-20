Orbán BalázsPapp László SportarénábanOrbán Viktorminiszterelnökesemény

Orbán Balázs: A digitális honfoglalás elkezdődött!

Közösen írjuk tovább a magyar történetet.

2025. 09. 20. 12:56
Forrás: Orbán Balázs/Facebook
A digitális honfoglalás elkezdődött! – írta közösségi odalán Orbán Balázs, aki maga is részt vesz a digitális polgári körök első találkozóján. A miniszterelnök politikai igazgatója úgy fogalmazott, 

minden, ami a jövőnkről, értékeinkről és a magyar nemzet erejéről szól, ma képviselteti magát 

a gyűlésen, a digitális polgári körök első országos eseményén a Papp László Sportarénában.

– Ez a nap a közösségünkről szól – arról, hogy 

együtt erősebbek vagyunk, és közösen írjuk tovább a magyar történetet 

– hangsúlyozta Orbán Balázs, aki jelezte, az esemény délután 16 órától Orbán Viktor miniszterelnök  Facebook-oldalán is követhető lesz.


(Bortókép forrása: Orbán Balázs/Facebook)

