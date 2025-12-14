A szír elnök gépétől az adóemelésig: Magyar Péter 50 legnagyobb átverése

Elnézve az elmúlt másfél évet, volt már szó arról, hogy a Tisza az adócsökkentés pártja lesz, aztán kiderült, hogy nem is úgy gondolták, inkább adót emelnének. Volt rezsicsökkentés-kivezetés, majd ennek a kategorikus tagadása. Ukrajna gyorsított csatlakozásának támogatása és annak ellenkezője. Hangfelvételek, amelyekből állítólag több is van, vagy még sincs – idézte fel az Ellenpont Magyar Péter közéleti megnyilvánulásait.

A lap összegyűjtötte a Tisza Párt elnökének legnagyobb átveréseit:

1. Brüsszeli mandátum: Magyar Péter kezdetben többször kijelentette, hogy nem lép politikai pályára, azt mondta, ez „még viccnek is rossz”. Ehhez képest jelenleg is pártelnökként tevékenykedik.

2. Az EP-kampányban azt mondta, nem veszi fel az uniós mandátumát, aztán mégis átvette, és EP-képviselő lett.

Magyar Péter és Manfred Weber (Fotó: MTI)

3. Mentelmi jog: a tavalyi kampányban Magyar megígérte a mentelmi jog eltörlését, ám a diszkóbotránya után meggondolta magát, és nem mondott le a jogi védelemről. Mint ismert, az Ötkertben történt incidens során erőszakkal elvette egy férfi telefonját és a Dunába dobta. Az ügyben garázdaság és rongálás gyanúja miatt indult eljárás. Ugyanakkor az EP nem adta ki a mentelmi jogát, Manfred Weber megvédte magyarországi emberét, aki ezért cserébe mindent végrehajt, amit Weber kér érte.

4. Hiányzások az Európai Parlamentben: Magyar Péter korábban kritizálta a kormánypárti politikusokat, amiért szerinte a kelleténél többet maradtak távol az uniós ülésekről. Ehhez képest ő maga lett

a valaha volt legtöbbet hiányzó magyar EP-képviselő.

5. A követők „megszavaztatása” a mandátumról: Magyar azt ígérte, félévente megkérdezi a követőit, hogy megtartsa-e a mandátumát. A valóságban csak egyetlen alkalommal volt ilyen szavazás, 2025 januárjában.

6. Átláthatóság: a Tisza Párt negyedéves pénzügyi beszámolókat ígért. A pénzügyi dokumentumok nyilvánosságra hozatalával többször is késtek, sőt több alkalommal sem tettek eleget a vállalásuknak.

7. Bennfentes kereskedelem: Magyar Péter bennfentes információk birtokában kereskedhetett a tőzsdén, majd mikor ez kiderült, azzal védekezett, hogy nem is akkor történt a vásárlás, amikor jogszabályellenesen előnyt szerezhetett volna. Vagyis állítása szerint nem követett el bűncselekménynek minősülő bennfentes kereskedést. Csakhogy ez az állítása megdőlt: a tőzsdén az ügyleteket nem azonnal könyvelik, hanem később.