Mentális játszma? A hollandok győri világklasszisa feltárta, hogyan verték meg a magyarokat

Ami nekünk nagyon fájdalom, az persze a hollandoknak boldogság. Dione Housheer a mezőny legjobbjaként nyolc gólt dobott a Hollandia-Magyarország (28-23) negyeddöntőben, a női kézilabda-vb-n. A holland világklasszis a Győri Audi ETO KC játékosa, így jól ismeri a magyar játékosokat, a véleménye így különösen érdekes, fontos és pontos.

Dione Housheer, a hollandok és a Győri ETO világklasszisa a magyar fal fölött. Szerinte mentális játszma volt a meccs, de egyszer Szemerey Zsófia túljárt az eszén Fotó: JOHN THYS / AFP

A rotterdami mérkőzés után Housheer rendkívül elégedetten értékelte a látottakat. Mint mondta, hatalmas büszkeség számára, hogy a válogatott ismét elődöntőbe jutott, ami legutóbb 2019-ben, a világbajnoki cím megszerzésekor sikerült.

Dione Housheer: Rengeteg energiát kaptunk a közönségtől

„Egészen felemelő” – lelkendezett a holland sajtónak Housheer , hangsúlyozva, hogy a csapat kemény harcot vívott, sőt két piros lap is borzolta a kedélyeket: Kelly Dulfer a hollandoknál, míg Katrin Klujber a magyar oldalon kényszerült idő előtt befejezni a meccset.

Housheer kiemelte a rotterdami publikum erejét is:

A hangulat fantasztikus volt, rengeteg energiát kaptunk a közönségtől. Támadásban és védekezésben is erősek voltunk – ilyenkor jó játszani.

A győri tapasztalat döntött? „Ez mentális játszma is volt”

A holland irányító különösen érdekes nézőpontból élte meg a találkozót, hiszen a Győr játékosa, így sok magyar riválissal napi szinten együtt edz. Ez a saját bevallása szerint mentális tényezőket is hozott a pályára.

Ez egy mentális játék arról, ki ismeri jobban a másikat. Ma ez nekünk kedvezett

– jegyezte meg sokatmondóan.

Housheer ugyanakkor elismerte, hogy egyszer a győri tapasztalat fordítva sült el: amikor hetest lőhetett Zsófi Szemerey ellen, a magyar kapus hárította kísérletét.

– Azt hiszem, kicsit túl sokat gyakoroltunk együtt az edzéseken. Gyönyörűen védte – mondta mosolyogva, hozzátéve: szerencsére a kihagyott hetes nem befolyásolta a végeredményt.

Szemerey Zsófiának mással volt gondja

Szemerey Zsófia is értékelte a Magyar Nemzetnek a mérkőzést. Dione Housheerrel nem volt gondja, a Győr másik holland klasszisa, Bo van Wetering viszont szerint nagyképű volt.