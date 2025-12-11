női kézilabda vbkiesésSzemerey Zsófinegyeddöntő

„Hogy lehet ilyen szinten megengedni?” – teljesen kiakadt a magyar válogatott játékosa + videó

Szemerey Zsófi szerint a játékvezetők belenyúltak a Hollandia elleni világbajnoki negyeddöntőbe. A magyar női kézilabda-válogatott 28-23-ra maradt alul Rotterdamban a társházigazdával szemben. Első számú kapusunk nem érti, hogyan lehetséges, hogy ennyire nyilvánvaló hazai pályát fújjanak valakinek. A Győri ETO játékosa azt elismerte, nem lett volna szabad sok lerohanásgólt kapniuk. Szemerey Zsófi lapunknak elmondta, miért került összetűzésébe egyik holland klubtársával.

P.Fülöp Gábor
2025. 12. 11. 4:45
Szemerey Zsófi Bécs, 2024. december 15. Szemerey Zsófi kapus a női kézilabda Európa-bajnokság harmadik helyéért játszott Franciaország - Magyarország mérkőzésen a Wiener Stadthalléban 2024. december 15-én. MTI/Tóth Zsombor
Szemerey Zsófi kapusból előtörtek az érzelmek a kiesés után Fotó: Tóth Zsombor Forrás: MTI Fotószerkesztõség
A magyar női kézilabda-válogatott a 7. helyen végzett a német-holland közös rendezésű világbajnokságon, miután simán kikapott a hazai pálya minden előnyét élvező Hollandiától Rotterdamban. A kapus, Szemerey Zsófi nem tett lakatot a szájára a kiesést követően.

Szemerey Zsófi
Szemerey Zsófi is szóvá tette, hogy a mezt is leszedték Vámos Petráékról büntetlenül a hollandok Fotó: Szigetváry Zsolt / MTI Fotószerkesztőség

– Természetesen gratulálok az ellenfélnek! Győzedelmeskedtek a hollandok, jók voltak. 

Viszont az a fajta támogatás, amit kaptak a bíróktól, nem értem, hogyan lehet ilyen szinten megengedni? Azért egy vb-negyeddöntőt játszottunk, és hogy ilyen szinten hazai pályát fújjunk valakinek, kicsit érdekes

 – fakadt ki lapunknak Szemerey Zsófi. 

– Természetesen ez felőrölt minket. Mikor láttam a lányokon, hogy kapják már nem tudom hányadik pofont támadásban, vetődnek a labdára, és semmit nem érdemelnek, semmit nem kapnak érte cserébe, ez így elkeserítő.

Szemerey Zsófi
Szemerey Zsófi büntetőt is védett, de védtelenek érezte a magyar válogatottat Fotó: Szigetváry Zsolt / MTI Fotószerkesztőség

Szemerey Zsófi a hibákat is látta

A mérkőzést a dán Mads Hansen, Jesper Madsen páros vezette. Az érthetetlenül egyoldalú bíráskodáson túl amellett sem szabad elmenni szó nélkül, hogy a magyar lányok sok ki nem kényszerített hibát követtek el, idegesen, kapkodva játszottak.

 Voltak hibák, el kell ismerni. A legnagyobb különbséget talán a lerohanásgólok jelentették, 7-8 ilyet is kaptunk.

 Ezen a szinten ezek már nem férnek bele, hogy ennyi gyorsindításos találatot szedjünk be. Sajnálom! Természetesen nagyon szomorú vagyok – kereste a szavakat a kiváló kapus, aki 40 percet játszva 8 védéssel, közte egy büntető hárításával igyekezett féken tartani győri klubtársait. 

Dione Housheer neki és a csereként beálló Janurik Kingának összesen 8 gólt lőtt, a négy magyarországi légiós 20 (!) találatot ért a 28 hollandból. 

Angela Malestein a második félidőben már nagyképűsködött, Szemerey egy esetben Bo van Wetwringgel összetűzésbe is került.

– Természetesen érezték, hogy a sporik támogatják őket, több mindent megengedhetnek maguknak. Arról, hogy kitéptem a kezéből a labdát csak annyit: ha mi csináljuk, lehet két percet kapunk, mert nem tesszük le a labdát. Összességében nem erre fogom, mert a hibákat egyből megbosszulták – mondta lapunknak Rotterdamban Szemerey Zsófi.

Az Origó helyszíni videójában a kapus mellett Falusi-Udvardi Laura és Tóvizi Petra értékel:

 

