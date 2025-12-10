Thierry Henry beleállt a Liverpool sztárjába, szerinte ez hatalmas hiba volt

Mohamed Szalah, miután a hét végén hangot adott csalódottságának, amiért a Premier League-ben a Liverpool kispadjára szorult, a Pool BL-keretéből is kimaradt. Arne Slot a Vörösök milánói 1-0-s győzelme után – az Inter kapujába Szoboszlai Dominik talált be 11-esből – inkább a nagy sikerről beszélt volna, de kénytelen volt szembesülni a helyzet szülte kérdésekkel is. S ha nem is mondta ki, a szavai alapján egyértelmű, hogy bocsánatkérést vár az egyiptomi támadótól. Szalah megnyilvánulása megosztja a futballvilágot, sokan kiállnak mellette, és a támogatásukról biztosítják, de sokan támadják is. Az Inter–Liverpool BL-mérkőzésen a CBS Sports szakértőjeként közreműködő Thierry Henry, a franciák világ- és Európa-bajnok legendája az utóbbiak táborába tartozik.

Szalah kimaradt a Liverpool BL-keretéből, de így is a fókuszban van. Fotó: AFP/Oli Scarff

Henry szerint Szalah nagyot hibázott

– Nekem is voltak problémáim Wengerrel és Guardiolával is, de hallottatok valaha is engem nyilvánosan beszélni erről? Soha nem tettem ilyet. Mindig védtem a klubomat – szögezte le Thierry Henry, aki amúgy a múlt hét végén még a Forma–1-es szezonzárón tűnt fel Abu-Dzabiban.

Henry 1999 és 2007 között az Arsenal, 2007 és 2010 között a Barcelona csapatát erősítette. Az Ágyúsoknál Arsène Wenger, a Barcánál 2008-tól Pep Guardiola volt az edzője. – Amikor egy klubnál játszol, azt mindenáron védened kell. Nem számít, mi történik belül, meg kell véded a klubot, a csapattársaidat, az edzőt, a stábot.

Lehetsz mérges, frusztrált, egyet nem értő, de nem teregeted ki a szennyest a nyilvánosság előtt, különösen akkor, amikor a klub nehéz időszakon megy keresztül.

– Kivársz, magadban elrendezed a dolgokat, és ha utána el akarsz menni vagy ki akarod mondani a véleményed, akkor megteszed, de a megfelelő időben. Értem én Szalah egóját és frusztrációját… A Premier League-ben az előző idényben szerzett 38 gólt, most pedig a kispadon találja magát, de van egy pont, amikor a csapat érdekeit a saját magad érdekeid elé kell helyezned – szögezte le Thierry Henry.