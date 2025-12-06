Videón Szoboszlai Dominik vezetést jelentő gólja a Liverpool bajnokiján

A gól nélküli első félidő után Hugo Ekitiké gyorsan szerzett két gólt, de az újonc Leeds United a 75. percre egyenlített. Úgy tűnt, a Liverpool mégis megszerzi mindhárom pontot, miután Szoboszlai Dominik a 80. percben ismét betalált. Ám végül a 96. percben a hazaiak újra gólt szereztek, így 3-3 lett a végeredmény.

Szoboszlai Dominik szerezte a Liverpool harmadik gólját a Leeds United otthonában (Fotó: AFP/Oli Scarff)

Szoboszlai Dominik gólja a Liverpool bajnokiján

A magyar középpályás egy indítás után megtolta a labdát, majd 12 méterről a kapus mellett a jobb alsó sarokba gurított. A mérkőzést végigjátszó Szoboszlai az idényben negyedszer volt eredményes, ezek közül az angol bajnokságban a második gólját szerezte.

Nézze meg ide kattintva a találatról készült videót!

Beautiful through ball from Curtis, that. And the goal from Szoboszlai was smooth as you like ❤️ pic.twitter.com/28SVW79FOG — William (@WillsBlackwolf) December 6, 2025

A 3-3-as döntetlen után a Liverpool a nyolcadik helyre lépett fel a tabellán, a csapat hátránya két pont a negyedik Chelsea mögött. A Leeds a 16. pozícióban áll.