Klopp is beszállt a Szalah-botrányba, más a véleménye, mint Szoboszlainak

A Liverpool legnagyobb sztárja körül továbbra sem csitulnak a kedélyek. Mohamed Szalah jövője bizonytalanná vált azután, hogy a Leeds United elleni bajnokit követően kemény hangú nyilatkozatban fakadt ki Arne Slot döntései miatt. Az egyiptomi támadó megelégelte a mellőzést, ám a helyzet csak tovább romlott: az Inter elleni Bajnokok Ligája-mérkőzésre már a keretbe sem került.

Szalah vajon meddig feszítheti a húrt Liverpoolban? Jürgen Klopp is elmondta a véleményét. Fotó: NurPhoto

A nemzetközi sajtó azonnal felkapta az ügyet, és egyre több szó esik Szalah esetleges távozásáról. A 33 éves klasszis iránt szaúdi klubok is komoly érdeklődést mutatnak, miközben Liverpoolban egyre többen teszik fel a kérdést: valóban ennyire nehezen kezelhető személyiség lenne az előző Premier League-idény legjobbja?

Klopp szerint Szalah csak akkor dühös, ha nem játszik

A kérdésre Jürgen Klopp is választ adott. A Liverpoollal minden fontos trófeát megnyerő német jól ismeri Szalaht, hiszen hét éven át volt az edzője.

– Nem mondanám, hogy könnyű kezelni őt, de nem is nehéz. Szalah-val csak akkor adódhat problémád, ha nem játszatod vagy lecseréled – idézi Kloppot az Origo. S nyilván neki is az az eset járt az eszében, amikor 2024 májusában a West Ham United elleni mérkőzésen nyilvánosan összeszólalkozott az egyiptomi csatárral, amiért lecserélte őt.

Klopp ugyanakkor hangsúlyozta, hogy Szalah mentalitása tette őt naggyá. Elmondása szerint az egyiptomi támadó mindig tudta, hogy többet kell dolgoznia másoknál, és minden nyári szünet után erősebben tért vissza.

– Az a pillanat, amikor felemeltük a Premier League trófeát, örökre összekötött minket. Minden idők egyik legnagyobbjaként fognak emlékezni rá – tette hozzá elismerően Klopp, egyúttal azt is kifejezve, a Liverpool a jelenlegi nehéz helyzete miatt nem akar szembekerülni Szalah-val.

Klopp on Salah: "We pushed each other, just to make sure that we would never stop. And we never did stop. That moment lifting the Premier League bonded us for life. He will be remembered as one of the greatest of all time." pic.twitter.com/xpFYsjcHIl — Anfield Edition | æ (@AnfieldEdition) December 10, 2025

Szoboszlai óvatosabb hangot üt meg a liverpooli vitáról

A Szalah körüli botrányról szinte minden ismert szakértő elmondta a véleményt. Szoboszlai Dominik sem kerülhette el, hogy megkérdezzék. A magyar válogatott csapatkapitánya azonban egyértelműen elzárkózott a találgatásoktól. – Nagyon jóban vagyok vele, de ez a többi játékosra nem tartozik, kizárólag rá. Az ő döntése, mit tesz a saját életével és karrierjével – mondta Szoboszlai. Arra a kérdésre, szeretné-e, ha Szalah maradna Liverpoolban, hasonlóan diplomatikus választ adott: – Szeretem mint embert és barátot, rengeteget tett ezért a klubért, de ez csak rá és a klubra tartozik.