A Nemzetközi Kézilabda-szövetség megtalálta a holland–magyar meccs hősét

Szerdán véget ért a világbajnokság a magyar női kézilabda-válogatottnak. Golovin Vlagyimir együttese végig rohant a hollandok után a vb-negyeddöntőben, de végül hiába, a társházigazda 28-23-ra legyőzte a mieinket. A hollandok és a győriek klasszisa, a mérkőzésen nyolc gólig jutó Dione Housheer a lefújás után azt is mondta, hogy mentálisan is a magyarok fölé kerekedtek, a sikerükhöz pedig ez is kellett. Mindeközben a magyar válogatott játékosai és maga a szövetségi kapitány is a dán játékvezető páros elfogultságát kritizálták.

Fotó: MTI Fotószerkesztõség/Szigetváry Zsolt / MTI Fotószerkesztõség

Az IHF is kiemeli a hollandok kapusát

A hollandok továbbjutásához a jó védekezés is kellett, a mieink mindössze 23 gólt dobtak, ami ezen a szinten kevés a győzelemhez. Főleg az első félidőben döcögött a magyar támadójáték – kilenc lőtt gól –, mindez pedig a holland kapus, Yara ten Holte remek teljesítményéhez is vezetett.

A dán Odense kapusa 15 védéssel zárt, az IHF külön videót is közzétett, amelyben Ten Holte védéseit szedték össze. Többek között Vámos Petra és Márton Gréta eszén is túljárt a kapus a lentebbi összeállításban.

A 40,5 százalékos védési hatékonysággal záró Ten Holte a torna végére lendült bele igazán. Hétfőn a franciák ellen is 14 védést mutatott be a kapus, a hollandok akkor is csak 23 gólt kaptak, s azt a meccset is megnyerték.