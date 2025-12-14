Rendkívüli

Megjöttek a végleges adatok: több mint 1,6 millióan vettek részt a nemzeti konzultációban + videó

nemzeti konzultációmagyarország kormányaTisza-adóHidvéghi Balázs

Rendkívül magas volt a részvétel a nemzeti konzultáción. Több mint 1,6 millióan töltötték ki a Tiltakozzunk az adóemelések ellen című kérdőívet.

Magyar Nemzet
2025. 12. 14. 9:39
– Megvan a nemzeti konzultáció végleges részvételi adata. Több mint 1,6 millióan töltötték ki a Tiltakozzunk az adóemelések ellen című kérdőívet. Ez az 1,6 milliós magas részvétel önmagában is világos üzenet Brüsszelnek és Brüsszel bábjainak, a háborús adóemelésekre készülőknek. A magas részvétel azt mutatja, hogy a magyar emberek értik, hogy mi zajlik körülöttünk – jelentette be Hidvéghi Balázs. A Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára, miniszterhelyettes aláhúzta: nem akarják sem azt, hogy Brüsszel és bábjai háborúba sodorják az országot, sem azt, hogy a háború árát a magyar családokkal, nyugdíjasokkal és vállalkozásokkal fizettessék meg.

Budapest, 2025. november 17. Hidvéghi Balázs, a Miniszterelnöki Kabinetiroda államtitkára azonnali kérdésre válaszol az Országgyűlés plenáris ülésén 2025. november 17-én. MTI/Kovács Attila
Hidvéghi Balázs (Fotó: MTI/Kovács Attila )

– Sajnos tény, hogy a brüsszeli elit háborúba akarja hajtani Európát. Egy háborúra való felkészülés általában fokozatosan zajlik, és ennek jól felismerhető lépései vannak. Először a háborúpárti vezetők egyre gyakrabban beszélnek külső fenyegetésről. A békeszándékot gyengeségként állítják be – hangsúlyozta. Hidvéghi elmondta:

megemelik a katonai költségvetéseket, felpörgetik a fegyverbeszerzéseket. A társadalmat fokozatosan hozzászoktatják ahhoz a gondolathoz, hogy áldozatot kell hozniuk.

Azt a benyomást keltik, mintha a háború nem választás lenne, hanem elkerülhetetlen válasz egy kényszerhelyzetre. Végül pedig a lakosságtól kérnek áldozatot, megszorításokat és adóemeléseket jelentenek be, vagyis több befizetést kérnek az emberektől. Brüsszel most pontosan ezt csinálja – mutatott rá az államtitkár.

– Háborús üzemmódra akarják átállítani az Európai Uniót, és ennek lépéseit nap mint nap látjuk. Háborús célokat tűznek ki, pénzt, fegyvert és katonákat akarnak. A brüsszeli bizottság elnöke pedig rendszeresen kijelenti, hogy ez a mi háborúnk, önti a pénzt a háborúba, és újabb és újabb forrásokat követel a magyaroktól is.

A NATO főtitkára arról beszél, hogy fel kell készülnünk egy olyan háborúra, amelyet a nagyszüleink és a dédszüleink éltek át.

A brüsszeli háborúpárti többség pedig sorra szavazza meg azokat a döntéseket, amelyek nem a békét, hanem a háború eszkalációját szolgálják – mondta a miniszterhelyettes. Hidvéghi Balázs arról is szólt: Brüsszel bábjai szerte Európában a saját országaikat állítják át háborús üzemmódra. A háború elkerülhetetlenségéről beszélnek, arra kérik a szülőket, hogy készítsék fel gyermekeiket, hogy háborúba kell majd menniük. Sorkatonaságot vezetnek be és adóemeléseket hajtanak végre a háborús terveik finanszírozására. Ugyanezt teszik itt Magyarországon is Brüsszel kiszolgálói, a Tisza és a teljes baloldal.

–  A Tiszát dróton rángatja a brüsszeli és az ukrán háborúpárti hálózat. Bagatellizálják a háború veszélyét, sorkatonaságról beszélnek és előkészítették a pénzbehajtást is. A kiszivárgott Tisza-csomag tele van adóemelésekkel és megszorításokkal. A nemzeti konzultációt éppen ezért indítottuk el, hogy tiltakozzunk ezek ellen.

Tiltakozunk az ellen, hogy a magyar gyermekes családoktól, a nyugdíjasoktól és a vállalkozásoktól akarjanak pénzt beszedni egy olyan háborúra, amely nem a miénk, és amelyet minél előbb le kellene zárni

– hangsúlyozta Hidvéghi Balázs. Az államtitkár köszönetet mondott mindenkinek, aki részt vett a nemzeti konzultációban. A kérdőíven feltett kérdésekre adott válaszok feldolgozása még zajlik, ezek eredményeit hamarosan ismertetik.


Borítókép: illusztráció (Fotó: Havran Zoltán)

Fontos híreink

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

