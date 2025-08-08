Újabb szabadstrandot zárnak le Pest vármegyében a levonuló árhullám miatt

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a Dunán levonuló magas vízállás, valamint az áradás következtében keletkezett hordalékok és szennyeződések miatt, Budapest Főváros Kormányhivatalának határozata alapján az alsógödi és felsőgödi szabadstrandokon fürdési tilalom lépett érvénybe – írta közösségi oldalán Göd településellátó szolgálata. Kiemelték:
A fürdőzés tilalma a lakosság egészségének és biztonságának védelmét szolgálja. A tilalom feloldásáról, valamint a szabadstrandok megnyitásának pontos időpontjáról a későbbiekben hivatalos csatornáinkon keresztül adunk tájékoztatást.