Rendkívüli

DPK Orbán Viktor esemény

Jön ez első DPK-találkozó, mutatjuk a teljes programot + videók

Szeptember 20-án a Papp László Sportarénában rendezik meg a digitális polgári körök első országos találkozóját, amelyre kizárólag a regisztrált tagok léphetnek be. A programban beszédek, zenei produkciók és közel negyven kiállítóval egy expo is várja a résztvevőket, a színpadon pedig többek között Lázár János, Kocsis Máté és Orbán Viktor miniszterelnök is felszólalnak.

Magyar Nemzet
2025. 09. 20. 6:29
Orbán Viktor miniszterelnök Fotó: Fotó: Miniszterelnöki kommunikációs főosztály/Benko Vivien Cher)
Szeptember 20-án, szombaton rendezik meg a digitális polgári körök (DPK) első országos találkozóját. A rendezvény házigazdái Rákay Philip és Szabó Zsófi színésznő lesznek. 

Az esemény már 12 órától elkezdődik, ahol a szervezők beszédekkel, zenével és szellemi kiállítótérrel készülnek. A rendezvény ingyenes, de regisztrációhoz kötött, és kizárólag a digitális polgári körök tagjai vehetnek részt rajta.

A főpróba is megtörtént pénteken Németh Balázs tájékoztatása szerint.

Mint megírtuk, a helyszínt bemutatta a két műsorvezető is, az erről készült videót Orbán Viktor miniszterelnök töltötte fel a közösségi oldalára.

Neves fellépők lesznek a DPK rendezvényén

A színpadi program 16.00-kor kezdődik, beszédet mond többek között Lázár János építési és közlekedési miniszter, Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője és Orbán Viktor, Magyarország miniszterelnöke.

A műsorban továbbá a civil világ számos neves képviselője is megjelenik. Ezt megelőzően és ezt követően is expo várja a vendégeket közel 40 standon, ahol a digitális polgári körök mellett más kiállítók is képviseltetik magukat. Íme a program:

  • 12.00–15.30 – expo nyitvatartása 
  • 16.00–17.45 – színpadi program 
  • 17.45–19.00 – expo nyitvatartása 
  • 19.00  – esemény vége

A miniszterelnök Facebook-oldalán tájékoztatott, hogy a zebrák is ott lesznek szombaton. Ismert ugyanis, hogy Kocsis Máténak, a Fidesz frakcióvezetőjének a digitális polgári köre a Zebra névre keresztelt. Ez a polgári kör az álhírek ellen harcol. Magyar Péter korábban ugyanis többször állította azt a badarságot, hogy Orbán Viktornak zebrái vannak. Ebből ered az elnevezés.

Miért jött létre a DPK?

Orbán Viktor tusványosi beszédében jelentette be  a digitális polgári körök létrehozását, amely új fejezetet nyit a magyar közélet online jelenlétében. 

A bejelentés célja egy olyan digitális közösség kialakítása, amely megvédi a magyar kultúrát, nyelvet és identitást az online térben.

A miniszterelnök szavai szerint szükség van egy proaktív, harcos jelenlétre, ezért hozták létre a Harcosok Klubját, emellé hirdették meg a digitális polgári köröket, amelyek visszanyúlnak a hagyományos, offline polgári körök felé. Ezek biztonságos, stabil alapot és egyben hátteret, ha úgy tetszik, safe space-t adnak azoknak is, akiknek nem illik a karakteréhez a csatározás. 

A digitális polgári körökben közösségek szerveződnek, és megkönnyítik a kapcsolattartást a különböző területek iránt érdeklődő, de a nemzeti oldalhoz tartozó emberek között.

Azóta több polgári kör alakult, a regisztráltak száma a hivatalos honlap szerint már a 70 ezret is átlépte. A dpk.hu oldalon tudnak csatlakozni egy körhöz az érdeklődők, de új létrehozását is lehet kezdeményezni. Ezt az alapítók elbírálják, majd értesítik a kezdeményezőt annak eredményéről.

Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök (Fotó: Miniszterelnöki kommunikációs főosztály/Benko Vivien Cher)

A Magyar Nemzet közéleti napilap

A Magyar Nemzet közéleti napilap

