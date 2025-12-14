Megjöttek a végleges adatok: több mint 1,6 millióan vettek részt a nemzeti konzultációban + videó

– Megvan a nemzeti konzultáció végleges részvételi adata. Több mint 1,6 millióan töltötték ki a Tiltakozzunk az adóemelések ellen című kérdőívet. Ez az 1,6 milliós magas részvétel önmagában is világos üzenet Brüsszelnek és Brüsszel bábjainak, a háborús adóemelésekre készülőknek. A magas részvétel azt mutatja, hogy a magyar emberek értik, hogy mi zajlik körülöttünk – jelentette be Hidvéghi Balázs. A Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára, miniszterhelyettes aláhúzta: nem akarják sem azt, hogy Brüsszel és bábjai háborúba sodorják az országot, sem azt, hogy a háború árát a magyar családokkal, nyugdíjasokkal és vállalkozásokkal fizettessék meg.

Hidvéghi Balázs (Fotó: MTI/Kovács Attila )

– Sajnos tény, hogy a brüsszeli elit háborúba akarja hajtani Európát. Egy háborúra való felkészülés általában fokozatosan zajlik, és ennek jól felismerhető lépései vannak. Először a háborúpárti vezetők egyre gyakrabban beszélnek külső fenyegetésről. A békeszándékot gyengeségként állítják be – hangsúlyozta. Hidvéghi elmondta:

megemelik a katonai költségvetéseket, felpörgetik a fegyverbeszerzéseket. A társadalmat fokozatosan hozzászoktatják ahhoz a gondolathoz, hogy áldozatot kell hozniuk.

Azt a benyomást keltik, mintha a háború nem választás lenne, hanem elkerülhetetlen válasz egy kényszerhelyzetre. Végül pedig a lakosságtól kérnek áldozatot, megszorításokat és adóemeléseket jelentenek be, vagyis több befizetést kérnek az emberektől. Brüsszel most pontosan ezt csinálja – mutatott rá az államtitkár.

– Háborús üzemmódra akarják átállítani az Európai Uniót, és ennek lépéseit nap mint nap látjuk. Háborús célokat tűznek ki, pénzt, fegyvert és katonákat akarnak. A brüsszeli bizottság elnöke pedig rendszeresen kijelenti, hogy ez a mi háborúnk, önti a pénzt a háborúba, és újabb és újabb forrásokat követel a magyaroktól is.

A NATO főtitkára arról beszél, hogy fel kell készülnünk egy olyan háborúra, amelyet a nagyszüleink és a dédszüleink éltek át.

A brüsszeli háborúpárti többség pedig sorra szavazza meg azokat a döntéseket, amelyek nem a békét, hanem a háború eszkalációját szolgálják – mondta a miniszterhelyettes. Hidvéghi Balázs arról is szólt: Brüsszel bábjai szerte Európában a saját országaikat állítják át háborús üzemmódra. A háború elkerülhetetlenségéről beszélnek, arra kérik a szülőket, hogy készítsék fel gyermekeiket, hogy háborúba kell majd menniük. Sorkatonaságot vezetnek be és adóemeléseket hajtanak végre a háborús terveik finanszírozására. Ugyanezt teszik itt Magyarországon is Brüsszel kiszolgálói, a Tisza és a teljes baloldal.