Liverpool FCSzoboszlai Dominikgól

Videón Szoboszlai Dominik vezetést jelentő gólja a Liverpool bajnokiján

Az angol labdarúgó-bajnokság 15. fordulójában a Liverpool ellen kétgólos hátrányból még kiegyenlített a Leeds United, de Szoboszlai Dominik a 80. percben újabb gólt szerzett a vendég Vörösöknek, akik végül döntetlennel zártak.

Magyar Nemzet
2025. 12. 06. 20:34
Szoboszlai Dominik ezzel a lövéssel szerezte meg újból a vezetést a Liverpoolnak (Fotó: AFP/Oli Scarff)
A gól nélküli első félidő után Hugo Ekitiké gyorsan szerzett két gólt, de az újonc Leeds United a 75. percre egyenlített. Úgy tűnt, a Liverpool mégis megszerzi mindhárom pontot, miután Szoboszlai Dominik a 80. percben ismét betalált. Ám végül a 96. percben a hazaiak újra gólt szereztek, így 3-3 lett a végeredmény.

Szoboszlai Dominik szerezte a Liverpool harmadik gólját a Leeds United otthonában
Szoboszlai Dominik szerezte a Liverpool harmadik gólját a Leeds United otthonában (Fotó: AFP/Oli Scarff)

Szoboszlai Dominik gólja a Liverpool bajnokiján

A magyar középpályás egy indítás után megtolta a labdát, majd 12 méterről a kapus mellett a jobb alsó sarokba gurított. A mérkőzést végigjátszó Szoboszlai az idényben negyedszer volt eredményes, ezek közül az angol bajnokságban a második gólját szerezte.

Nézze meg ide kattintva a találatról készült videót!

A 3-3-as döntetlen után a Liverpool a nyolcadik helyre lépett fel a tabellán, a csapat hátránya két pont a negyedik Chelsea mögött. A Leeds a 16. pozícióban áll.

