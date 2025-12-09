Rendkívüli

Éjszaka óta akadozik a One hálózata: sok helyen reggelre sem állt helyre az internet

LiverpoolJamie CarragherArne SlotMohamed SzalahSzoboszlai Dominik

Jamie Carragher nagyon súlyos váddal állt elő Mohamed Szalah ügyében! + videó

A Liverpool csapatában partvonalon kívülre került Mohamed Szalah kimaradt a Vörösök BL-keretéből, Arne Slot vezetőedző a támadót nem vitte el Milánóba, ahol ma az Internazionale lesz az ellenfél. Szalah még szombaton kifakadt a Leeds United elleni meccs (3-3) után, ami nem tetszik a Pool szurkolóinak sem, és tegnap este a Liverpool legendája, a nagy „megmondóember” Jamie Carragher is a földbe döngölte az egyiptomit, szerinte szégyenteljes volt a viselkedése. S Carragher szerint előre eltervezett.

Magyar Nemzet
2025. 12. 09. 6:03
Nagy kérdés, hogyan alakul Mohamed Szalah sorsa Fotó: OLI SCARFF Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Az idei szezonban gyengén teljesítő, 33 éves Mohamed Szalah a Liverpool legutóbbi három mérkőzése közül kettőn már nem lépett pályára, csak a Sunderland ellen 1-1-re végződött bajnokin cserélte be Arne Slot a szünet után. Szombaton Szoboszlai Dominikék idegenben 3-3-ra végeztek a Leeds United ellen, a mellőzött Szalah pedig a médiának a következőket mondta: – Nem hiszem el! Nagyon csalódott vagyok. Annyit tettem ezért a klubért, és ezt mindenki láthatta az évek során, különösen az előző idényben. Hogy ezek után a kispadon legyek…, nem tudom, miért. Úgy érzem, hogy a klub a busz alá lök engem – hangzott el többek között Szalahtól.

Mohamed Szalah és Arne Slot között jelenleg fagyos a viszony a Liverpool csapatánál
Mohamed Szalah és Arne Slot között jelenleg fagyos a viszony a Liverpool csapatánál (Forrás: AFP)

Van-e visszaút Szalah számára a Liverpool csapatába?

Mindez nemcsak a klubvezetésénél verte a biztosítékot, hanem a szurkolóknál is, a Sky Sports oldalán megjelent szavazáson 72 százalék gondolta úgy, hogy Szalahnak már januárban el kellene hagynia a klubot. Arne Slot a Liverpool tegnapi sajtótájékoztatón a mai, Inter elleni BL-meccs előtt így fogalmazott Milánóban:

– Mo mindig tisztelettudó volt, ezért is lepett meg az, amit mondott. Nem ez az első és nem is az utolsó eset, hogy egy játékos nem játszik ilyen nyilatkozat után. Joga van hozzá, hogy azt érezzen, amit érez, de ahhoz már nincs, hogy ezt megossza a médiával. Hogy lejátszotta-e már az utolsó mérkőzését a Liverpoolban, nem tudom, mindenesetre őszintén hiszek abban, hogy mindig van visszaút.

Tegnap este a Liverpool legendája, a nagy „megmondóember” Jamie Carragher a földbe döngölte Szalahot a Sky Sports Monday Night Football műsorában.

 

Carragher szerint Szalah mindent előre kitervelhetett

– Azt gondoltam, szégyen volt, amit a meccs után tett. Egyesek ezt érzelmi kitörésként festették le, de én nem így gondolom. Szerintem valahányszor Mo Szalah megáll a vegyes zónában, amit nyolc év alatt négyszer tett meg Liverpoolban, azt előtte alaposan megbeszéli az ügynökével. Most a lehető legnagyobb kárt akarta okozni és megerősíteni a saját pozícióját. Ezt a hétvégét választotta erre, kivárt egy rossz eredményre, amikor egyébként is gödörben van a csapat, és úgy gondolta, ez a megfelelő alkalom arra, hogy nekimenjen a menedzsernek, és talán megpróbálja ki is rúgatni. A klub helyesen döntött, hogy kiette a BL-keretből. Nem tudom, hogy játszik-e még  valaha a Liverpool csapatában, de a magam részéről remélem, hogy igen. Ő az egyik legnagyszerűbb játékos, aki valaha volt nálunk, de ha így folytatja, ilyen kijelentéseket tesz, ha nem játszik, hát, nem tudom…

Mohamed Szalah hamarosan elutazik az Afrikai Nemzetek Kupájára, de előtte még a Liverpool következő,  szombati bajnokiján pályára léphetne a Brighton ellen az Anfielden.

 

A Liverpool–Leeds United találkozó összefoglalója:

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Sümeghi Lóránt
idezojelekNémetország

Karácsonyi terrorveszély Németország-szerte

Sümeghi Lóránt avatarja

Az alkalmatlan német politikai elit a biztonság borsos árát is a választókkal fizetteti meg.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu