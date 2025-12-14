Elemző: kiemelkedően magas részvétel a nemzeti konzultáción, a csendes többség nem kér Brüsszel és a Tisza terveiből

– Összesítették a nemzeti konzultációt: több mint 1,6 millió ember vett rajta részt, ami kifejezetten magas számnak számít. Elég csak összehasonlítani a tiszás előválasztással, amelyen saját bevallásuk szerint is csupán 300 ezren vettek részt – míg például a négy évvel ezelőtti ellenzéki előválasztáson több mint 600 ezren – írta Deák Dániel, a XXI. Század Intézet vezető elemzője.

Deák Dániel Fotó: Merész Márton

Hozzátette: a brüsszeli vezetők továbbra is az eszkaláció útját választják, sorra olyan lépéseket tesznek, amelyekkel igyekeznek keresztbe tenni az amerikai béketörekvéseknek. A háborút viszont valamiből finanszírozni kell: Ursula von der Leyen minden brüsszelpárti vezetőnek kiadta, hogy az Ukrajna finanszírozásához szükséges forrásokat elő kell teremteni. Ezt a tervet dolgozták ki Magyar Péterék is; erről szól a kiszivárgott megszorítócsomagjuk is.

– A csendes többség azonban megmutatta, hogy nem kér ebből, így Orbán Viktor ezzel megtámogatva megy jövő héten az EU-csúcsra, ahol éles viták várhatóak majd Ukrajna ügyében – hangsúlyozta a politikai elemző.