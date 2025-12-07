Volt Szoboszlainál jobb Liverpool-játékos? Az angol lapok meglepő magyarázata

Szoboszlai Dominik is gólt szerzett a Liverpool szombati bajnokiján, de három pontot ez sem ért a Leeds United otthonában. A Premier League egyik újonca a 96. percben egyenlített és pontot mentett a címvédő ellen. Szoboszlai a 3-3-as döntetlen után érthető módon csalódottan nyilatkozott, és továbbra is keresi a válaszokat, hogy mi áll a csapat rossz teljesítménye mögött. Angliában a magyar középpályásról ismét áradoznak, de ezúttal nem csak ő emelkedett ki a fásult és mentálisan padlón lévő Liverpoolból.

Hugo Ekitiké két perc alatt duplázott a Leeds otthonában, később Szoboszlai Dominik is betalált (Fotó: OLI SCARFF / AFP)

Szoboszlai ismét kiemelkedett, a BBC szerint viszont nem

A válogatott csapatkapitánya Mohamed Szalah padoztatása miatt – az egyiptomi ezúttal be sem állt – ismét a jobb szélen játszott. A magyar középpályás így is az első perctől az utolsóig megállás nélkül elvégezte a neki kiosztott feladatot, a gól pedig ennek a megkoronázása volt.

Neki volt a legtöbb lövést előkészítő passza (4)

2 lövése volt

35/48 pontos passz

3/5 pontos beadás, egy hosszú labda

2 szerelés, 3/6 földön megnyert párharc

A liverpooli sajtóban nem meglepő módon ezúttal is Szoboszlai dicséretétől volt hangos, de most a három perc alatt duplázó Hugo Ekitiké is jó osztályzatokat kapott.

Olyannyira, hogy a BBC-nél nem Szoboszlai, hanem Ekitiké lett a meccs legjobbja a Liverpoolnál.

A brit közszolgálati csatornánál, a BBC-nél Hugo Ekitiké vitte a prímet a Liverpoolból Fotó: BBC

„Egyértelműen a Liverpool legértékesebb játékosa”

A liverpooli sajtóban is Szoboszlai és Ekitiké kapott csak nyolcas értékelést. A This is Anfieldnél a magyar játékos volt a meccs embere, az oldal ismét nagyon dicsérte Szoboszlait.

„Tovább folytatta az egészen hihetetlen sorozatát, hogy minden poszton kiemelkedőt nyújt. Balra, jobbra és középre is felbukkant. Végig megőrizte a hidegvérét, miközben a társai elvesztették a türelmüket. Ahogy mindig, most is volt még ereje a sprintre a gólja előtt, ami sokáig úgy nézett ki, hogy három pontot ér.”

A Liverpool.com hetes értékelést adott neki ezzel a megjegyzéssel: „Ezúttal is a jobb oldalon játszott, de sokszor befelé húzódott. Ennek köszönhetően kevés szélességet adott a Liverpool támadójátékának, viszont végül éppen innen lőtt gólt. Rengeteget futott a meccs során.” Ennél a portárnál Ekitiké lett a meccs embere, csak ő kapott nyolcas osztályzatot.

A Liverpool Echonál ugyanúgy hetes osztályzatot kapott, ugyanakkor a szerző kiemelte, hogy a második hazai gólnál éppen ő adta el a labdát. Ezt viszont gyorsan javította, hiszen öt percre rá eredményes volt Lucas Perri kapujába.

A Daily Express pedig az egyik legnagyobb dicséretet adta Szoboszlainak a meccs után: „Ahogy mindig, ezúttal is elképesztően sokat dolgozott labda nélkül, és az első félidőben akár gólpasszt is adhatott volna Van Dijknak. Egy remek beindulással és higgadt befejezéssel szerezte meg azt a gólt, amellyel a Liverpoolnak meg kellett volna nyernie a mérkőzést. Egyértelműen a Liverpool legértékesebb játékosa.”

A Liverpool 15 mérkőzés után 23 ponttal a Premier League-ben a nyolcadik, ugyanakkor a mezőny nagyon sűrű, a negyedik Chelsea mindössze két pontra van. Szoboszlaiék kedden az Inter otthonában lépnek pályára a Bajnokok Ligája alapszakaszának hatodik fordulójában.