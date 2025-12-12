liverpoolszoboszlai dominikjürgen kloppmohamed szalah

Klopp is beszállt a Szalah-botrányba, más a véleménye, mint Szoboszlainak

Nem csitulnak a hullámok Mohamed Szalah körül Liverpoolban. Az egyiptomi világsztár sértett nyilatkozata után már a távozás lehetősége is napirendre került, miközben szaúdi klubok érdeklődnek Szalah iránt. A helyzet pikantériáját az adja, hogy a Vörösök korábbi sikerkovácsa, Jürgen Klopp is megszólalt Szalah személyiségéről, elárulva, neki is akadt gondja a gólvágóval. Szoboszlai Dominik jóval visszafogottabban nyilatkozott a csapattársáról.

Magyar Nemzet
2025. 12. 12. 7:32
Jürgen Kloppot és Mohamed Szalahot örökre összeköti a Premier League-győzelem Fotó: ISABELLA BONOTTO Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A Liverpool legnagyobb sztárja körül továbbra sem csitulnak a kedélyek. Mohamed Szalah jövője bizonytalanná vált azután, hogy a Leeds United elleni bajnokit követően kemény hangú nyilatkozatban fakadt ki Arne Slot döntései miatt. Az egyiptomi támadó megelégelte a mellőzést, ám a helyzet csak tovább romlott: az Inter elleni Bajnokok Ligája-mérkőzésre már a keretbe sem került.

Szalah vajon meddig feszítheti a húrt Liverpoolban? Jürgen Klopp is elmondta a véleményét
Szalah vajon meddig feszítheti a húrt Liverpoolban? Jürgen Klopp is elmondta a véleményét. Fotó: NurPhoto

A nemzetközi sajtó azonnal felkapta az ügyet, és egyre több szó esik Szalah esetleges távozásáról. A 33 éves klasszis iránt szaúdi klubok is komoly érdeklődést mutatnak, miközben Liverpoolban egyre többen teszik fel a kérdést: valóban ennyire nehezen kezelhető személyiség lenne az előző Premier League-idény legjobbja?

 

Klopp szerint Szalah csak akkor dühös, ha nem játszik

A kérdésre Jürgen Klopp is választ adott. A Liverpoollal minden fontos trófeát megnyerő német jól ismeri Szalaht, hiszen hét éven át volt az edzője.

– Nem mondanám, hogy könnyű kezelni őt, de nem is nehéz. Szalah-val csak akkor adódhat problémád, ha nem játszatod vagy lecseréled – idézi Kloppot az Origo. S nyilván neki is az az eset járt az eszében, amikor 2024 májusában a West Ham United elleni mérkőzésen nyilvánosan összeszólalkozott az egyiptomi csatárral, amiért lecserélte őt.

Klopp ugyanakkor hangsúlyozta, hogy Szalah mentalitása tette őt naggyá. Elmondása szerint az egyiptomi támadó mindig tudta, hogy többet kell dolgoznia másoknál, és minden nyári szünet után erősebben tért vissza.

– Az a pillanat, amikor felemeltük a Premier League trófeát, örökre összekötött minket. Minden idők egyik legnagyobbjaként fognak emlékezni rá – tette hozzá elismerően Klopp, egyúttal azt is kifejezve, a Liverpool a jelenlegi nehéz helyzete miatt nem akar szembekerülni Szalah-val.

Szoboszlai óvatosabb hangot üt meg a liverpooli vitáról

A Szalah körüli botrányról szinte minden ismert szakértő elmondta a véleményt. Szoboszlai Dominik sem kerülhette el, hogy megkérdezzék. A magyar válogatott csapatkapitánya azonban egyértelműen elzárkózott a találgatásoktól. – Nagyon jóban vagyok vele, de ez a többi játékosra nem tartozik, kizárólag rá. Az ő döntése, mit tesz a saját életével és karrierjével – mondta Szoboszlai. Arra a kérdésre, szeretné-e, ha Szalah maradna Liverpoolban, hasonlóan diplomatikus választ adott: – Szeretem mint embert és barátot, rengeteget tett ezért a klubért, de ez csak rá és a klubra tartozik.

Szoboszlai Dominik ezzel világossá tette, hogy elfogadja Arne Slot döntéseit, és nem kíván állást foglalni a Szalah körül kialakult konfliktusban – szemben Jürgen Klopp őszinte, sokatmondó értékelésével, amely újabb színt vitt a botrány történetébe.

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Horváth József
idezojelekamerika

Amerika irányt szab Európának

Horváth József avatarja

Vagy változtat eddigi politikáján Európa, vagy egyedül találja magát annak minden következményével együtt.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.