Szalah megtörte a csendet, Szoboszlai és Kerkez is reagált a posztjára, megy az adok-kapok

Mohamed Szalah a közösségi médiában megtörte a csendet, miután kimaradt a Liverpool BL-keretéből, Arne Slot vezetőedző nem vitte el a csapattal Milánóba a ma esti, Inter elleni mérkőzésre. Szalah azért került büntetésbe, mert a hét végén hangot adott csalódottságának, amiért a Premier League-ben is a Liverpool kispadjára szorult.

2025. 12. 09. 13:46
Mohamed Szalah és Szoboszlai Dominik Fotó: OLI SCARFF Forrás: AFP
Mohamed Szalah nem csak Arne Slot rosszallását vívta ki. Jamie Carragher, a Liverpool legendája pedig azzal is megvádolta az egyiptomi támadót, hogy az „akciója” a múlt szombati, Leeds United elleni meccs után – amely 3-3-ra végződött – előre megtervezett volt, ki akarja rúgatni Slotot. Carragher szégyenteljesnek nevezte Szalah viselkedését, miután a játékos azt fejtegette, hogy nem azt a bánásmódot érdemelné, amiben most része van, „a klub a busz alá lökte”. Slot az Inter elleni meccset felvezető sajtótájékoztatón azt mondta, nem tudja, visszatérhet-e még Szalah a csapatba, de szerinte „mindig van lehetőség a visszaútra”.

Sokan vannak Szalah mellett, a Liverpool jelenlegi keretéből Szoboszlai és Kerkez is
Mohamed Szalah egy olyan képet posztolt Instagramra, amelyen egyedül edz a liverpooli edzőközpontban. Mondani sem kell, hogy a poszt nagy visszhangot váltott ki. A Liverpool egy korábbi csapatkapitánya, Jordan Henderson szívecskés hangulatjellel reagált, de a jelenlegi keretből Szoboszlai Dominik, Kerkez Milos, Andy Robertson és Alisson Becker is lájkolta a bejegyzést, továbbá Harvey Elliott, Kosztasz Cimikasz és Harvey Davies is, utóbbiak jelenleg kölcsönben máshol játszanak. A Poolból a Real Madridhoz igazolt Trent Alexander-Arnold szintén támogatásáról biztosította az egyiptomi játékost. 

Lovren még össze is veszett egy kommentelővel

A horvát Dejan Lovren, aki 2014 és 2020 között volt a Liverpool játékosa, a közösség médiában még össze is veszett egy kommentelővel, korábbi csapattársát és barátját védve. Lovren először azt írta: „Az igazságtalansággal csak úgy tudunk megbirkózni, ha minden erőnkkel küzdünk ellene.” Majd azt írta az illetőnek, aki a Liverpoolnál jóval kevesebbet játszó, de nem tiltakozó Federico Chiesa helyzetét hozta fel: „Fogalmad sincs, mi történik az ajtók mögött.” 

A Liverpool sajtótájékoztatóján is téma volt Szalah

Alisson a Liverpool milánói sajtótájékoztatóján is kiállt Szalah mellett, bár a kapus – aki Szalahhoz hasonlóan játszott az AS Roma csapatában – elárulta, hogy tervei szerint beszél csapattársával a kijelentéseiről.

– Nem hiszem, hogy az a célja, bárkivel is tiszteletlen legyen. Szabadon beszélhet arról, hogyan érzi magát és a saját helyzetéről. De csapatként nem az a fontos, hogy mit érzünk, hanem az, hogy miként reagálunk. A lényeg az, hogy együtt maradjunk, keményen dolgozzunk és túljussunk ezen a szerencsétlen helyzeten. Nemcsak Móról van szó, hanem arról is, hogy mi a legjobb a csapatnak és a klubnak – mondta Alisson.


 

