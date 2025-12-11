Dione Housheernői kézilabda vbSzemerey Zsófiavilágklasszis

Mentális játszma? A hollandok győri világklasszisa feltárta, hogyan verték meg a magyarokat

A női kézilabda-világbajnokság negyeddöntőjében Hollandia 28-23-ra legyőzte Magyarországot, ezzel bejutott az elődöntőbe. A győri Audi ETO KC világklasszisa, Dione Housheer a találkozó után arról beszélt: a meccs nemcsak fizikailag, hanem mentálisan is igazi csata volt – és ebben végül a hollandok bizonyultak jobbnak. Szóba került a személyes párharca Szemerey Zsófiával is.

Magyar Nemzet
2025. 12. 11. 6:31
Dione Housheer ünnepelt a Hollandia-Magyarország negyeddöntő után Fotó: JOHN THYS Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Ami nekünk nagyon fájdalom, az persze a hollandoknak boldogság. Dione Housheer a mezőny legjobbjaként nyolc gólt dobott a Hollandia-Magyarország (28-23) negyeddöntőben, a női kézilabda-vb-n. A holland világklasszis a Győri Audi ETO KC játékosa, így jól ismeri a magyar játékosokat, a véleménye így különösen érdekes, fontos és pontos.

Dione Housheer, a hollandok és a Győri ETO világklasszisa a magyar fal fölött. Szerinte mentális játszma volt a meccs, de egyszer Szemerey Zsófia túljárt az eszén
Dione Housheer, a hollandok és a Győri ETO világklasszisa a magyar fal fölött. Szerinte mentális játszma volt a meccs, de egyszer Szemerey Zsófia túljárt az eszén Fotó: JOHN THYS / AFP

A rotterdami mérkőzés után Housheer rendkívül elégedetten értékelte a látottakat. Mint mondta, hatalmas büszkeség számára, hogy a válogatott ismét elődöntőbe jutott, ami legutóbb 2019-ben, a világbajnoki cím megszerzésekor sikerült.

Dione Housheer: Rengeteg energiát kaptunk a közönségtől

„Egészen felemelő” – lelkendezett a holland sajtónak Housheer , hangsúlyozva, hogy a csapat kemény harcot vívott, sőt két piros lap is borzolta a kedélyeket: Kelly Dulfer a hollandoknál, míg Katrin Klujber a magyar oldalon kényszerült idő előtt befejezni a meccset.

Housheer kiemelte a rotterdami publikum erejét is:

A hangulat fantasztikus volt, rengeteg energiát kaptunk a közönségtől. Támadásban és védekezésben is erősek voltunk – ilyenkor jó játszani.

A győri tapasztalat döntött? „Ez mentális játszma is volt”

A holland irányító különösen érdekes nézőpontból élte meg a találkozót, hiszen a Győr játékosa, így sok magyar riválissal napi szinten együtt edz. Ez a saját bevallása szerint mentális tényezőket is hozott a pályára.

Ez egy mentális játék arról, ki ismeri jobban a másikat. Ma ez nekünk kedvezett

– jegyezte meg sokatmondóan.

Housheer ugyanakkor elismerte, hogy egyszer a győri tapasztalat fordítva sült el: amikor hetest lőhetett Zsófi Szemerey ellen, a magyar kapus hárította kísérletét.

– Azt hiszem, kicsit túl sokat gyakoroltunk együtt az edzéseken. Gyönyörűen védte – mondta mosolyogva, hozzátéve: szerencsére a kihagyott hetes nem befolyásolta a végeredményt.

Szemerey Zsófiának mással volt gondja

Szemerey Zsófia is értékelte a Magyar Nemzetnek a mérkőzést. Dione Housheerrel nem volt gondja, a Győr másik holland klasszisa, Bo van Wetering viszont szerint nagyképű volt.

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Faggyas Sándor
idezojelekOrbán Viktor

Ki tekeri le a háború lángját?

Faggyas Sándor avatarja

A világ még soha nem költött annyit fegyverekre, mint tavaly.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.