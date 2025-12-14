Rendkívüli

Megjöttek a végleges adatok: több mint 1,6 millióan vettek részt a nemzeti konzultációban + videó

nemzeti konzultációTisza PártDeák Dániel

Elemző: kiemelkedően magas részvétel a nemzeti konzultáción, a csendes többség nem kér Brüsszel és a Tisza terveiből

Orbán Viktor ezzel megtámogatva megy a jövő heti EU-csúcsra, ahol éles viták várhatók Ukrajna miatt.

Magyar Nemzet
Forrás: Facebook2025. 12. 14. 9:59
Fotó: Hatlaczki Balázs
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

– Összesítették a nemzeti konzultációt: több mint 1,6 millió ember vett rajta részt, ami kifejezetten magas számnak számít. Elég csak összehasonlítani a tiszás előválasztással, amelyen saját bevallásuk szerint is csupán 300 ezren vettek részt – míg például a négy évvel ezelőtti ellenzéki előválasztáson több mint 600 ezren – írta Deák Dániel, a XXI. Század Intézet vezető elemzője.

Deák Dániel
Deák Dániel Fotó: Merész Márton

Hozzátette: a brüsszeli vezetők továbbra is az eszkaláció útját választják, sorra olyan lépéseket tesznek, amelyekkel igyekeznek keresztbe tenni az amerikai béketörekvéseknek. A háborút viszont valamiből finanszírozni kell: Ursula von der Leyen minden brüsszelpárti vezetőnek kiadta, hogy az Ukrajna finanszírozásához szükséges forrásokat elő kell teremteni. Ezt a tervet dolgozták ki Magyar Péterék is; erről szól a kiszivárgott megszorítócsomagjuk is.

– A csendes többség azonban megmutatta, hogy nem kér ebből, így Orbán Viktor ezzel megtámogatva megy jövő héten az EU-csúcsra, ahol éles viták várhatóak majd Ukrajna ügyében – hangsúlyozta a politikai elemző. 


További játékainkhoz kattintson ide!

Borítókép: Magyar Péter (Fotó: Hatlaczki Balázs)
 

 

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Felhévizy Félix
idezojelekpuzsér róbert

Puzsér Róbert okozhatja Magyar Péter vesztét, egy mondattal a földbe döngölte

Felhévizy Félix avatarja

Váratlan helyzet állt elő.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu