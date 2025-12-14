balesetkiskunhalasbalotaszállásfőút

Súlyos baleset történt egy őz miatt

Három autó és kisbusz ütközött.

Magyar Nemzet
2025. 12. 14. 12:19
Három személyautó és egy kisbusz ütközött az 53-as főúton Balotaszállás és Kiskunhalas között, az útszakaszt lezárták – közölte a Bács-Kiskun Vármegyei Rendőr-főkapitányság.

A baleset egy őz miatt történt, az állat kiugrott az egyik autó elé.

A balesetben egy ember könnyebben, egy pedig súlyosan sérült.

A főút 63-as és 64-es kilométere közötti szakaszát a helyszínelés idejére teljes szélességében lezárták, terelni nem lehet, emiatt már torlódás alakult ki.

A mentési munkálatokra a kiskunhalasi hivatásos tűzoltók érkeztek ki a katasztrófavédelem tájékoztatása szerint.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: MTI/Mihádák Zoltán)

