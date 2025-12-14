Tisza PártTisza-adóbaloldali megszorítócsomagMagyar Péter

A szír elnök gépétől az adóemelésig: Magyar Péter 50 legnagyobb átverése

Magyar Péter gyakorlatilag sosem mond igazat, minden állításáról kiderül, hogy hazugság. A szándék nyilvánvaló: el akarja titkolni a valódi terveit a választók elől. Ezt leplezte le például a gazdasági konvergencia programnak nevezett Tisza-csomag, amiből kiderült, hogy adóemelésekre, a nyugdíjak csökkentésére, a 13. és 14. havi nyugdíj elvételére, az ingyenes egészségügy megszüntetésére és más átverésekre készülnek.

Magyar Nemzet
2025. 12. 14. 13:24
Elnézve az elmúlt másfél évet, volt már szó arról, hogy a Tisza az adócsökkentés pártja lesz, aztán kiderült, hogy nem is úgy gondolták, inkább adót emelnének. Volt rezsicsökkentés-kivezetés, majd ennek a kategorikus tagadása. Ukrajna gyorsított csatlakozásának támogatása és annak ellenkezője. Hangfelvételek, amelyekből állítólag több is van, vagy még sincs – idézte fel az Ellenpont Magyar Péter közéleti megnyilvánulásait.

A lap összegyűjtötte a Tisza Párt elnökének legnagyobb átveréseit:

1. Brüsszeli mandátum: Magyar Péter kezdetben többször kijelentette, hogy nem lép politikai pályára, azt mondta, ez „még viccnek is rossz”. Ehhez képest jelenleg is pártelnökként tevékenykedik.

2. Az EP-kampányban azt mondta, nem veszi fel az uniós mandátumát, aztán mégis átvette, és EP-képviselő lett.

Magyar Péter és Manfred Weber (Fotó: MTI)

3. Mentelmi jog: a tavalyi kampányban Magyar megígérte a mentelmi jog eltörlését, ám a diszkóbotránya után meggondolta magát, és nem mondott le a jogi védelemről. Mint ismert, az Ötkertben történt incidens során erőszakkal elvette egy férfi telefonját és a Dunába dobta. Az ügyben garázdaság és rongálás gyanúja miatt indult eljárás. Ugyanakkor az EP nem adta ki a mentelmi jogát, Manfred Weber megvédte magyarországi emberét, aki ezért cserébe mindent végrehajt, amit Weber kér érte.

4. Hiányzások az Európai Parlamentben: Magyar Péter korábban kritizálta a kormánypárti politikusokat, amiért szerinte a kelleténél többet maradtak távol az uniós ülésekről. Ehhez képest ő maga lett

a valaha volt legtöbbet hiányzó magyar EP-képviselő.

5. A követők „megszavaztatása” a mandátumról: Magyar azt ígérte, félévente megkérdezi a követőit, hogy megtartsa-e a mandátumát. A valóságban csak egyetlen alkalommal volt ilyen szavazás, 2025 januárjában.

6. Átláthatóság: a Tisza Párt negyedéves pénzügyi beszámolókat ígért. A pénzügyi dokumentumok nyilvánosságra hozatalával többször is késtek, sőt több alkalommal sem tettek eleget a vállalásuknak.

7. Bennfentes kereskedelem: Magyar Péter bennfentes információk birtokában kereskedhetett a tőzsdén, majd mikor ez kiderült, azzal védekezett, hogy nem is akkor történt a vásárlás, amikor jogszabályellenesen előnyt szerezhetett volna. Vagyis állítása szerint nem követett el bűncselekménynek minősülő bennfentes kereskedést. Csakhogy ez az állítása megdőlt: a tőzsdén az ügyleteket nem azonnal könyvelik, hanem később.

8. Migráció: míg a kommunikációs térben Magyar Péter

a határvédelem fontosságáról és a migráció megállításáról beszél, a pártja az EP-ben támogatta a kötelező betelepítési kvótát,

amelynek értelmében hazánk 21 ezer illegális bevándorlót lenne köteles átvenni más bevándorlóországoktól.

9. A Tisza-vezér korábban azt hangoztatta, hogy a magyar kormány által szabadon engedett embercsempész okozott balesetet Budapesten. Később kiderült: a gyanúsított személy már elhagyta az országot, a balesetet pedig a testvére okozta. Mindezek ellenére Magyar napokig tartotta magát az eredeti állításhoz.

10. A vitnyédi felújításokról Magyar Péter azt terjesztette, hogy migránstábort terveznek oda – annak ellenére, hogy a kormányzat egyértelműen és többször is cáfolta ezt.

11. Ukrajna gyorsított csatlakozása: tavaly ősszel

Magyar Péter még arról beszélt, hogy Ukrajna jelenleg nem felel meg az uniós felvételi feltételeknek, így ez a kérdés „nem releváns”.

Nem sokkal később a Tisza Pártot is soraiban tudó Európai Néppárt aláírásgyűjtésbe kezdett Ukrajna gyorsított felvételének támogatása érdekében.

12. Fegyverek Ukrajnába: a háború kérdésében rendre próbál kitérő válaszokat adni Magyar Péter, az Európai Parlamentben mégis aláírt egy dokumentumot, amelyen az aláírók fegyverek küldését szorgalmazták.

13. Előrehozott választás: a Tisza 2025 elején azt állította, hogy áprilisban előrehozott választás lesz. Valójában a kijelentésnek semmi jogi vagy politikai alapja nem volt, és nem lett választás. A bejelentés utólag teljes átverésnek bizonyult.

14. A 106 jelölt bemutatása: Magyar Péter több alkalommal is kijelentette, hogy rövid időn belül nyilvánosságra hozzák valamennyi képviselőjelöltjüket. Ez a júliusi, szeptemberi, majd novemberi ígéretek után sem történt meg. A Mezőkövesd központú Borsod 7. egyéni választókerületben még mindig nincs jelöltje a Tiszának.

15. Politikai múlt nélküli jelöltek: Magyar Péter azt is ígérte, hogy politikai múlt nélküli jelölteket fognak rajthoz engedni a pártja előválasztásán. Ehhez képest

volt DK-s, jobbikos és szocialista kötődésű baloldali exképviselőket és funkcionáriusokat vonultatott fel a Tisza.

16. Papíron a politikai múlt mellett a botrányos, korrupciógyanús esetek is kizáró okot jelentettek a jelöltjelöltségnél, ehhez képest egy szavazatvásárlási ügybe keveredett férfit is sikerült elindítania a Tiszának.

17. A jelöltállítás végül azért is fulladt botrányba, mert Magyar azt ígérte, hogy egyenlő versenyben, favoritok nélkül bonyolítják le az előválasztást. Csakhogy a vesztes jelöltek és a pártaktivisták beszámolói alapján bőven voltak előre elrendezett körzetek. Volt olyan szereplő, aki arról számolt be, hogy csalás volt az előválasztás.

18. Az adócsökkentés pártja: Magyar Péter azt hangoztatta, hogy nem akarnak adóemelést és a gazdaságot inkább adócsökkentéssel ösztönöznék. Ehhez képest a Tisza Párttól kiszivárgott megszorítócsomag egyik leghangsúlyosabb eleme a háromkulcsos adóemelés, amely már

az átlagkereset mellett is 22 százalékos személyi jövedelemadót róna ki,

a 1,25 milliós havi bruttó fizetés fölött pedig már 33 százalékos kulccsal kell számolni.

19. Emellett a párt nyugdíjemelést, differenciált nyugdíjkorrekciót, 120 ezer forintos minimálnyugdíjat és az időskorúak járadékának növelését ígérte. A kiszivárgott tervek azonban éppen ellentétesek az előbbiekkel: kiderült, hogy

a 13. és 14. havi nyugdíj felszámolása, a nyugdíjas adó és az állami nyugdíjrendszer teljes felszámolása van terítéken.

20: Élelmiszerek áfájának csökkentése: Magyar Péter több alkalommal is beszélt arról, hogy az egészséges élelmiszerek áfakulcsát csökkentenék. Ehhez képest a tervezetben ilyesmi nem szerepel. Ellenben 32 százalékra emelnék az autók, az autóalkatrészek és a kisállateledelek áfáját.

21. A Tisza ígéretei között szerepelt a családi juttatások, kedvezmények fenntartása és bővítése (például: gyermekellátási támogatások), valamint a lakhatási programok támogatása is. A párt kiszivárgott programjában azonban már egészen másról van szó.

22. Ígéret volt az is, hogy a kis- és középvállalkozások lehetőségeinek javítása érdekében adókedvezményekre és szabályozási könnyítésekre számíthatnak az érintettek. Azonban erről is kiderült, hogy átverés, valójában a társasági adó progresszív emelésére készül a Tisza Párt, amelynek legmagasabb kulcsa a 25 százalékot is eléri. Emellett a vállalatoknak a nyereségeik után egy 20-30-40 százalékos progresszív különadót is fizetniük kellene.

23. A Tisza-vezér jobb híján azt állította, hogy a kiszivárgott tervezetnek egy szava sem igaz. Ezt azonban saját tanácsadói cáfolták.

24. Magyar Péter először tagadta, hogy bármiféle adat kiszivárgott volna a párt mobilalkalmazásának felhasználóiról, aztán nyilvánosságra került egy kétszázezer nevet tartalmazó adatbázis.

25. Ukránok helyett az oroszokra akarta fogni: később Magyar Péter már azt állította, hogy orosz hekkerek törték fel a Tisza alkalmazását. A párt egyik vezető informatikusa árulta el, hogy nagy bajok voltak az applikáció biztonsági funkcióival.

Forrás: Facebook

26. Letagadták, hogy Ukrajnába kerültek a kiszivárgott adatok: a szivárgási botrány során Magyar Péter orosz hekkereket emlegetett, de hamar kiderült, hogy egy ukrán cég fejlesztette a szivárgó applikációt. Ezt aztán szintén megpróbálta letagadni Magyar Péter, sikertelenül.

27. Országjárás mint népszerű politikai innováció: a Tisza elnöke arról is beszélt, hogy soha senki nem járta úgy a településeket, mint ő. Pedig már elődje, Márki-Zay Péter is tartott ellenzéki jelöltként országjárást, ráadásul az sem áll meg, hogy sokan lennének kíváncsiak Magyar Péter rendezvényeire. Sorban jönnek ki az olyan felvételek, amelyek bizonyítják, fogynak az érdeklődők a Tisza gyűlésein. Még úgy is, hogy mindenhova utaztatják a budapesti aktivistákat, egy újabb átverés keretében.

28. Nem létező tömegek október 23-án: a Tisza rendezvényei kapcsán a leghangosabb visszhangot a párt október 23-i háborús menete keltette, amelyről Magyar Péter úgy nyilatkozott, több százezres tömeg volt, és sokszor annyian voltak rá kíváncsiak, mint a Békemenetre. Csakhogy kijöttek a cellaadatok, amelyek alapján jóval kevesebb embert mozgatott meg a Tisza.

29. Pártfinanszírozás: Magyar Péter a Tisza Párt aktiválása után arról beszélt, hogy mikroadományozóktól fogadnak el csak bármiféle támogatást, nagyvállalkozóktól nem. Ehhez képest kaptak adományt a mindenkori ellenzéket rendszeresen támogató Bojár Gábortól is, és

felbukkant mögöttük a baloldal 2022-es kampányába közel hárommilliárd forintnak megfelelő dollárt gurító Action for Democracy–DatAdat hálózat is.

30. Hasonlóan hamis narratíva, hogy a Tisza aktivistái ingyen, társadalmi munkában építenék a pártszervezetet, a Tisza beszámolóiból ugyanis kiderült, hogy csak idén az első háromnegyed évben 610,7 millió forintot fizettek ki bérköltségként.

31. Összefogás a baloldallal: Magyar Péter kijelentette, nem akar semmilyen együttműködést az „óellenzéki” pártokkal. Ehhez képest több baloldali párt is bejelentette, nem indít jelöltet a Tisza Párttal szemben, Jámbor András pedig azzal állt elő: az ellenzéki összefogást 2022-ben finanszírozó Action for Democracy nevű kampánydonor szervezet platformját fogja használni arra, hogy segítse Magyar Péter kampányát.

32. Ugyanez a helyzet a külföldi kampányfinanszírozással kapcsolatban is. Bár Magyar állította, hogy nem támogatják külföldről, mégis felbukkant mellette mind az Estratos, mind az Action for Democracy.

33. Független szakértők segítik a Tisza Pártot: a legátlátszóbb átverés mind közül azonban mégis az, hogy állítása szerint független szakértők dolgozzák ki a párt programjait. Miközben Magyar Péter olyan,

régi szocialista és SZDSZ-es káderekkel veszi körül magát,

mint Kéri László, Bod Péter Ákos, Petschnig Mária Zita, Surányi György, Felcsuti Péter és Lengyel László.

34. Pártszervezés: Magyar Péter azt állította, a pártot ő szervezte. Vogel Evelin, Magyar Péter volt barátnője az Indexen vallott arról, hogy a kezdeti szervezést valójában ő és köre végezte, Magyar Péter csak az arc volt a kirakatban.

35. Hangfelvételek: Magyar Péter a második partizános interjújában

azt állította, hogy nem szokása hangfelvételeket készíteni.

Ezt követően azonban mégis nyilvánosságra hozott egy hangfelvételt, amelyen volt feleségével folytatott beszélgetését rögzítette.

36. Később aztán már azt mondta, hogy ezen kívül több hangfelvétele is van, amelyeket nyilvánosságra fog hozni. Erre azóta sem került sor.

37. Ellenben róla előkerültek hangfelvételek. Ezek egyikén

agyhalott Soros-ügynöknek nevezi kollégáit, annak ellenére, hogy korábban még egy tiszteletre épülő Magyarország víziójáról beszélt.

38. Szintén érdekes, hogy amikor Jorge Buxadé, a spanyol jobboldali Vox párt EP-képviselője egy kérdéssel fordult a Tisza Párt elnökéhez, a politikus arról érdeklődött, hogy igazak-e azok a hírek, melyek szerint a pártelnök a volt feleségének, három gyermeke édesanyjának, Varga Juditnak a lehallgatásával kezdte a politikai pályáját. Válaszában Magyar Péter kijelentette: nem lepődött meg, hogy a Fidesz frakciótársa „visszaböfögi” a Fidesz-propaganda aljas hazugságait, az egyéb „propagandahazugságokkal” pedig sem ő, sem a magyar társadalom nem törődik. Tehát Magyar Péter letagadta, hogy lehallgatta volna Varga Juditot, pedig ő maga hozta nyilvánosságra a felvételt.

39. Közösségi média: Magyar Péter rendszeresen azt állítja, hogy a Tisza Párt nem költ milliókat hirdetésekre, a párt elérései organikusan növekednek. Ehhez képest a baloldali politikus és pártja nemrég lebukott azzal, hogy

posztjait rendkívül sok vietnámi és dél-amerikai felhasználó lájkolja,

ami azt mutatja, hogy a pártelnök és csapata online vásárol interakciókat.

40. Gyermekotthon: Magyar Péter tavaly decemberben arra panaszkodott, hogy nem adhatják le az egyik gyermekotthonnak vitt ajándékaikat, mert a kormány direkt ellehetetleníti. Ehhez képest később kiderült, a Tisza nem végezte el a szükséges adminisztrációt, ezért nem adhatta át a csomagokat.

41. 2025 decemberében a Tisza Párt kihelyezett frakcióülést tartott Balatonfüreden. A pártnak valójában nincs is parlamenti frakciója.

42. Ugyanígy 2025 júliusában kongresszust tartott a Tisza Párt, ahol azonban

nem volt semmiféle küldöttgyűlés, így az esemény nem lehetett pártkongresszus sem.

43. Egyik posztjában Magyar egy névtelen Reddit-bejegyzésre alapozva azt sugalmazta, hogy Menczer Tamás miatt iskolai bántalmazások történnek. Miután a hír nyilvánvalóan hamisnak bizonyult, Magyar törölte a posztot.

44. A nyár egyik legsúlyosabb, rengeteg anyagi kárral járó viharját „egy kis szélnek” minősítette Magyar Péter, és a kormányzatot tette felelőssé a katasztrófahelyzet miatt kialakult infrastrukturális fennakadásokért. Ezt a bejegyzését is kénytelen volt eltüntetni, annyira távol állt a valóságtól.

45. Hogy a fiaskóról elterelje a figyelmet, bejelentette, hogy megszerezte Rogán Antal Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter egyik szűkkörű megbeszélésének a jegyzőkönyvét. Később kiderült, hogy az általa mutogatott papírfecni hamisítvány.

46. Egyik legnagyobb hazugsága azzal volt kapcsolatos, hogy Magyarországra érkezett a bukott szír diktátor, Bassár el-Aszad repülőgépe. A Magyar Hang egy fotót is közölt, amely szerint Budapesten landolt a szír exelnök, ám hamarosan nyilvánvalóvá vált, hogy szó sincs erről, és

egy 12 éves felvétellel csapták be az olvasóikat.

Magyar Péter sokáig nem távolította el közösségi oldaláról az álhírt.

47. Júliusban Magyar Péter Ibrányban aratott, majd másnap tűz keletkezett az érintett mezőgazdasági területen. A politikus ezt követően arra utalt, hogy szándékosság állhat a háttérben, egy quados személyre utalva. A helyi gazda, Éles András azonban nyilvánosan cáfolta a politikus vádjait, jelezve: semmi sem utal gyújtogatásra, és nem állította, hogy a quadnak köze lenne a tűzhöz.

48. Magyar Péter azt is állította, hogy Orbán Viktor 2006-ban azért lobbizott, hogy a tagállamok ne kapjanak uniós támogatást. Ezt Gulyás Gergelynek a Kormányinfón, nyilvánosan kellett helyreigazítania.

49. Magyar egyik korai hazugsága volt, hogy színre lépése előtt lemondott az állami állásairól. Valójában azonban

kirúgták a jól fizető, kényelmes életet biztosító munkahelyekről.

50. Sajtóperek és helyreigazítások: a legtöbb fent felsorolt esetet követően Magyar Péter rendre feljelentésekkel fenyegetőzött azokkal a sajtóorgánumokkal szemben, amelyek rávilágítottak a Tisza elnökének állítása és a valóság közti ellentétre. Ezekből azonban többnyire semmi sem lett. Ha azonban az ügy mégis eljutott a bíróságig, nem feltétlenül járt jól a pártelnök. Például a Tisza háromkulcsos adóemelésével kapcsolatos jogvitában a bíróság azt állapította meg, hogy az Index nem írt valótlanságot.


Borítókép: Magyar Péter (Fotó: Hatlaczki Balázs)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Felhévizy Félix
idezojelekpuzsér róbert

Puzsér Róbert okozhatja Magyar Péter vesztét, egy mondattal a földbe döngölte

Felhévizy Félix avatarja

Váratlan helyzet állt elő.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

