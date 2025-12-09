Jamie Carragher nagyon súlyos váddal állt elő Mohamed Szalah ügyében! + videó

Az idei szezonban gyengén teljesítő, 33 éves Mohamed Szalah a Liverpool legutóbbi három mérkőzése közül kettőn már nem lépett pályára, csak a Sunderland ellen 1-1-re végződött bajnokin cserélte be Arne Slot a szünet után. Szombaton Szoboszlai Dominikék idegenben 3-3-ra végeztek a Leeds United ellen, a mellőzött Szalah pedig a médiának a következőket mondta: – Nem hiszem el! Nagyon csalódott vagyok. Annyit tettem ezért a klubért, és ezt mindenki láthatta az évek során, különösen az előző idényben. Hogy ezek után a kispadon legyek…, nem tudom, miért. Úgy érzem, hogy a klub a busz alá lök engem – hangzott el többek között Szalahtól.

Mohamed Szalah és Arne Slot között jelenleg fagyos a viszony a Liverpool csapatánál (Forrás: AFP)

Van-e visszaút Szalah számára a Liverpool csapatába?

Mindez nemcsak a klubvezetésénél verte a biztosítékot, hanem a szurkolóknál is, a Sky Sports oldalán megjelent szavazáson 72 százalék gondolta úgy, hogy Szalahnak már januárban el kellene hagynia a klubot. Arne Slot a Liverpool tegnapi sajtótájékoztatón a mai, Inter elleni BL-meccs előtt így fogalmazott Milánóban:

– Mo mindig tisztelettudó volt, ezért is lepett meg az, amit mondott. Nem ez az első és nem is az utolsó eset, hogy egy játékos nem játszik ilyen nyilatkozat után. Joga van hozzá, hogy azt érezzen, amit érez, de ahhoz már nincs, hogy ezt megossza a médiával. Hogy lejátszotta-e már az utolsó mérkőzését a Liverpoolban, nem tudom, mindenesetre őszintén hiszek abban, hogy mindig van visszaút.

Tegnap este a Liverpool legendája, a nagy „megmondóember” Jamie Carragher a földbe döngölte Szalahot a Sky Sports Monday Night Football műsorában.