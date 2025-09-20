Orbán Balázs: A digitális honfoglalás elkezdődött!

A digitális honfoglalás elkezdődött! – írta közösségi odalán Orbán Balázs, aki maga is részt vesz a digitális polgári körök első találkozóján. A miniszterelnök politikai igazgatója úgy fogalmazott,

minden, ami a jövőnkről, értékeinkről és a magyar nemzet erejéről szól, ma képviselteti magát

a gyűlésen, a digitális polgári körök első országos eseményén a Papp László Sportarénában.

– Ez a nap a közösségünkről szól – arról, hogy

együtt erősebbek vagyunk, és közösen írjuk tovább a magyar történetet

– hangsúlyozta Orbán Balázs, aki jelezte, az esemény délután 16 órától Orbán Viktor miniszterelnök Facebook-oldalán is követhető lesz.

(Bortókép forrása: Orbán Balázs/Facebook)