Volt Szoboszlainál jobb Liverpool-játékos? Az angol lapok meglepő magyarázata

Szoboszlai Dominik gólt szerzett a Leeds United ellen a Premier League-ben, a 3-3-ra végződő összecsapás után nemcsak őt, hanem Hugo Ekitikét is dicsérték. Szoboszlai a BBC-nél a második legjobban teljesítő Liverpool-játékos lett a francia mögött.

Magyar Nemzet
2025. 12. 07. 5:45
Szoboszlai Dominik a Leeds United elleni Premier League-mérkőzésen betalált
Szoboszlai Dominik a Leeds United elleni Premier League-mérkőzésen betalált Fotó: MI NEWS Forrás: NurPhoto
Szoboszlai Dominik is gólt szerzett a Liverpool szombati bajnokiján, de három pontot ez sem ért a Leeds United otthonában. A Premier League egyik újonca a 96. percben egyenlített és pontot mentett a címvédő ellen. Szoboszlai a 3-3-as döntetlen után érthető módon csalódottan nyilatkozott, és továbbra is keresi a válaszokat, hogy mi áll a csapat rossz teljesítménye mögött. Angliában a magyar középpályásról ismét áradoznak, de ezúttal nem csak ő emelkedett ki a fásult és mentálisan padlón lévő Liverpoolból.

Hugo Ekitiké két perc alatt duplázott a Leeds otthonában, később Szoboszlai Dominik is betalált
Hugo Ekitiké két perc alatt duplázott a Leeds otthonában, később Szoboszlai Dominik is betalált  (Fotó: OLI SCARFF / AFP)

Szoboszlai ismét kiemelkedett, a BBC szerint viszont nem

A válogatott csapatkapitánya Mohamed Szalah padoztatása miatt – az egyiptomi ezúttal be sem állt – ismét a jobb szélen játszott. A magyar középpályás így is az első perctől az utolsóig megállás nélkül elvégezte a neki kiosztott feladatot, a gól pedig ennek a megkoronázása volt.

  • Neki volt a legtöbb lövést előkészítő passza (4)
  • 2 lövése volt
  • 35/48 pontos passz
  • 3/5 pontos beadás, egy hosszú labda
  • 2 szerelés, 3/6 földön megnyert párharc

A liverpooli sajtóban nem meglepő módon ezúttal is Szoboszlai dicséretétől volt hangos, de most a három perc alatt duplázó Hugo Ekitiké is jó osztályzatokat kapott. 

Olyannyira, hogy a BBC-nél nem Szoboszlai, hanem Ekitiké lett a meccs legjobbja a Liverpoolnál.

A brit közszolgálati csatornánál, a BBC-nél Hugo Ekitiké vitte a prímet a Liverpoolból
A brit közszolgálati csatornánál, a BBC-nél Hugo Ekitiké vitte a prímet a Liverpoolból  Fotó: BBC

„Egyértelműen a Liverpool legértékesebb játékosa”

A liverpooli sajtóban is Szoboszlai és Ekitiké kapott csak nyolcas értékelést. A This is Anfieldnél a magyar játékos volt a meccs embere, az oldal ismét nagyon dicsérte Szoboszlait. 

„Tovább folytatta az egészen hihetetlen sorozatát, hogy minden poszton kiemelkedőt nyújt. Balra, jobbra és középre is felbukkant. Végig megőrizte a hidegvérét, miközben a társai elvesztették a türelmüket. Ahogy mindig, most is volt még ereje a sprintre a gólja előtt, ami sokáig úgy nézett ki, hogy három pontot ér.”

  • A Liverpool.com hetes értékelést adott neki ezzel a megjegyzéssel: „Ezúttal is a jobb oldalon játszott, de sokszor befelé húzódott. Ennek köszönhetően kevés szélességet adott a Liverpool támadójátékának, viszont végül éppen innen lőtt gólt. Rengeteget futott a meccs során.” Ennél a portárnál Ekitiké lett a meccs embere, csak ő kapott nyolcas osztályzatot. 
  • A Liverpool Echonál ugyanúgy hetes osztályzatot kapott, ugyanakkor a szerző kiemelte, hogy a második hazai gólnál éppen ő adta el a labdát. Ezt viszont gyorsan javította, hiszen öt percre rá eredményes volt Lucas Perri kapujába.
  • A Daily Express pedig az egyik legnagyobb dicséretet adta Szoboszlainak a meccs után: „Ahogy mindig, ezúttal is elképesztően sokat dolgozott labda nélkül, és az első félidőben akár gólpasszt is adhatott volna Van Dijknak. Egy remek beindulással és higgadt befejezéssel szerezte meg azt a gólt, amellyel a Liverpoolnak meg kellett volna nyernie a mérkőzést. Egyértelműen a Liverpool legértékesebb játékosa.”

A Liverpool 15 mérkőzés után 23 ponttal a Premier League-ben a nyolcadik, ugyanakkor a mezőny nagyon sűrű, a negyedik Chelsea mindössze két pontra van. Szoboszlaiék kedden az Inter otthonában lépnek pályára a Bajnokok Ligája alapszakaszának hatodik fordulójában.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

