Hidvéghi Balázs: Az igazi brüsszelpárti ellenzék most már a parlamenten kívül van

Jövő héten már lesznek részeredmények a vasárnap lezárult nemzeti konzultáció kapcsán – hangzott el az Igazság órájában.

2025. 12. 11. 7:32
Jönnek még az utolsó posta küldemények, de jövő héten már lesznek részeredmények a nemzeti konzultációról – jelezte Hidvéghi Balázs az Igazság órája című műsor mai epizódjában, aki egyben emlékeztetett: az a cél, hogy az emberek elmondhassák a véleményüket. A Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára felidézte: a Tisza Párt elmondta, hogy adóemelésre készül, brutális megszorítócsomagot készítenek elő, amiről az embereik egyre többet árulnak el. 

A műsorban felidézték Magyar Péter szakértőjének, Lengyel Lászlónak a szavait, aki arról beszélt, hogy nincs lehetőség a 14. havi nyugdíj bevezetésére, mert ez őrültség és a Tisza Párt öt perc alatt törölné el. 

Hidvéghi Balázs rámutatott: ezek ugyanazok a szakértők, mint a Gyurcsány–Bajnai-kormány idején, de a parlamenti ellenzék javára írta, hogy ők egyébként tegnap megszavazták a 14. havi nyugdíjat, melyre a kormány terjesztette elő a javaslatot, bár az igazi brüsszeli ellenzék most parlamenten kívül van.

 

Magyar Péterék minden migránst befogadnának

Az államtitkár szerint Magyar Péter egy fogott ember, aki végrehajtaná a brüsszeli terveket és elvenné a nyugdíjasoktól a pluszjuttatásokat, valamint finanszírozná az ukránokat, emellett pedig jönne a migrációs csomag végrehajtása, ami Nyugat-Európában már elképesztő károkat okoz. Végigjárta a határkerítést egy nyugati politikussal együtt, aki úgy vélte, nagy dolog, hogy egy kis közép-európai ország így meg tudja védeni a kontinenst. 

Felidézték a tiszás brüsszeli képviselőnek, a Meta egykori jogtanácsosa, Dávid Dóra migrációpárti szavait is, aki arról beszélt, hogy mindenkit be kell fogadni és senkit sem szabad kirekeszteni. Hogy mit jelent a korlátlan bevándorlás, annak kapcsán egy adventi Allah akbarozást mutattak be a németországi Mainz városából. 

– Nyugat-Európában a karácsonyi vásárok köré tankcsapdákat kell telepíteni a terrortámadások veszélye miatt, hol van ez már az európai keresztény hagyományoktól? Látványos és szomorú példák zajlanak a szemünk előtt – fogalmazott Hidvéghi Balázs.

 

Az ellenzék csak hergel a Szőlő utcai javítóintézet ügyében

Az államtitkár arra is kitért, hogy orbitális hazugság, amit a baloldal és a sajtója terjeszt a Szőlő utcai javítóintézetről, amit eleinte gyermekotthonként igyekeztek beállítani. Itt olyan fiatalok vannak, akik rablás, emberölés, lopás, kerítés és hasonló bűncselekmények miatt kerültek be, de az is elfogadhatatlan, hogy törvénytelenül bánjanak velük. Mindenre kiterjedő nyomozás folyik, jelenleg a rendőrség felügyeli a hazai javítóintézeteket, ezzel az intézkedéssel a kormány azt szeretné elérni, hogy ne legyenek jogsértések. Az ellenzék az ügyben csak politikai lehetőséget lát a hergelésre – szögezte le az államtitkár.

 

 

Borítókép: Hidvéghi Balázs államtitkár (Forrás: Facebook)

 

Faggyas Sándor
idezojelekOrbán Viktor

Ki tekeri le a háború lángját?

A világ még soha nem költött annyit fegyverekre, mint tavaly.

