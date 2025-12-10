Szoboszlai: Bejött, amit Slot elképzelt, Szalah a barátom

Szoboszlai Dominik csillaga a Liverpool válságos helyzetében is egyre magasabbra emelkedik. Szerda este ismét ő volt a megmentő, ő értékesítette roppant magabiztosan a büntetőt, amivel a Liverpool 1-0-ra nyert az Inter elleni BL-meccsen. E találkozónál persze továbbra is forróbb téma, mi lesz Mohamed Szalah sorsa, s Arne Slot képes-e kivezetni a Vörösöket a krízisből.

Szoboszlai Dominik nem tagadja meg Mohamed Szalah barátságát, de elfogadja Arne Slot elképzeléseit is a Liverpoolnál (Fotó: PAUL ELLIS / AFP)

„Szeretem, mint embert és barátot” – Szoboszlai Szalahról

A nemzetközi sajtó természetesen azonnal rákérdezett Szoboszlai Dominiknál, miként látja Mohamed Szalah helyzetét, aki a hétvégén adott interjújával újabb találgatásokat indított el a jövőjéről. A magyar középpályás azonban egyértelművé tette, hogy tiszteletben tartja csapattársa magánügyét.

Nagyon jóban vagyok vele, de ez a többi játékosra nem tartozik, kizárólag rá. Az ő döntése, mit tesz a saját életével, a saját karrierjével. De mivel ez nem a többi játékos dolga, erről többet nem tudok mondani

– fogalmazott.

Arra a kérdésre, hogy szeretné-e, ha Szalah maradna a klubnál, hasonló választ adott:

Ahogyan már elmondtam, ez nem a mi döntésünk. Szeretem mint embert és barátot, nagyon sokat tett ezért a klubért. De ez csak rá és a klubra tartozik.

A diplomatikus, mégis egyértelmű válaszok jól mutatják, hogy a Liverpool öltözőjében igyekeznek higgadtan kezelni a feszültséget, miközben a csapat teljesítménye nem torpant meg: az Inter ellen ismét Szoboszlai villant, amikor biztos lábbal értékesítette a fontos tizenegyest.

🇭🇺Dominik Szoboszlai on Mohamed Salah: “I love him so much as a human being and as a friend of mine. As a player he’s done so much for this club. It will be a decision for the club and him.” #LFC pic.twitter.com/fZbTMgv1iy — Aadam Patel (@aadamp9) December 10, 2025

„Megbeszéltük, és most bejött” – Slot taktikájáról

Szerdán a Liverpool hivatalos honlapjának adott hosszabb interjút Szoboszlai, amelyben részletesen beszélt Arne Slot elképzeléseiről és az újfajta középpályás szerepkörről.

– Ez más, mint ahogy eddig játszottunk. De a Leeds ellen egész jól működött, sajnos a végén kaptunk egy gólt egy szöglet után, de nem hiszem, hogy ez a felállás miatt lehetett – mondta a középpályás, majd azt is hozzátette:

A mester beállít minket ebbe a felállásba, és nekünk ebben a felállásban kell teljesítenünk. Ha ő valami mást talál ki, akkor nekünk is valami mást kell tennünk. Megbeszéltük, és most bejött...

Szoboszlai szerint a lényeg, hogy a Liverpool képes legyen kontrollálni a meccseket, függetlenül attól, milyen alakzatot választ az edző: