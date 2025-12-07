LiverpoolArne SlotMohamed Szalah

Szalah megkapja a magáét a liverpooli buszozásért, a drukkerek a távozását követelik

Ismét győzelem nélkül maradt az egyre mélyebb gödörbe kerülő Liverpool, ezúttal viszont nem a Leeds United elleni 3-3-as döntetlen került középpontba, hanem Mohamed Szalah mérkőzés utáni kifakadása. Szalah a lefújás után saját kérésre nyilatkozott a vegyes zónában az újságíróknak, az interjú pedig olyan port kavart, amit a szakértők és a szurkolók sem hagytak szó nélkül.

Magyar Nemzet
2025. 12. 07. 9:13
A Liverpool sztárja eddig bírta szó nélkül a mellőzését Fotó: Oli Scarff Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Mohamed Szalah az előző három mérkőzésen kétszer sem lépett pályára a Liverpoolban, egyedül a Sunderland ellen 1-1-re végződött bajnokin cserélte őt be Arne Slot a szünet után. A West Ham ellen a 2-0-s siker miatt nem igazán kellett magyarázkodnia a holland trénernek, a Leedsszel szembeni 3-3-as döntetlen után viszont kiborult az a bizonyos bili, az egyiptomi alaposan kifakadt az újságíróknak a mellőzése miatt.

Mohamed Szalah vigasztalta Szoboszlai Dominikot a Leeds elleni döntetlen után
Mohamed Szalah vigasztalta Szoboszlai Dominikot a Leeds elleni döntetlen után. Vagy fordítva?  (Fotó: Oli Scarff/AFP)

– Nem hiszem el! Nagyon csalódott vagyok. Annyit tettem ezért a klubért, és ezt mindenki láthatta az évek során, különösen az előző idényben. Hogy ezek után a kispadon legyek… nem tudom, miért. Úgy érzem, hogy a klub a busz alá lök engem – hangzott el többek között ez is Szalahtól.

A klasszis nyilatkozatát valószínűleg még nem hallotta Slot, amikor a szombati találkozó után megkérdezték Szalah újbóli kimaradásáról, a Vörösök szakvezetője így indokolt:

– Vezettünk 2-0-ra, majd 3-2-re, azokban a pillanatokban az idő menedzselését és a játék irányítását kellett szem előtt tartanom. Nem volt szükségünk még egy gólra. Amikor igen, mint például a Sunderland ellen, behoztam Mót. Ma úgy éreztem, hogy más típusú játékosra van szükségem, mint amilyen Endo Vataru.

Szalahnak nem így kellett volna cselekednie

Ami Szalah megszólalását illeti, várható volt, hogy nem hagyják szó nélkül a csapattársak, a szakértők és a szurkolók, és bár előbbiek egyelőre hallgatnak, a Pool egykori középpályása, Danny Murphy még szombat este megosztotta gondolatait a történtekkel kapcsolatban.

– Minden joga megvan, hogy érzelmektől túlfűtött, dühös és frusztrált legyen, de ezeket a klubon belül, négy fal között kell tartani. Beszélni kell az edzővel, a tulajdonosokkal, megtenni bármit, hogy kifejezd a csalódottságodat. Hogy ezt tette, csak a csapatnak és a menedzsernek okozott problémát, mintha minden róla szólna. Ezt nem teheted meg. Hiába nem értesz vele egyet, nem kezelheted így a gondokat.

A 33 esztendős Szalah december 15-én utazik el az Afrikai Nemzetek Kupájára az egyiptomi válogatottal – addig az Inter elleni Bajnokok Ligája-meccsen és a Brighton elleni hazai bajnokin kaphat még lehetőséget klubjában, és könnyen megeshet, hogy ezek lesznek az utolsó mérkőzései a Liverpoolban, ugyanis a BBC-hez közel álló források szerint a támadó nyitott a váltásra.

Mindenkinek meg kell küzdenie a helyéért, és egy bizonyos szinten teljesítenie

– reagált még Szalah szavaira Murphy. – Sok más nagy nevű játékost megbélyegeznek, előfordul, hogy a szurkolótábor is ellenük fordul.

De úgy hiszem, hogy fog ő még játszani a Liverpoolban.

Most le kell ülepednie a dolgoknak, de mindenki azt szeretné, hogy egy ilyen legendával jó lenne a viszony, és megkapja a méltó búcsút, talán már az idény végén, ahogy sok nagyszerű játékosnak is megadatott korábban. Remélem, hogy nem végződik rosszul mindez a történtek miatt, de persze van rá esély, ha hajthatatlan marad. A Liverpool kezében van az irányítás a szerződés miatt, de ha hajthatatlan lesz és távozni akar, talán már januárban történik valami.

A Liverpool drukkerei megosztottak

Közben a Sky Sports oldalán megjelent egy szavazás arról, hogy Szalahnak már januárban el kellene hagynia a klubot: a vasárnap reggeli állás szerint a voksolók 72 százaléka úgy gondolja, hogy ez lenne a legjobb neki és a csapatnak is, 28 százalék viszont amondó, még mindig hozzá tudna tenni a játékhoz. A szurkolók véleménye tehát megoszlik, erre az alábbi kommentek is jó példák:

  • „Szalah borzalmas volt mostanában, jobban idegesít, hogy Slotnak ilyen sok mérkőzés kellett, hogy a kispadra tegye őt. Az ilyen viselkedés nem méltó a Liverpoolhoz, valószínűleg ez az út vége Mo számára.”
  • „Köszönjük az emlékeket, Mo! Utálnám, ha így érne véget, de úgy hangzik, mintha hadat üzent volna Slotnak. Ha kapunk érte némi pénzt a szaúdi ligából, hagyjuk távozni, így megspórolva a négyszázezer fontos heti fizetését.”
  • „Slotnak távoznia kell! Elérte, hogy az elmúlt évek legjobbja így érezzen. Slot olyan, mint a kis hal egy nagy tóban.”
  • „Mindkét oldalról kell nézni a dolgokat. Szalah pocsékul teljesít az idényben, de aligha kapja meg a támogatást, amelyre szüksége lenne a klubtól, talán inkább a rendszert és a mögötte lévő játékosokat kellene megvizsgálnunk, mielőtt levonnánk bármilyen következtetést.”

A Sky Sports szakírója, Kaveh Solhekol szerint Szalah még másfél évig szóló szerződése és fizetése is nehezíti a helyzetet: – Harminchárom éves, milyen lehetőségei vannak? Ki tudná megfizetni az átigazolását? Ki tudná megadni neki ezt a bért? A Liverpoolnál hagyhatják, hogy kiöntse a szívét, és ha úgy érzik, meg kell büntetniük, talán meg is teszik. De a valóság az, hogy ez nem sokat változtat a helyzeten. Kijelentette, hogy elégedetlen, így bármelyik érdeklődő csapatnál tisztában vannak azzal, hogy valószínűleg olcsón megszerezhetik. Azt kérik majd tőle, hogy érje be alacsonyabb fizetéssel – vajon hajlandó erre?

Mindenki Szaúd-Arábiáról beszél, és igen, akarják őt, kiemelt igazolás lenne, de ez egy nagyon bonyolult üzlet lesz, nem olyasmi, ami napok alatt létrejön, különösen, hogy Szalah részt vesz az Afrikai Nemzetek Kupáján.

Premier League – ahol senki sincs biztonságban!
A világ legintenzívebb bajnokságában idén sincs üresjárat: a bajnok Liverpool és a Manchester United botladozásai is bizonyítják, hogy Angliában bárki képes legyőzni bárkit. Egy váratlan gól, egy kihagyott ziccer – és máris borul a papírforma. Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos is a legnagyobb sztárok között küzd hétről hétre a Premier League futballszentélyeiben, ahol minden forduló új történetet ír. A TippmixPRO-n most még izgalmasabbak az angol rangadók – tippelj, és éld át a futball legkeményebb bajnokságának hangulatát!
Figyelem! A szerencsejáték függőséget okozhat. 18 éven aluliak számára nem ajánlott. Részletek itt!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Felhévizy Félix
idezojelekFelhévizy

Aranyosi Péter csúnyán lejáratta magát Juszt László műsorában

Felhévizy Félix avatarja

Vastag bőr van az arcán, az biztos.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu