Rendkívüli

Elhunyt Balázs Péter

Thierry HenryLiverpoolArne SlotMohamed SzalahSzoboszlai Dominik

Thierry Henry beleállt a Liverpool sztárjába, szerinte ez hatalmas hiba volt

A keddi Internazionale–Liverpool BL-mérkőzésen – amelyet a vendégek Szoboszlai Dominik 11-esből szerzett góljával 1-0-ra megnyertek – Thierry Henry volt a CBS Sports szakértője, s a franciák világ- és Európa-bajnok labdarúgó elmondta a véleményét Mohamed Szalah helyzetéről is. Henry szerint a Liverpool csapatánál partvonalon kívülre került Szalah nagy hibát követett el.

Magyar Nemzet
2025. 12. 10. 11:22
Thierry Henry a múlt hét végén még a Forma–1-es szezonzárón volt Abu-Dzabiban (Fotó: NurPhoto via AFP/Jakub Porzycki)
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Mohamed Szalah, miután a hét végén hangot adott csalódottságának, amiért a Premier League-ben a Liverpool kispadjára szorult, a Pool BL-keretéből is kimaradt. Arne Slot a Vörösök milánói 1-0-s győzelme után – az Inter kapujába Szoboszlai Dominik talált be 11-esből – inkább a nagy sikerről beszélt volna, de kénytelen volt szembesülni a helyzet szülte kérdésekkel is. S ha nem is mondta ki, a szavai alapján egyértelmű, hogy bocsánatkérést vár az egyiptomi támadótól. Szalah megnyilvánulása megosztja a futballvilágot, sokan kiállnak mellette, és a támogatásukról biztosítják, de sokan támadják is. Az Inter–Liverpool BL-mérkőzésen a CBS Sports szakértőjeként közreműködő Thierry Henry, a franciák világ- és Európa-bajnok legendája az utóbbiak táborába tartozik.

Szalah kimaradt a Liverpool BL-keretéből, de így is a fókuszban van
Szalah kimaradt a Liverpool BL-keretéből, de így is a fókuszban van. Fotó: AFP/Oli Scarff

 

Henry szerint Szalah nagyot hibázott

– Nekem is voltak problémáim Wengerrel és Guardiolával is, de hallottatok valaha is engem nyilvánosan beszélni erről? Soha nem tettem ilyet. Mindig védtem a klubomat – szögezte le Thierry Henry, aki amúgy a múlt hét végén még a Forma–1-es szezonzárón tűnt fel Abu-Dzabiban.

Henry 1999 és 2007 között az Arsenal, 2007 és 2010 között a Barcelona csapatát erősítette. Az Ágyúsoknál Arsène Wenger, a Barcánál 2008-tól Pep Guardiola volt az edzője. – Amikor egy klubnál játszol, azt mindenáron védened kell. Nem számít, mi történik belül, meg kell véded a klubot, a csapattársaidat, az edzőt, a stábot. 

Lehetsz mérges, frusztrált, egyet nem értő, de nem teregeted ki a szennyest a nyilvánosság előtt, különösen akkor, amikor a klub nehéz időszakon megy keresztül.

– Kivársz, magadban elrendezed a dolgokat, és ha utána el akarsz menni vagy ki akarod mondani a véleményed, akkor megteszed, de a megfelelő időben. Értem én Szalah egóját és frusztrációját… A Premier League-ben az előző idényben szerzett 38 gólt, most pedig a kispadon találja magát, de van egy pont, amikor a csapat érdekeit a saját magad érdekeid elé kell helyezned – szögezte le Thierry Henry.

 

A Liverpool csapatkapitánya Szalah mellett van?

A San Siróban a Liverpool csapatkapitánya, Virgil van Dijk az Amazonnak a meccs után óvatosan fogalmazott, de a szavaiból az derült ki, hogy megérti csapattársát. – Nehéz ügy ez, és ebben mindannyian benne vagyunk. Szalah és a klub között nyilvánvalóan történek dolgok, és ezeknek vannak következményei. Ez a helyzet, de nem hiszem, hogy ez elterelné a csapat figyelmét a feladatainkról. 

Nem gondolom, hogy én lennék az, akinek meg kell mondania, hogy valakinek bocsánatot kell-e kérnie bármiért.

– Szerintem Szalah az elmúlt néhány napban kifejezte az érzéseit, és ez olyasmi, amivel a klubnak foglalkoznia kell – mondta.

A Liverpool szombaton a Premier League-ben a Brighton ellen játszik az Anfielden, és a legfrissebb hírek szerint Szalah visszakerülhet a csapatba. Ezután december 15-én elhagyja az Anfieldet, mert az egyiptomi válogatottal az Afrikai Nemzetek Kupáján szerepel.

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekdepresszió

Sajnos csak az érintett nem fogja elolvasni

Bayer Zsolt avatarja

A tényekkel elég nehéz bőgő bika hangon, mániákus depressziót jelző gesztikuláció kíséretében, hülye és hazug lózungokat üvöltözve vitatkozni.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu