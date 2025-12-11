„Hogy lehet ilyen szinten megengedni?” – teljesen kiakadt a magyar válogatott játékosa + videó

A magyar női kézilabda-válogatott a 7. helyen végzett a német-holland közös rendezésű világbajnokságon, miután simán kikapott a hazai pálya minden előnyét élvező Hollandiától Rotterdamban. A kapus, Szemerey Zsófi nem tett lakatot a szájára a kiesést követően.

Szemerey Zsófi is szóvá tette, hogy a mezt is leszedték Vámos Petráékról büntetlenül a hollandok Fotó: Szigetváry Zsolt / MTI Fotószerkesztőség

– Természetesen gratulálok az ellenfélnek! Győzedelmeskedtek a hollandok, jók voltak.

Viszont az a fajta támogatás, amit kaptak a bíróktól, nem értem, hogyan lehet ilyen szinten megengedni? Azért egy vb-negyeddöntőt játszottunk, és hogy ilyen szinten hazai pályát fújjunk valakinek, kicsit érdekes

– fakadt ki lapunknak Szemerey Zsófi.

– Természetesen ez felőrölt minket. Mikor láttam a lányokon, hogy kapják már nem tudom hányadik pofont támadásban, vetődnek a labdára, és semmit nem érdemelnek, semmit nem kapnak érte cserébe, ez így elkeserítő.