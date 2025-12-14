Orbán Viktor magával viszi a magyarok üzenetét Brüsszelbe

A brüsszeli pakkom – mutatta meg Orbán Viktor miniszterelnök a közösségi oldalán az 1,6 millió visszaküldött nemzeti konzultációs kérdőívet.

– Ennyien mondták el véleményüket a háborús adóemelési tervekről.

Ezt viszem magammal jövő héten Brüsszelbe, ahol hangot adok a csendes többség véleményének.

Remélem, a honvédség nem számol fel a túlsúlyért semmit – jegyezte meg a kormányfő, aki jövő héten részt vesz az EU-csúcson.