Orbán Viktor: Magyarország támadás alatt áll, a legnagyobb veszély Ukrajna uniós tagsága + videó

– Hahó harcosok, Isten hozott benneteket! Köszöntöm a digitális világ szabadságharcosait – fogalmazott Orbán Viktor a kormánypártok Harcosok Klubja rendezvényén. A miniszterelnök elmondta, hogy azok gyűltek össze, akik jelentkeztek a felhívásra, amit a magyar patriótákhoz intézett.

Orbán Viktor beszédet mond a harcosok Klubja rendezvényen

– Azokat keresem, akik harcolnak. Ma ilyen magyarok ülnek itt – tette hozzá a kormányfő, köszönetet mondva a csatlakozóknak. Mint jelezte, Magyarország támadás alatt áll, és meg kell védeni, amivel szemben csak a kormánypártok tudják megvédeni.

Magyarország mindig csak ránk számíthatott

– szögezte le.

Gyurcsány lelécelt

Orbán Viktor emlékeztetett: Gyurcsány Ferenc lelécelt. Hozzátette: állítólag. Mert mint mondta, Gyurcsány nem tisztelte meg Magyarországot az igazság minden részletének kibontásával,

mi azonban lovagias nemzet vagyunk, ezért elfogadjuk a bejelentést Klára asszonynak is.

Mint kifejtette, a baloldal volt vezetője elvette a 13. havi nyugdíjat, nyakunkra hozta az IMF-et, kilövette a bajtársaink szemét, devizahitelbe vitte polgártársainkat, de most eltűnt a süllyesztőben.

– Mégiscsak van igazság – fogalmazott. A miniszterelnök hozzátette: ők már 2006-ban megüzenték, hogy ez lesz a vége, de lassú a posta.

– Mifelénk Isten malmai lassan, de apróra őrölnek

– jelentette ki.

Orbán Viktor emlékeztetett: a Momentum is befejezte, ez a másik vidám vasárnap kacagtató híre. Hozzátette: megszületett a bátor és heroikus döntésük, nem indulnak el a választáson. Valóban egy rövid momentum, lábjegyzetek lettek a történelemben.

– Szétverték a magyarok álmát, hogy olimpiát rendezhessünk.

Mint mondta, a Jobbik is a sír szélén egyensúlyoz. A miniszterelnök szerint aki a pénzért bármire képes, az úgy végzi, mint az Jobbik.

– Az áruló mindig áruló marad, és megkapja, ami jár neki. Magyarország nem Júdásnak való vidék

– jelentette ki.

Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Benko Vivien Cher

Most nehezebb a helyzet, beszálltak az ukránok

A miniszterelnök elmondta, hogy a brüsszeli bürokraták, az élükön Sorosékkal eddig is támadták Magyarországot. Mint mondta, a 2022-es támadást fényesen kivédték, most azonban a helyzet nehezebb, mert beszálltak az ukránok is.

Ukrajna uniós tagsága a legnagyobb veszély

– rögzítette.

Úgy fogalmazott: – Én értem őket: tönkrement az országuk, már a háború előtt is csődtömeg volt egész Ukrajna, hát még most, a háború közben és után! Nem tudnak megállni a saját lábukon, Ukrajnának pénzre, más pénzére van szüksége, ezért akarnak bármi áron belépni az unióba. Hozzátette: őket nem érdekli, hogy a háborút is behoznák, nem érdekli, hogy tönkreteszik a gazdákat, nem érdekli őket, hogy az ukrán maffia átjáróháza lennénk.

– De bennünket igenis érdekel! Nem akarjuk, hogy belerángassanak bennünket a háborújukba. Nem akarjuk, hogy tönkretegyék a gazdáinkat. Nem akarjuk, hogy Európa legbiztonságosabb országából maffiafészket csináljanak. És nem akarjuk, hogy a magyarok pénze Brüsszelen keresztül hozzájuk kerüljön. Nem és nem – fogalmazott a kormányfő.

Erről szól a Magyarország ellen szervezett ukrán titkosszolgálati akciósorozat, és ezért akarja Brüsszel a nyakunkba ültetni az ukránbarát Tisza–Dobrev-koalíciót

– tette hozzá Orbán Viktor.

– Lehet, hogy az ukrán tagság a nyugatiaknak jó lenne, de nekünk rossz. Nekik jut a kávé, nekünk marad a zacc. Mi élünk itt a szomszédban. A mi határainkat fogják rohamozni, a mi munkahelyeinket foglalják el, a mi pénzünket fogják odavinni. Ellen kell és ellen is fogunk állni – szögezte le a kormányfő.

Az esélyek kapcsán elmondta, hogy Brüsszelben és Kijevben ellenünk fogadnak, de ehhez Magyarországnak is lesz egy-két szava.

Szerinte a világ legnagyobb balszerencséje lenne, ha Brüsszel éppen most venné át Magyarország irányítását, megint gyarmatot csinálnának a hazánkból és megint kizsebelnék a magyar családokat.

Hozzátette: a többiek gyengének bizonyultak, és vesztettek. Bevándorlóországgá lettek. Nekik már késő, innen már nincs visszaút a miniszterelnök szerint. Úgy vélekedett: ők szeretnének Magyarország lenni, de mi nem szeretnénk olyanok lenni, mint ők. Azt is kifejtette, győztünk a gyermekek védelméről szóló csatában is.

Visszaszorítottuk a természetellenes nézeteket és divatokat, és ez így is marad, amíg családvédő, nemzeti kormány van Magyarországon

– tette hozzá.

Ami ma elég, holnap kevés

Mint mondta, van egy bökkenő, és éppen emiatt gyűltek össze a BOK-csarnokban. – Továbbra is mi vagyunk a legnagyobb és legszervezettebb politikai közösség egész Európában – tette hozzá. Orbán Viktor Szilágyi Áron szavait idézve azt mondta: ami ma elég, holnap kevés. Ezt nekik is fel kell ismerni szerinte. Úgy véli, továbbra is a személyes kapcsolat a legértékesebb, de most az kell, hogy a digitális térben is ők legyenek a legerősebbek, ezért hozták létre a digitális honvédség belső magját. A kormányfő szerint olyan ez, mint egy építkezés, csak ők nem téglákból, hanem emberekből építenek várat. Az alapot letették, a mai napon jöhetnek a falak. Most megteszik a következő lépést.

– Az a kérésem, hogy egy héten belül mindenki hozzon még egy embert. Hozzatok még egy harcost

– tette hozzá. Orbán Viktor elmondta: csak harcosok kellenek, bámészkodókra nincs szükség, azok csak láb alatt vannak, amikor dolgozni kell.

Az ellenfél sunyin, arc nélkül harcol

A miniszterelnök elmondta, hogy a jövő hétvégén húszezren lesznek, ősszel megint dupláznak, jövőre pedig már százezer digitális szabadságharcossal fogják megvívni a 2026-os választásokat. De jelezte, hogy a választás még messze van, most még ne azzal foglalkozzanak, hanem a mai feladatokkal.

A harcmodorról elmondta, hogy az ellenfél sunyin, arc nélkül harcol, ők viszont arccal harcolnak. – Az ellenfeleink pénzért és hatalomvágyból harcolnak, mi szívből és lelkesedésből – tette hozzá.

– Az első csata a Voks 2025.

Mint jelezte, a tét óriási, az ellenfél felkészült és megtalálták az új Hegedűs hadnagyot, ahogy a törökök Egernél.

Itt az idő, hogy mi is meginduljunk. Régen a falakon, ma a Facebookon.

– Amikor mi gondolunk a hazánkra, büszkeséget érzünk. Amikor ők gondolnak Magyarországra, dühöt éreznek. A Tisza–Dobrev-koalíció jobban tiszteli az ukrán államot, mint a magyart. Nekik fontosabb Ukrajna uniós tagsága, mint a magyarok jóléte. Ők Zelenszkij barátai, nem a magyaroké – tette hozzá.

– Milyen ember az, aki a saját hazája ellen dolgozik? Milyen ember az, akinek gazdája van és nem hazája? Milyen ember az, aki Kijev és Brüsszel kegyeit keresi, és nem a magyarok szeretetét?

– kérdezte Orbán Viktor. Úgy folytatta: milyen dolog az, hogy külföldről kapott pénzből dolgoznak álcivil szervezetek folyamatosan a magyarok ellen? Milyen dolog egy háborús propagandahálózatot működtetni a saját hazád ellen? Felhívta a figyelmet, Amerikában ennek véget vetettek. Ideje, hogy kövessük az amerikaiakat.

Politikai vita: igen, szólásszabadság: igen, külföldi pénz: nem! Aki politikával foglalkozik, ne kaphasson pénzt külföldről

– hangsúlyozta a miniszterelnök.

Mint mondta: továbbra is hisznek a szeretet és az összefogás erejében.

– Igaz ügyet szolgálunk, a mi harcunk jó harc. Készen állok arra, hogy ebben a digitalizációs harcban is vezesselek benneteket. Tudjátok hogy csinálom. Fontos dolgokban egység, mellékesekben szabadság, mindenekben szeretet. Nagyok vagyunk, sokan vagyunk, erősek vagyunk, és győzni fogunk

– zárta gondolatait a kormányfő.

Mi is az a Harcosok Klubja?

Ahogy arról lapunk is beszámolt, a Harcosok Klubja annak a titkos Facebook-csoportnak az elnevezése, amelyet maga a miniszterelnök, Orbán Viktor hozott létre. A több ezer tagot számláló online csoport célja legnagyobb valószínűséggel a fideszesek online aktivitásának és a kormánypártok elérésének növelése, összehangolt kommentekkel, like-okkal és közösségimédia-kampányokkal.

A Fidesz ezzel készül a 2026-os választásokra a közösségi médiában.

Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök