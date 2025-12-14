A szír elnök gépétől az adóemelésig: Magyar Péter 50 legnagyobb átverése

34. Pártszervezés: Magyar Péter azt állította, a pártot ő szervezte. Vogel Evelin, Magyar Péter volt barátnője az Indexen vallott arról, hogy a kezdeti szervezést valójában ő és köre végezte, Magyar Péter csak az arc volt a kirakatban.
35. Hangfelvételek: Magyar Péter a második partizános interjújában
azt állította, hogy nem szokása hangfelvételeket készíteni.
Ezt követően azonban mégis nyilvánosságra hozott egy hangfelvételt, amelyen volt feleségével folytatott beszélgetését rögzítette.
36. Később aztán már azt mondta, hogy ezen kívül több hangfelvétele is van, amelyeket nyilvánosságra fog hozni. Erre azóta sem került sor.
37. Ellenben róla előkerültek hangfelvételek. Ezek egyikén
agyhalott Soros-ügynöknek nevezi kollégáit, annak ellenére, hogy korábban még egy tiszteletre épülő Magyarország víziójáról beszélt.
38. Szintén érdekes, hogy amikor Jorge Buxadé, a spanyol jobboldali Vox párt EP-képviselője egy kérdéssel fordult a Tisza Párt elnökéhez, a politikus arról érdeklődött, hogy igazak-e azok a hírek, melyek szerint a pártelnök a volt feleségének, három gyermeke édesanyjának, Varga Juditnak a lehallgatásával kezdte a politikai pályáját. Válaszában Magyar Péter kijelentette: nem lepődött meg, hogy a Fidesz frakciótársa „visszaböfögi” a Fidesz-propaganda aljas hazugságait, az egyéb „propagandahazugságokkal” pedig sem ő, sem a magyar társadalom nem törődik. Tehát Magyar Péter letagadta, hogy lehallgatta volna Varga Juditot, pedig ő maga hozta nyilvánosságra a felvételt.
39. Közösségi média: Magyar Péter rendszeresen azt állítja, hogy a Tisza Párt nem költ milliókat hirdetésekre, a párt elérései organikusan növekednek. Ehhez képest a baloldali politikus és pártja nemrég lebukott azzal, hogy
posztjait rendkívül sok vietnámi és dél-amerikai felhasználó lájkolja,
ami azt mutatja, hogy a pártelnök és csapata online vásárol interakciókat.
40. Gyermekotthon: Magyar Péter tavaly decemberben arra panaszkodott, hogy nem adhatják le az egyik gyermekotthonnak vitt ajándékaikat, mert a kormány direkt ellehetetleníti. Ehhez képest később kiderült, a Tisza nem végezte el a szükséges adminisztrációt, ezért nem adhatta át a csomagokat.
41. 2025 decemberében a Tisza Párt kihelyezett frakcióülést tartott Balatonfüreden. A pártnak valójában nincs is parlamenti frakciója.
42. Ugyanígy 2025 júliusában kongresszust tartott a Tisza Párt, ahol azonban
nem volt semmiféle küldöttgyűlés, így az esemény nem lehetett pártkongresszus sem.
43. Egyik posztjában Magyar egy névtelen Reddit-bejegyzésre alapozva azt sugalmazta, hogy Menczer Tamás miatt iskolai bántalmazások történnek. Miután a hír nyilvánvalóan hamisnak bizonyult, Magyar törölte a posztot.
44. A nyár egyik legsúlyosabb, rengeteg anyagi kárral járó viharját „egy kis szélnek” minősítette Magyar Péter, és a kormányzatot tette felelőssé a katasztrófahelyzet miatt kialakult infrastrukturális fennakadásokért. Ezt a bejegyzését is kénytelen volt eltüntetni, annyira távol állt a valóságtól.
45. Hogy a fiaskóról elterelje a figyelmet, bejelentette, hogy megszerezte Rogán Antal Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter egyik szűkkörű megbeszélésének a jegyzőkönyvét. Később kiderült, hogy az általa mutogatott papírfecni hamisítvány.
46. Egyik legnagyobb hazugsága azzal volt kapcsolatos, hogy Magyarországra érkezett a bukott szír diktátor, Bassár el-Aszad repülőgépe. A Magyar Hang egy fotót is közölt, amely szerint Budapesten landolt a szír exelnök, ám hamarosan nyilvánvalóvá vált, hogy szó sincs erről, és
egy 12 éves felvétellel csapták be az olvasóikat.
Magyar Péter sokáig nem távolította el közösségi oldaláról az álhírt.
47. Júliusban Magyar Péter Ibrányban aratott, majd másnap tűz keletkezett az érintett mezőgazdasági területen. A politikus ezt követően arra utalt, hogy szándékosság állhat a háttérben, egy quados személyre utalva. A helyi gazda, Éles András azonban nyilvánosan cáfolta a politikus vádjait, jelezve: semmi sem utal gyújtogatásra, és nem állította, hogy a quadnak köze lenne a tűzhöz.
48. Magyar Péter azt is állította, hogy Orbán Viktor 2006-ban azért lobbizott, hogy a tagállamok ne kapjanak uniós támogatást. Ezt Gulyás Gergelynek a Kormányinfón, nyilvánosan kellett helyreigazítania.
49. Magyar egyik korai hazugsága volt, hogy színre lépése előtt lemondott az állami állásairól. Valójában azonban
kirúgták a jól fizető, kényelmes életet biztosító munkahelyekről.
50. Sajtóperek és helyreigazítások: a legtöbb fent felsorolt esetet követően Magyar Péter rendre feljelentésekkel fenyegetőzött azokkal a sajtóorgánumokkal szemben, amelyek rávilágítottak a Tisza elnökének állítása és a valóság közti ellentétre. Ezekből azonban többnyire semmi sem lett. Ha azonban az ügy mégis eljutott a bíróságig, nem feltétlenül járt jól a pártelnök. Például a Tisza háromkulcsos adóemelésével kapcsolatos jogvitában a bíróság azt állapította meg, hogy az Index nem írt valótlanságot.
