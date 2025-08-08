Újabb szabadstrandot zárnak le Pest vármegyében a levonuló árhullám miatt

gellérthegyi

Nagyapa hölgyismerőse és a gellérthegyi lakás – Magyar Péternek nem volt szüksége kedvezményes hitelre

A Tisza elnöke már 8-10 évesen ingatlantulajdonos volt, valaki csak úgy, a nevére íratott egy értékes ingatlant. A politikus most támadja az Otthon Startot, és a saját helyett, bérlakásokba küldené a fiatalokat.