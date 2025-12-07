Szalah megkapja a magáét a liverpooli buszozásért, a drukkerek a távozását követelik

Mohamed Szalah az előző három mérkőzésen kétszer sem lépett pályára a Liverpoolban, egyedül a Sunderland ellen 1-1-re végződött bajnokin cserélte őt be Arne Slot a szünet után. A West Ham ellen a 2-0-s siker miatt nem igazán kellett magyarázkodnia a holland trénernek, a Leedsszel szembeni 3-3-as döntetlen után viszont kiborult az a bizonyos bili, az egyiptomi alaposan kifakadt az újságíróknak a mellőzése miatt.

Mohamed Szalah vigasztalta Szoboszlai Dominikot a Leeds elleni döntetlen után. Vagy fordítva? (Fotó: Oli Scarff/AFP)

– Nem hiszem el! Nagyon csalódott vagyok. Annyit tettem ezért a klubért, és ezt mindenki láthatta az évek során, különösen az előző idényben. Hogy ezek után a kispadon legyek… nem tudom, miért. Úgy érzem, hogy a klub a busz alá lök engem – hangzott el többek között ez is Szalahtól.

A klasszis nyilatkozatát valószínűleg még nem hallotta Slot, amikor a szombati találkozó után megkérdezték Szalah újbóli kimaradásáról, a Vörösök szakvezetője így indokolt:

– Vezettünk 2-0-ra, majd 3-2-re, azokban a pillanatokban az idő menedzselését és a játék irányítását kellett szem előtt tartanom. Nem volt szükségünk még egy gólra. Amikor igen, mint például a Sunderland ellen, behoztam Mót. Ma úgy éreztem, hogy más típusú játékosra van szükségem, mint amilyen Endo Vataru.

Szalahnak nem így kellett volna cselekednie

Ami Szalah megszólalását illeti, várható volt, hogy nem hagyják szó nélkül a csapattársak, a szakértők és a szurkolók, és bár előbbiek egyelőre hallgatnak, a Pool egykori középpályása, Danny Murphy még szombat este megosztotta gondolatait a történtekkel kapcsolatban.

– Minden joga megvan, hogy érzelmektől túlfűtött, dühös és frusztrált legyen, de ezeket a klubon belül, négy fal között kell tartani. Beszélni kell az edzővel, a tulajdonosokkal, megtenni bármit, hogy kifejezd a csalódottságodat. Hogy ezt tette, csak a csapatnak és a menedzsernek okozott problémát, mintha minden róla szólna. Ezt nem teheted meg. Hiába nem értesz vele egyet, nem kezelheted így a gondokat.

A 33 esztendős Szalah december 15-én utazik el az Afrikai Nemzetek Kupájára az egyiptomi válogatottal – addig az Inter elleni Bajnokok Ligája-meccsen és a Brighton elleni hazai bajnokin kaphat még lehetőséget klubjában, és könnyen megeshet, hogy ezek lesznek az utolsó mérkőzései a Liverpoolban, ugyanis a BBC-hez közel álló források szerint a támadó nyitott a váltásra.

Mindenkinek meg kell küzdenie a helyéért, és egy bizonyos szinten teljesítenie

– reagált még Szalah szavaira Murphy. – Sok más nagy nevű játékost megbélyegeznek, előfordul, hogy a szurkolótábor is ellenük fordul.

De úgy hiszem, hogy fog ő még játszani a Liverpoolban.

Most le kell ülepednie a dolgoknak, de mindenki azt szeretné, hogy egy ilyen legendával jó lenne a viszony, és megkapja a méltó búcsút, talán már az idény végén, ahogy sok nagyszerű játékosnak is megadatott korábban. Remélem, hogy nem végződik rosszul mindez a történtek miatt, de persze van rá esély, ha hajthatatlan marad. A Liverpool kezében van az irányítás a szerződés miatt, de ha hajthatatlan lesz és távozni akar, talán már januárban történik valami.