Orbán Balázs: A digitális honfoglalás elkezdődött!

A digitális honfoglalás elkezdődött! – írta közösségi odalán Orbán Balázs, aki maga is részt vesz a digitális polgári körök első találkozóján. A miniszterelnök politikai igazgatója úgy fogalmazott,
minden, ami a jövőnkről, értékeinkről és a magyar nemzet erejéről szól, ma képviselteti magát
a gyűlésen, a digitális polgári körök első országos eseményén a Papp László Sportarénában.
– Ez a nap a közösségünkről szól – arról, hogy
együtt erősebbek vagyunk, és közösen írjuk tovább a magyar történetet
– hangsúlyozta Orbán Balázs, aki jelezte, az esemény délután 16 órától Orbán Viktor miniszterelnök Facebook-oldalán is követhető lesz.
(Bortókép forrása: Orbán Balázs/Facebook)