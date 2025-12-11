Hollandianői kézilabda vbmagyar női kézilabda-válogatottYara ten HolteIHF

A Nemzetközi Kézilabda-szövetség megtalálta a holland–magyar meccs hősét

Hollandia 28-23-ra legyőzte a magyar válogatottat a női kézilabda-vb negyeddöntőjében, így Golovin Vlagyimir együttese a hetedik helyen zárt a tornán. A Nemzetközi Kézilabda-szövetség (IHF) a hollandok győzelméről posztolt a meccs után, középpontban a társházigazda kapus védéseivel.

Magyar Nemzet
2025. 12. 11. 7:34
A magyar női kézilabda-válogatottnak a vb-negyeddöntő jelentette a végállomást
A magyar női kézilabda-válogatottnak a vb-negyeddöntő jelentette a végállomást Fotó: Szigetváry Zsolt Forrás: MTI Fotószerkesztõség
Szerdán véget ért a világbajnokság a magyar női kézilabda-válogatottnak. Golovin Vlagyimir együttese végig rohant a hollandok után a vb-negyeddöntőben, de végül hiába, a társházigazda 28-23-ra legyőzte a mieinket. A hollandok és a győriek klasszisa, a mérkőzésen nyolc gólig jutó Dione Housheer a lefújás után azt is mondta, hogy mentálisan is a magyarok fölé kerekedtek, a sikerükhöz pedig ez is kellett. Mindeközben a magyar válogatott játékosai és maga a szövetségi kapitány is a dán játékvezető páros elfogultságát kritizálták.

Rotterdam, 2025. december 10. Vámos Petra (k), valamint a holland Kelly Dulfer (b) és Dione Housheer a német-holland közös rendezésű női kézilabda-világbajnokság negyeddöntőjében játszott Hollandia - Magyarország mérkőzésen a rotterdami Ahoy Arénában 2025. december 10-én. MTI/Szigetváry Zsolt
Fotó: MTI Fotószerkesztõség/Szigetváry Zsolt / MTI Fotószerkesztõség

Az IHF is kiemeli a hollandok kapusát

A hollandok továbbjutásához a jó védekezés is kellett, a mieink mindössze 23 gólt dobtak, ami ezen a szinten kevés a győzelemhez. Főleg az első félidőben döcögött a magyar támadójáték – kilenc lőtt gól –, mindez pedig a holland kapus, Yara ten Holte remek teljesítményéhez is vezetett. 

A dán Odense kapusa 15 védéssel zárt, az IHF külön videót is közzétett, amelyben Ten Holte védéseit szedték össze. Többek között Vámos Petra és Márton Gréta eszén is túljárt a kapus a lentebbi összeállításban.

A 40,5 százalékos védési hatékonysággal záró Ten Holte a torna végére lendült bele igazán. Hétfőn a franciák ellen is 14 védést mutatott be a kapus, a hollandok akkor is csak 23 gólt kaptak, s azt a meccset is megnyerték. 

Így folytatódik a női kézilabda-vb

A magyar válogatott a hetedik helyen zárt a világbajnokságon, pénteken az elődöntőkkel folytatódik a program Rotterdamban.

  • 17.45-kor Franciaország–Németország
  • 20.45-kor Hollandia–Norvégia

A két mérkőzés nyertese játssza vasárnap kora este a világbajnoki döntőt, míg előtte a két vesztes csapat bronzmérkőzésen találkozik. 

Helyszíni anyagunk a holland–magyar mérkőzésről Rotterdamból:

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Faggyas Sándor
idezojelekOrbán Viktor

Ki tekeri le a háború lángját?

Faggyas Sándor avatarja

A világ még soha nem költött annyit fegyverekre, mint tavaly.

