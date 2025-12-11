Hidvéghi Balázs: Az igazi brüsszelpárti ellenzék most már a parlamenten kívül van

Jönnek még az utolsó posta küldemények, de jövő héten már lesznek részeredmények a nemzeti konzultációról – jelezte Hidvéghi Balázs az Igazság órája című műsor mai epizódjában, aki egyben emlékeztetett: az a cél, hogy az emberek elmondhassák a véleményüket. A Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára felidézte: a Tisza Párt elmondta, hogy adóemelésre készül, brutális megszorítócsomagot készítenek elő, amiről az embereik egyre többet árulnak el.

A műsorban felidézték Magyar Péter szakértőjének, Lengyel Lászlónak a szavait, aki arról beszélt, hogy nincs lehetőség a 14. havi nyugdíj bevezetésére, mert ez őrültség és a Tisza Párt öt perc alatt törölné el.

Hidvéghi Balázs rámutatott: ezek ugyanazok a szakértők, mint a Gyurcsány–Bajnai-kormány idején, de a parlamenti ellenzék javára írta, hogy ők egyébként tegnap megszavazták a 14. havi nyugdíjat, melyre a kormány terjesztette elő a javaslatot, bár az igazi brüsszeli ellenzék most parlamenten kívül van.

Magyar Péterék minden migránst befogadnának

Az államtitkár szerint Magyar Péter egy fogott ember, aki végrehajtaná a brüsszeli terveket és elvenné a nyugdíjasoktól a pluszjuttatásokat, valamint finanszírozná az ukránokat, emellett pedig jönne a migrációs csomag végrehajtása, ami Nyugat-Európában már elképesztő károkat okoz. Végigjárta a határkerítést egy nyugati politikussal együtt, aki úgy vélte, nagy dolog, hogy egy kis közép-európai ország így meg tudja védeni a kontinenst.

Felidézték a tiszás brüsszeli képviselőnek, a Meta egykori jogtanácsosa, Dávid Dóra migrációpárti szavait is, aki arról beszélt, hogy mindenkit be kell fogadni és senkit sem szabad kirekeszteni. Hogy mit jelent a korlátlan bevándorlás, annak kapcsán egy adventi Allah akbarozást mutattak be a németországi Mainz városából.

– Nyugat-Európában a karácsonyi vásárok köré tankcsapdákat kell telepíteni a terrortámadások veszélye miatt, hol van ez már az európai keresztény hagyományoktól? Látványos és szomorú példák zajlanak a szemünk előtt – fogalmazott Hidvéghi Balázs.